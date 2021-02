Työpsykologian tohtorin muistisääntö hyvään keskusteluun painetilanteessa: Menee aika hyvin, kun nämä kaksi asiaa pysyvät yhtä aikaa läsnä

Helena Åhmanin mukaan tärkeintä hankalissa keskustelutilanteissa on säilyttää suoruuden ja myötätunnon tasapaino.

Korona on muuttanut useimpien suomalaisten työelämää. Kanssakäyminen työkavereiden, pomojen tai alaisten kanssa hoituu usein videoneuvotteluina tai tekstiviesteinä.

Tietokirjailija ja työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori Helena Åhman muistuttaa, että tällaisena aikana on entistä tärkeämpää olla keskustelun avaamisessa rohkea ja sanoittaa sitä, mitä näkee, kuulee ja kokee. Jos työkaverin käytöksessä jokin mieityttää, omat tulkintansa kannattaa tarkistaa.

– Kysyä tulkitsenko oikein tai onko näin. Musta tuntuu tältä tai näyttää siltä, Åhman kertoo tapoja aloittaa keskustelu.

Etätyön vuoksi monet viestit ja keskustelut käydään myös tekstimuodossa erilaisten viestialustojen kautta. Hankalia keskusteluja ei Åhmanin mielestä niissä kannattaisi käydäkään, mutta yksi asia olisi hyvä muistaa.

– Me tulkitaan kirjoitetut viestit usein negatiivisemmin kuin mitä ne on kirjoitettu. Jos kaikki viestit kirjoitettaisiin kaksi astetta ystävällisemmin kuin luontaisesti tekee, moni pieni hankaus jäisi pois. Silloin se sävy on suunnillleen se tarkoitettu.

Suoruuden ja myötätunnon tasapaino tärkeää

Hankalissa ja paineisessa keskustelutilanteissa puolestaan olisi hyvä pyrkiä itsessään kahden asian tasapainoon. Eli kun suoruus ja myötätunto pysyvät mukana yhtä aikaa ja tasapainossa, keskustelut menevät yleensä aika hyvin.

– On paljon ihmisiä, jotka ovat tosi suoria ja sanovat, että "mä oon semmonen, että mä vaan räiskäytän kaiken". Mutta suoruudesta ei ole kauhean paljon hyötyä, jos toinen ei pysty ottamaan sitä vastaan. Eli me tarvitaan myös se myötätunto. Mutta jos olet toisaalta vain myötätuntoinen, ei sekään ole hyvä.

Yritysjohdon sparraajanakin työskentelevän Åhmanin uusin tietokirja Keskusteluälykkyys painetilanteessa sai tiistaina kahden vuoden välein myönnettävän Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon parhaasta bisneskirjasta.

Kirjaa varten Åhman on hakenut oppia viideltä panttivankineuvottelijalta. Heiltä hän on muun muassa oppinut, että kun panttivankineuvotteluissa kolme asiaa onnistuu, noin 95 prosenttia näistä tapauksista ratkeaa rauhanomaisesti.

– Se, että jaksat olla utelias toisesta ihmisestä siellä teon takana, eli et leimaa sitä ihmistä. Jos leimaat sen toisen heti pahaksi tai tyhmäksi, niin peli on menetetty. Toisena se, että jaksat luoda tunnesidettä niinkin hankalassa tilanteessa. Ja se, että sulla on halu auttaa.

Nämä samat asiat ovat Åhmanin mukaan hyviä ohjeita muussakin kanssakäymisessä.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: