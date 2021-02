Timo Ruuska sai lähes 10 miljoonaa euroa ja huomasi, ettei pitänytkään miljonäärin elämästä – elää nyt yksin syrjäisessä majatalossa metsän keskellä

40-vuotiaana Timo Ruuska lupasi kavereilleen, ettei ikinä enää lennä lentokoneella, ei laita tummaa pukua päällensä, ei asu hotellissa, eikä oikeastaan tee enää yhtään mitään.

Lupauksista ei pitänyt yksikään. Lupausten ääneen sanominen oli Timo Ruuskan mielestä yksi hänen elämänsä suurista virheistään.

– Koska jossain vaiheessa se kuuluisa mopokin karkasi käsistä.

Ruuskan isän elämäntyö oli luoda menestyvä liikeyritys. Sukupolvenvaihdoksen myötä Timo Ruuskasta tuli yrityksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Kun Ruuska Group vuonna 2006 myytiin, sai Timo Ruuska yrityskaupasta pankkitililleen 9,5 miljoonaa euroa.

Hovi metsän keskellä

Ruokolahden maaseudulla tie on niin kapea, että sitä pitkin mahtuu kulkemaan vain yksi auto. Aura-auto ei ole vielä käynyt. Kuulemma edellisenä päivänä postiauto oli päässyt ylämäkeä vain puoleen väliin.

Valkinhovi on valmistunut Ruokolahden Hauklapiin 1920-luvulla. Kalle Purhonen / Yle

Iso, kauniin keltainen talo näkyy lumihangen seasta jo kauas. Pihapiirissä on rakennus, joka on joskus ehkä ollut navetta. Niiden kupeessa on pari aittaa. Toisen aitan vierestä nousee taivasta kohti korkea jääkauden muovaama kallioseinä.

– Se on suojeltu kallio. Jääkausi on sen siihen jo ennen meitä tehnyt, kertoo Timo Ruuska.

Pihapiirin lumitöitä saa tehdä päivittäin. Maata Valkinhovin ympärillä on 12 hehtaaria. Kalle Purhonen / Yle

Paikka on Valkinhovi Ruokolahden Hauklapissa, noin 60 kilometrin päässä Imatralta. Liki 100 vuotta sitten Kaukas oy:n metsähankintapäällikkö Väinö Lagerstedt rakensi Valkinhovin tänne metsän keskelle kesäpaikakseen.

Yhdet puheet

Vuonna 2012 Timo Ruuska oli vielä rikas mies. Hän ajoi Valkinhovia kohti. Tarkoitus oli ostaa paikan silloiselta omistajalta Esko Piipariselta museomoottoripyörä. Jo entuudestaan Ruuskalla oli useita museoajoneuvoja ja moottoripyöriä, mutta ei vielä yhtään museomoottoripyörää.

Kaupat tehtiin, mutta samalla reissulla Esko Piiparinen ehdotti Timo Ruuskalle Valkinhovin ostamista. Hintapyyntö oli miljonäärillekin liian kova, eikä Ruuskan vastatarjous miellyttänyt Piiparista.

Kunnes meni pari vuotta ja puhelin soi. Esko Piiparinen soitti.

– Esko kysyi, että vieläkö tarjous on voimassa. Minä sanoin, että totta ihmeessä ihan niin kuin sökössäkin, yhdet puheet.

Valkinhovin päärakennus on sisustettu ulkoseinien aikakauteen sopivaksi. Kalle Purhonen / Yle

Timo Ruuskasta tuli Valkinhovin uusi omistaja. Alkoi remontointi, nykyaikaistaminen. Uutiset vuodelta 2014 kertovat, miten Timo Ruuska aikoo tehdä Valkinhovista paikan niille, jotka etsivät hiljaisuutta.

Lagerstedtin liki 100 vuotta sitten perustama metsälajipuisto arboretumkin kunnostetaan.

– 4 miljoonaa euroa olen tänne sijoittanut.

Keittiön pitkä pöytä odottaa ruokailijoita. Rauhallista on, vähän liiankin rauhallista ainakin bisneksen kannalta.

– Vaikka olen asunut ison osan elämästäni hotelleissa, ei se minusta mitään matkailun ammattilaista tee, tuumii Ruuska.

Nelikymppisenä eläkkeelle

Timo Ruuska on nyt 55-vuotias. Kotoisin Kotkasta, vaikka puheessa Kotkan murre ei enää kuulukaan.

Sen sijaan miehen puheessa kuuluu monta kertaa sanapari “edellisessä elämässäni”. Hän viittaa sillä aikaan, kun perheasiat olivat vielä kunnossa, töitä, rahaa sekä kiirettä riitti. Kun lempijuoma oli punaviini.

Timo Ruuska kertoo suhteestaan rahaan ja elämään.

Elämä oli eri puolilla maapalloa, matkustamista, hotelliöitä. Yrityksen myyminen oli silloin pelastus.

