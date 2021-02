Tutkimus raiskaajien motiiveista kertoo, ettei häpeää osoiteta – uhri tuntee sitä lähes aina

Raiskaajan motiivina on harvoin väkivalta tai nöryyttäminen, useimmiten tilaisuus seksiin tekee varkaan.

– Teinkö jotain väärin, olinko liian humalassa, enkö sanonut tarpeeksi voimakkaasti ei, mitä minusta ajatellaan?

Näin kiteyttää raiskauksen uhrin ajatuksia tohtorikoulutettava, varatuomari Tuija Saloranta. Saloranta tekee väitöskirjaa vähemmän Suomessa tutkitusta aiheesta, raiskaajien motiiveista.

Saloranta päätyi luokittelemaan raiskauksen motiivit neljään kategoriaan. Niitä ovat tilaisuus tekee varkaan, seksi, väkivalta ja nöyryytys.

– Yhdessä teossa voi yhdistyä useampi motiivi. Vuoden 2018 aineistossa yleisimmät ovat tämä otollinen tilaisuus ja seksi, selkeästi vähemmälle jäävät väkivalta ja nöyryytys.

Raiskaajan motiivi kiehtoi tutkijaa

Raiskaajien syitä ja motiiveja on tutkittu aiemminkin, etenkin siksi että tulosten avulla voitaisiin jatkossa ehkä ehkäistä raiskauksia.

– Aihetta on jonkin verran tutkittu psykologiassa ja oikeuspsykologiassa. Siellä on jaoteltu eri raiskaustyyppejä. Sieltä sain innostuksen tähän, että jaan ne raiskaukset teon motiivin mukaan, kertoo tohtorikoulutettava Saloranta.

Varatuomari Tuija Saloranta asiakasneuvottelussa yhdessä miehensä, varatuomari Risto Salorannan kanssa. Salorannan yritysalbumi

Saloranta kiinnostui aiheesta vuonna 2018, jolloin kansalaisaloite Suostumus2018 oli paljon julkisuudessa.

Yli 55 000 allekirjoitusta kerännyt aloite haluaa, että lakiin kirjataan kohta siitä että seksin pitää olla suostumusperäistä. Eli suomennettuna, seksin pitää jatkossa olla aina vapaaehtoista.

Saloranta tutkii asiaa vain selkeästi tilastoitavissa olevien faktojen kautta. Koska kyseessä on oikeustieteen väitöskirja, tarkoitus ei ole tutkia motiiveja psykologisesta näkökulmasta.

– Minä tutkin Suomen käräjäoikeuksien antamia tuomioita ja päätöksiä raiskausrikoksista vuosilta 2018-2021.

Tuo aineisto sisältää raiskauksen yrityksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen yrityksen, törkeän raiskauksen ja 15.4.2019 alkaen myös törkeän lapsen raiskauksen.

Oikeuden pöytäkirjojen mukaan väkivaltaa käytetään usein vain sen verran kuin teko vaatii. Saloranta ottaa esimerkiksi tapauksen, jossa uhri on nukahtanut tai sammunut.

– Mies käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tulee sisälle, mutta saattaa lopettaa jos nainen herää. Tottakai se on väkivaltaa, mutta kansanomaisesti määriteltynä sitä ei välttämättä käsitetä väkivallaksi.

Kokeeko raiskaaja häpeää?

Vaikka Saloranta onkin tutkinut vain raiskaajien motiiveja, herää kysymys onko hänen mielestään raiskaajissa koskaan huomattavissa katumusta? Juristin vastaus on tylyn oikeusoppinut.

– Noin 60 prosenttia syytetyistä kiisti teon sillä perusteella, että sukupuoliyhteys oli tapahtunut yhteisymmärryksessä. Ja noin 40 prosenttia kiisti kokonaan tai osittain teon, josta häntä syytettiin. Ja kun rikos kiistetään, niin eihän siinä ruveta ruotimaan sitä syyllisyyden tunnetta.

Tätä puoltaisi myös se tosiseikka että valtaosa Salorannan tutkimusmateriaalin raiskauksista oli ei-suunnitelmallisia raiskauksia, joiden motiivina oli seksi.

Sukupuolittunut rikos

Valtaosa Suomessa tapahtuneista raiskauksista on naisiin kohdistuvia ja miesten tekemiä. Uhrin kokema häpeä ei kuitenkaan ole riippuvainen sukupuolesta, vaan samoja tuntemuksia on myös miehillä jotka tulevat raiskatuiksi.

Uhritutkimusten mukaan vuosittain raiskataan tai yritetään raiskata noin 5 000 naista. Heistä vain murto-osa ottaa yhteyttä poliisiin. Tuomioistuimiin tapauksia päättyi esimerkiksi vuonna 2018 noin 250 kappaletta.

