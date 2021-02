Autot saavat vihdoin ajaa meren jäällä Oulun edustalla ja tältä se näyttää – pelko melusta uhkasi vesittää harrastajien haaveen

Ilmassa on moottoriurheilun tuntua, kun parin kilometrin päässä Oulun Oritkarista Kempeleenlahdella autot kiertelevät merijään päällä sinne aurattua rataa pitkin. Paukkupakkaset ovat vahvistaneet jään niin, että paikalle on saatu tehtyä ajorata varikkoalueineen.

Asialla on paikallinen ajoneuvoharrastajien yhdistys Barefoot Drivers. Se yritti saada jääradan aikaan jo vuonna 2019, mutta ajatus tyssäsi kahteen hallinto-oikeuteen päätyneeseen valitukseen.

Barefoot Drivers ry:n tapahtumakoordinaattori Jarkko Saarela kertoo, että lupa-asiaa käsiteltiin lopulta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

– Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa valitukset hylättiin, ja marraskuun alussa tuli päätös, että pääsemme aloittamaan jääratatoiminnan.

Meren jäälle suunniteltua ajorataa vastustettiin Oulunsalossa ajamisesta syntyvän melun takia.

– Nykyään puhutaan paljon melusta, melusaasteesta. Me varauduimme tähän tekemällä neljä vuotta sitten melumittauksia. Valmistuneen raportin mukaan meluhaitta oli niin vähäinen, että suurempi haitta tuli viereiseltä Hailuodontieltä, Saarela sanoo.

Kolmesti viikossa avoinna yleisölle

Rata on nyt käytössä, ja mikäli sääolosuhteet sallivat, se on auki aina maaliskuun loppupuolelle asti. Radankäyttömaksu on 15 euroa päivässä. Ajamaan pääsee keskiviikkoisin ja viikonloppuisin. Muina aikoina radalle pääsy estetään puomilla.

Barefoot Driversin puheenjohtaja Riitta Jussila iloitsee radan avaamisesta.

– Tämä on suuri helpotus, koska jäärata on ollut todella kysytty tänne Ouluun. Mukavaa, että tästä pääsevät nauttimaan muutkin kuin harrastajat, Jussila sanoo.

Ajajien tulee noudattaa jääradalla sääntöjä ja turvallisuusohjeita. Paikalla on valvonta, eikä radalle pääse kuin tiettyinä aikoina.

Barefoot Drivers myös kouluttaa kuljettajia jääradalla ajamiseen. Ryppyotsaisuus kannattaa puheenjohtaja Jussilan mukaan jättää radan ulkopuolelle.

– Pidetään hauskaa, rennolla meiningillä. Ei kannata ottaa vakavasti, jos ajaa radalta ulos. Ei tämä niin vakavaa ole, ei täällä kukaan ole nauramassa. Kaikki ovat tänne tervetulleita, Jussila toivottaa.