– Olisin varmasti muuten kuollut. Ehkä olisi tullut vähän vähemmän vaurioita, jos olisi tajunnut hillitä aiemmin. Pahimpana vuonna olin 273 päivää pois kotoa. Tyttö rupesi vierastamaan.

"Hirveästi en halua katua menneitä, koska niille ei enää voi mitään" Kalle Purhonen / Yle

Kun Timo Ruuska vuonna 2006 sai yrityskaupasta liki 10 miljoonaa euroa, olisi hänellä ollut mahdollisuus toteuttaa perusduunarin haave – jäädä nauttimaan leppoisasta olemisesta ajassa, jossa mies on parhaassa iässään.

– Jäin periaatteessa nelikymppisenä eläkkeelle. Niin olisin voinut tehdä rahoilla, jotka sain.

Aika nauttia elämästä

Välillä Ruuska ihmettelee itsekin, mitä tapahtui.

– Kun rahat tulivat tilille, alkoivat puhelimet soida. Kavereita oli äkkiä tosi paljon. He eivät kuitenkaan kysyneet, minne aion nyt lähteä.

He tekivät kysymyksen, jossa oli valtava ero. Kaverit kysyivät: "Minne me lähdemme?"

Elämänsä aikana Timo Ruuska sanoo palvelleensa niin monta herraa, että lopulta halusi tarjota jotain itselleenkin. Kalle Purhonen / Yle

Kun sitten eräs kaveri ihmetteli, miksi Ruuska edelleen ajaa käytännöllisellä 7-paikkaisella maastoautolla, oli selkä taittunut. Kaveri näet oli varma, että Ruuska haluaisi kuitenkin ajaa Porschella.

– Tuumin, että siinä oli ajatusta. Olin peräsuoli pitkänä juossut yli puolet elämästäni ja nyt olisi aika nauttia minun työni hedelmistäkin.

Ja sitten Timo Ruuska alkoi nauttia. Kitaran vahvistimessa asteikko on 0–10, mutta Timo Ruuskalla asteikko meni 11:een saakka.

– Vähän ampui yli. Tai ehkä ei ihan vähääkään.

Ei mennyt aikaakaan, kun vuonna 2006 yrityskaupoista tienatut miljoonat olivat haihtuneet epäonnistuneisiin sijoituksiin, vääriin valintoihin ja vauhdikkaaseen elämään.

Vastuu painaa

Timo Ruuska toistaa, miten rahalla on hintansa. Elämä toki on monella tapaa helpompaa, kun rahaa on.

– Mutta rahan hinta ei näy tilastoissa eikä juorukalentereissa.

Hän palaa aikaan, jolloin heidän perheyrityksensä Ruuska Groupin tavoite oli kasvaa.

Tilauksiin oli aina pakko vastata kyllä. Muuten vaarana oli, että tilaaja hankkii tavaransa muualta, ja oma yritys menettää asiakkaan.

– Meidän yrityksessä oli 150 ihmistä töissä. Työntekijöillä oli perheet, joita piti ajatella myös. Ison yrityksen johtaminen vie aikaa ja terveyttä. Vastuu oli kova.

Timo Ruuskaan nauratti, kun hän latoi polttopuita ahkioon. Kalle Purhonen / Yle

Paljon rahaa tuo helposti paljon menoja ja kuluja. Timo Ruuskakin myöntää, että on tullut lenneltyä helikopterilla ja nautittua elämästä pitkän kaavan mukaan ihan itse ansaituilla rahoilla.

– Eräs kodinhoitajamme Yhdysvalloissa puhui koko ajan rahasta. Miksikö? "With money you can buy nice things." Se on äärettömän hieno filosofinen viisaus. Rahalla voi ostaa kivoja juttuja.

Aikansa nautittuaan rahoista huomasi Timo Ruuskakin kääntöpuolen. Pitkäaikainen avioliitto päättyi.

– Kun miettii perhesuhteita ja omaa terveyttä, kieltämättä vähemmällä riehumisella olisi tullut vähemmän vaurioita. Enkä puhu vain itsestäni. Ilman lasten äitiä tuskin homma olisi toiminut. Toivottavasti anteeksipyyntölistani ei enää kasva.

Vaimo hukassa

Timo Ruuska nousee muhkealta tuoliltaan. Valkinhovin takassa räiskyy tuli. Puita on kuulemma poltettavaksi vaikka tuhanneksi vuodeksi. Sen verran ahkerasti talon edellinen omistaja halkoja teki.

Takan lähellä isossa kirjahyllyssä on satoja kirjoja, kaikkea Mika Waltarista Ilkka Remekseen.

Keittiöstä jyrkät rappuset vievät yläkertaan, jossa on pieniä huoneita. Ne on nimetty seitsemän veljeksen mukaan.

