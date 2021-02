Uusien koronatapausten määrä on laskenut jo viikkojen ajan maailmalla – Euroopassa viidenneksen pudotus viikossa

WHO:n mukaan tartuntojen väheneminen osoittaa, että suojautuminen, kuten maskit, turvavälit ja hygienia, toimivat. Kuva on müncheniläisestä kampaamosta.

WHO:n mukaan tartuntojen väheneminen osoittaa, että suojautuminen, kuten maskit, turvavälit ja hygienia, toimivat. Kuva on müncheniläisestä kampaamosta. Sven Simon / ullstein bild / AOP

Myös ensi tiedot rokotuksista rohkaisevat: Nopeimmin väkeään rokottaneessa Israelissa iäkkäiden sairastuminen on vähentynyt.

Maailmalla todettiin viime viikolla vähiten uusia koronatartuntoja sitten lokakuun lopun. Tartuntojen määrä on vähentynyt jo neljänä perättäisenä viikkona, kertovat Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastot. (siirryt toiseen palveluun)

Myös uusien kuolemantapausten määrä on laskussa.

WHO:n mukaan näyttää siltä, että suojautumistoimet, kuten turvavälit, hygienia ja maskit, näyttävät tehoavan – myös uusiin virusmuunnoksiin.

Myös rokottamisen hyödyistä on ensimmäisiä rohkaisevia tietoja kansalaisiaan ahkerimmin rokottaneessa Israelissa.

WHO kuitenkin varoittaa maailman maita laskemasta suojausta nyt, kun tilanne näyttää pitkään aikaan valoisimmalta. Järjestön pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus huomauttaa, että (siirryt toiseen palveluun) tässä tilanteessa on oltu ennenkin.

– Kuluneen vuoden aikana lähes kaikissa maissa on ollut aikoja, jolloin tapausten määrä on vähentynyt ja hallitukset ovat purkaneet rajoituksia sekä ihmiset vähentäneet suojautumista liian nopeasti. Virus on sitten tullut jyminällä takaisin.

Laskua kaikissa maanosissa muttei kaikissa maissa

Koronatartuntoja todettiin maailmassa viime viikolla peräti 17 prosenttia vähemmän kuin edellisviikolla, kaikkiaan 3,1 miljoonaa.

Vaikka monessa maassa tartuntojen määrä edelleen kasvoi, se väheni kaikissa maanosissa. Suurin pudotus oli Afrikassa, 22 prosenttia.

Perässä tulivat Eurooppa 19:llä ja Amerikka 17 prosentilla. Itäisellä Välimerellä tartuntojen väheneminen oli niukinta, vain pari prosenttia.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koronapandemian pahiten koettelemissa Euroopassa ja Amerikassa positiivisen koronatestituloksen sai viime viikolla puoli miljoonaa ihmistä vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Koronatartuntojen määrä on vähentynyt roimasti muun muassa Etelä-Afrikassa. Maa on torjunut tautia muun muassa sulkemalla rannat yleisöltä. Kuva on Kapkaupungista. Nic Bothma / EPA / AOP

Kuolleisuus ennallaan, kuolleiden määrä laski

Koronavirustartunnan seurauksena kuoli viime viikolla 88 000 ihmistä, mutta kuolleiden määrä oli kymmenen prosenttia pienempi kuin viikkoa aiemmin.

Kuolleiden määrä on vähentynyt kahtena peräkkäisenä viikkona. Tyypillistä on, että tartuntojen määrän väheneminen tai lisääntyminen näkyy viiveellä kuolleiden määrissä.

Myös kuolemat vähenivät kaikkialla muualla paitsi läntisellä Tyynellämerellä. Siellä kuolemia oli noin prosentin edellisviikkoa enemmän. Viikoittaisten kuolemien määrä kasvoi muun muassa Japanissa ja Malesiassa.

Afrikassa myös kuolleiden määrä väheni eniten, peräti 30 prosenttia viikossa. Euroopassa kuoli 13 prosenttia vähemmän koronatartunnan saaneita kuin viikkoa aiemmin.

