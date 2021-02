Yhdysvaltalainen pornomoguli Larry Flynt on kuollut 78-vuotiaana, kertovat useat mediat. Flynt tunnetaan parhaiten aikuisviihdelehti Hustlerin perustajana.

Flynt kuoli kotonaan Los Angelesissa keskiviikkona. Hänen perheensä on vahvistanut uutisen useille medioille. Viihdejulkaisu TMZ:n mukaan moguli kuoli sydänkohtaukseen.

Flyntia jäivät kaipaamaan vaimo ja neljä lasta.

Flynt oli tunnettu suorasanaisena sananvapauden puolestapuhujana. Hänestä tehtiin vuonna 1996 elämäkerrallinen elokuva Larry Flynt – Minulla on oikeus (The People vs. Larry Flynt), joka sai myös Oscar-ehdokkuuksia. Elokuvan ohjasi palkittu Miloš Forman japääosassa Flyntia elokuvassa esitti Woody Harrelson.

Elokuvassa kerrotaan Flyntin oikeustaistelusta, jonka päätteeksi korkein oikeus katsoi Yhdysvaltojen perustuslain suojelevan julkisuuden henkilöitä pilkkaavia kirjailijoita ja taiteilijoita. Taustalla oli Hustlerissa julkaistu parodia-artikkeli tunnetusta televisiosaarnaajasta.

Pornomoguli Larry Flynt (vas.) sekä näyttelijä Woody Harrelson punaisella matolla vuonna 2008 The Grand-elokuvan ensi-illassa. Harrelson näytteli Flyntia tästä kertovasta elokuvasta vuonna 1996. Paul Buck / EPA

Värikäs elämä

Kentuckyssa vuonna 1942 syntynyt Flynt eli vauhdikkaan elämän, josta ei käänteitä puuttunut.

Vuonna 1978 hän halvaantui vyötäröstä alaspäin, kun sarjamurhaaja Joseph Paul Franklin yritti tappaa hänet.

Hän kertoi myös avoimesti julkisuudessa sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Flyn vaikutti myös politiikassa. Hän oli demokraatti 1990-luvulla Bill Clintonin ollessa presidentti. Myöhemmin hän oli tukemassa Hillary Clintonin presidenttivaalikampanjaa vuonna 2016.

Hän ehti vaikuttaa myös toisella puolella poliittista kenttää ja haki vuonna 1984 republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Pornomogulin sijaan republikaanit asettivat tuolloin ehdolle istuvan presidentin Ronald Reaganin, joka voitti lopulta vaalit.

Vuonna 2003 hän haki Kalifornian kuvernööriksi ja sijoittui kuvernöörivaaleissa lopulta seitsemänneksi. Kuvernööriksi vaaleissa valittiin Arnold Schwarzenegger. Samana vuonna brittiläinen miestenlehti Arena listasi Flyntin koko maailman vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi pornoteollisuuden alalla.

Elämänsä suurimman menetyksen hän koki vuonna 2014, kun hänen tyttärensä kuoli auto-onnettomuudessa 47-vuotiaana.