Yksi veljeksistä on tietysti Timo. Kalle Purhonen / Yle

Isoin huoneista on Juhani. WC:n hana ei näytä miltään rautakaupan sisäänheittotuotteelta.

Ruuska haluaisi tästä paikan, jonne Tom Jones ja Beyoncé tulisivat pois paparazzien silmistä. Tai sitten ihan tavalliset hiljaisuuden, rauhallisuuden ja kiireettömyyden ystävät.

– Täällä on todennäköisempää saada myyräkuume tai jänisrutto kuin korona.

Tosiasia on, että Ruuska haluaisi myydä Valkinhovin. Sillä saisi velat kuitattua. Tai oikeastaan hän ei ole ihan varma, haluaako myydä.

– Tämän tasearvo on 3 miljoonaa euroa, ja varmasti oikeissa käsissä olisi enemmänkin.

Respaan on kertynyt vähän sinne kuulumatontakin tavaraa. Kalle Purhonen / Yle

Pihalla Ruuska esittelee aittoja, jotka hänen nykyinen, Yhdysvalloista löytynyt vaimonsa sisusti eri maiden tyyleihin.

– Siis nykyinen, kohta entinen vaimo. En tiedä, missä hän on. Ehkä Floridassa. Kohta pariin vuoteen en ole saanut häneen yhteyttä.

Joka tapauksessa tämän nykyisen vaimonsa kanssa Timo Ruuska perusti jokunen vuosi sitten Floridaan tasokkaan hyvinvointikeskuksen. Siihen paloi Ruuskan rahoja 1,2 miljoonaa euroa.

– Ei ollut minun ala. Bisnes ei ikinä lähtenyt käyntiin, yliarvioin omaa osaamistani, kiteyttää Ruuska.

Samoihin aikoihin sukua koetteli suuri suru.

– Meillä oli viidet hautajaiset peräkkäin. Ne jättävät jälkensä.

Timo Ruuska uskoo ja toivoo, että ei olisi Valkinhovissa lopun ikäänsä: "Tämä tarvitsee paremman isännän." Kalle Purhonen / Yle

Timo Ruuskalla on halu puhua. Aamulla hän kertoi näistä samoista asioista terapeutilleen. Siellä häneltä kysyttiin, että mitä tekisi toisin.

– Monta asiaa tekisin, mutta menneet ovat menneitä. Toivottavasti opin kuitenkin jotain.

Nyt hän yrittää selvitä tästä päivästä ja huomisesta. Hiljattain tuli takaisku, kun kunnan sosiaaliviranomaiset eivät antaneet yritystukia. Pankki ei anna lainaa, vaikka vakuudet riittäisivät. Pitäisi olla liiketoimintaa, ennen kuin lainaa tulisi.

– Olen realisoinut käytännössä katsoen kaiken omaisuuden. Rahaa ei enää tule mistään.

Timo Ruuska lisää puita takkaan. Näillä pakkasilla pelkkä sähkölasku on 2 000 euroa kuukaudessa – oma lämmitys helpottaa vähän.

– Joka päivä tulee käveltyä 7–10 kilometriä. Tekemistä täällä on. Tuntuu, että aina vetää jotain perässään.

Ruokolahdellakin pitää olla ainakin yksi, jolle voi nauraa, sanoo Timo Ruuska: "Ei mulla ole mitään sitä vastaan." Kalle Purhonen / Yle

Eikä perässä vetäminen ole vain täynnä puita oleva ahkio, kun perässä on kuitenkin koko elämä.

– Nelikymppisenä huomasin, että olen tarpeeton. Poistuin näyttämöltä olympiamitalit kaulassa. Sitten tuli tunne, että olin aivan loppu. Tuskin olisi vuotta selvinnyt hengissä. Onneksi siihen aikaan oli vielä onnellinen koti.

Nyt Timo Ruuska elää sosiaalitukien varassa ja nauttii suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Sen arvon hän kertoo huomanneensa vasta nyt ja käyttää sitä mielellään.

– Minä maksoin 2,1 miljoonaa euroa veroja silloin, kun rahat sain. Olen mielestäni tivolilipun tähän yhteiskuntaan maksanut.

"Talitinttikin on viisaampi kuin ihminen. Talitiainen elää, ihminen ihmettelee", puuskahtaa Timo Ruuska Valkinhovinsa pihalla. Kalle Purhonen / Yle

Pitkän keittiöpöydän äärellä Timo Ruuska katselee tietokonettaan. Pöydän vieressä on puolentoista litran pullo marketin halvinta kivennäisvettä.

Who want’s to be a millionaire? Kuka haluaa olla miljonääri?

Kaikki muut yleisössä nousevat ylös ja huutavat jee, jee. Timo Ruuska jää istumaan. Hän nostaa käden ylös ja saa puheenvuoron: “I tried once, but I didn't like it”

– Kokeilin kerran, millaista on olla miljonääri. En pitänyt siitä.