Kuolleisuus koronaan eli kuolleiden osuus vahvistetuista taudinkantajista, on laskenut roimasti viime keväästä. Pari viime kuukautta kuolleisuus on kuitenkin pysytellyt kutakuinkin ennallaan ja on noin 2,2 prosenttia, ilmenee Johns Hopkins -yliopiston tiedoista. (siirryt toiseen palveluun)

Koronatestauspaikka Beirutissa. Vajaan seitsemän miljoonan asukkaan Libanonissa on todettu runsaat 328 000 koronatartuntaa ja yli 3 800 ihmistä on kuollut. Stella Pictures / ddp / AOP

Keväällä kuoli enimmillään jopa yli seitsemän prosenttia niistä, joilla tartunta oli todettu. Nyt on opittu paremmin suojaamaan riskiryhmiä ja hoitamaan oireita, mutta ihmisiä myös testataan paljon enemmän (siirryt toiseen palveluun), jolloin lieviä tautitapauksia tulee herkemmin tietoon.

Miksi koronatartunnat ovat vähentyneet?

WHO kiittää koronatartuntojen määrän kääntymisestä laskuun erilaisia rajoitus- ja suojaustoimia.

Ihmiset matkustavat vähän sekä pitävät maskeja ja etäisyyttä. Julkisia kokoontumisia on rajoitettu, kokoontumispaikkoja suljettu ja esimerkiksi Euroopassa moni maa on tiukentanut maahantulosääntöjä.

Syytä on kuitenkin etsitty myös lisääntyneestä immuniteetista esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Intiassa.

Yhdysvalloissa vahvistettuja tartuntoja on viime päivinä (siirryt toiseen palveluun) ollut jopa alle 100 000, kun määrä pahimmillaan liikkui tammikuussa 200 000–300 000:ssa.

Brittilehti The Daily Mailin mukaan (siirryt toiseen palveluun) useimmat asiantuntijat pitävät liian varhaisena etsiä selitystä tähän rokotuksista. Sen sijaan yksi selitys voi olla tartuntojen kautta hankittu immuniteetti.

Tartuntoja on todennäköisesti ollut paljon enemmän kuin virallisesti vahvistetut noin 27 miljoonaa. Tämä yhdistettynä joululomien jälkeen vähentyneisiin matkusteluun ja kokoontumisiin voi selittää laskua, he arvelevat.

Myös Intiassa asiantuntijat arvelevat, että vahvistettujen koronatartuntojen määrän (siirryt toiseen palveluun) voimakas väheneminen voi johtua siitä, että etenkin tiuhaan asutuilla alueilla on voitu jo lähes saavuttaa laumasuoja. Tukea ajatukselle on satu Delhissä tehdystä selvityksestä, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

WHO huomauttaa, että rokotusten ollessa meneillään on tärkeää pitää ihmiset turvassa. Viruksen leviämisen hillitseminen vähentää myös mahdollisuutta uusien virusmuunnosten syntyyn, WHO huomauttaa.

Se puolestaan auttaa varmistamaan, että rokotteet pysyvät tehokkaina, pääsihteeri Tedros toteaa Voice of American uutissivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Harri Vähäkangas / Yle

Israelista lupaavia uutisia

Kansalaisiaan vauhdikkaimmin rokottaneessa Israelissa on saatu rohkaisevia ensi tietoja koronarokotteen vaikutuksista. Israel on käyttänyt Pfizerin koronarokotetta.

Täysin rokotettujen eli kaksi rokotepiikkiä saaneiden ikäryhmässä, yli 60-vuotiailla, uusien tartuntojen määrä väheni 53 prosenttia tammikuun puolivälin ja helmikuun 6. päivän välisenä aikana, kertoo Weizmanin tiedeinstituutin edustaja Eran Segal uutistoimisto Reutersille.

Sairaalaan koronatartunnan takia joutuneiden määrä väheni 39 prosenttia ja vakavien tautitapausten 31 prosenttia.

Myöhemmin rokotuksen saaneilla eli alle 60-vuotiailla tartunnat vähenivät samana ajanjaksona viidenneksellä, mutta vakavat tautitapaukset ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä lisääntyivät.

Netanjassa Tel Avivi lähellä ihmisiä on rokotettu muun muassa elokuvakeskukseen perustetussa rokotuspisteessä. Abir Sultan / EPA

Israel on eräänlainen Pfizerin koronarokotteen todellisen elämän testilaboratorio. Maa varmisti rokotteiden saannin (siirryt toiseen palveluun) sopimalla Pfizerin kanssa, että se luovuttaa yhtiölle anonyymeja rokotustietoja.

Vajaan yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on rokotettu jo noin 3,5 miljoonaa ihmistä vähintään kerran. Esimerkiksi Suomessa rokotuksia oli torstaihin mennessä annettu runsaat 187 000.

Torstaina Israelin terveysministeriö kertoi, (siirryt toiseen palveluun) että maassa on todettu vähemmän uusia tartuntoja kuin kertaakaan viiteen viikkoon.