Mutta miksi niin harva ilmoittaa itseensä kohdistuneesta rikoksesta ja vielä harvempi vie asian oikeuteen asti?

– Usein epäillään ettei uskota. Jotkut kokevat että haluavat unohtaa koko tapahtuman ja jatkaa vain eteenpäin, toteaa Hämeen poliisin rikoskomisario Lila Havusela.

Häpeä ja syyllisyys

Lahdessa paljastui alkuvuonna vuosia jatkunut raiskausten sarja. Kun asia tuli julkisuuteen ensimmäisen kerran, pyysi poliisi yhteydenottoja mahdollisilta uhreilta.

Hämeen poliisi saikin useita yhteydenottoja, joissa rikoksen tekotapa oli samanlainen kuin tutkinnassa ollut tapaus. Mutta valtaosa naisista ei halunnutkaan nostaa syytettä tai viedä asiaa eteenpäin.

Rikoskomisario Lila Havusela toimii päätoimisesti Lahden pääpoliisiasemalla lapsiin kohdistuvien epäiltyjen väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnanjohtajana. Hänen vastuullaan on myös aikuisiin kohdistuneiden epäiltyjen seksuaalirikosten selvittelyjä. Hämeen poliisi

Rikoskomisario Havuselan mukaan tähän on kaksi syytä, oikeusprosessin raskaus ja uhrin kokema syyllisyys ja häpeä.

– Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät uhria syyllistävät asenteet saattavat näkyä tässä. Ja on hieman huolestuttavaa jos uhrit edelleen nykyaikana kokevat näin.

Poliisii yrittää korostaa toiminnassaan, ettei tapahtunut ole koskaan uhrin syytä. Havuselan arvion mukaan uhrien negatiivinen kokemus poliisin toimista voi joissakin tapauksissa johtua siitä, että he joutuvat kysymään ikäviäkin kysymyksiä.

Osasyynä voivat olla myös asenteet. Vuonna 2018 tehdyn Eurobarometri-kyselyn mukaan miehistä seitsemän prosenttia ja naisistakin kuusi prosenttia oli sitä mieltä, että seksi ilman toisen suostumusta on hyväksyttävää, jos on lähtenyt vapaaehtoisesti toisen matkaan esimerkiksi juhlista tai treffeiltä.

Tätä tukee myös Havuselan huomio uhrien tunteista ja siiteä että he syyllistävät itseään.

– Koetaan häpeän tunnetta tai voimattomuutta.

Kansalaisten oikeustaju usein koetuksella

Kansalaisten oikeustajun mukaan raiskauksista annetaan liian lyhyitä tuomiota ja melko usein raiskaus jää myös tuomitsematta. Syynä tähän on yleensä näytön puute.

– Näytön ei tarvitse olla raiskauksessa yhtään sen vahvempi kuin muissakaan rikoksissa. Tuomioistuimelle esitetty näyttö on usein ristiriitaista ja vaikeaa arvioida, toteaa Saloranta.

Tuomioistuimelle esitetään yleensä kaksi suuresti toisistaan poikkeavaa kertomusta siitä, mitä tekohetkellä on tapahtunut. Käräoikeus joutuu puntaroimaan kumpaa uskoa.

– Kun tutkin vuonna 2018 käräjäoikeuksissa hylättyjä syytteitä, noin 80 prosentissa syytteen hylkäysperuste perustui juuri tähän näytön arviointiin. Eli hylkäävissä tuomioissa on kyse syytetyn ja uhrin ristiriitaisista kertomuksista tapahtuman kulusta, toteaa Saloranta.

Vikaa myös oikeusprosessissa

Sekä poliisi että oikeusoppinut ovat samaa mieltä siitä, että oikeusprosessi on liian raskas ja hidas.

– Poliisissa ja syyttäjissä aihealueen erityisosaamista on nykyisin melko hyvin. Toisaalta tasokas ja lisääntynyt koulutuskaan ei tuo nopeutta, jos ei ole niitä tekeviä käsiä. Osaavan henkilöstön vaihtuvuus on myös haaste, toteaa Havusela

Varatuomarina toimiva Saloranta toivoisi prosessiin nopeutta.

– Ei palvele ketään, että voi mennä vuosia ennen kuin päästään sinne käräjäoikeuteen.

Saloranta ehdottaakin että lainsäädäntöä muutettaisiin niin että raiskausrikokset voisi käsitellä nopeutetulla prosessilla.

Pitkä oikeusprosessi on etenkin uhrille liian raskas ja sen myötä yksi syy siihen miksi osa raiskauksista jätetään poliisille ilmoittamatta.

– Oikeusprosessissa on unohdettu uhri. Uskallan sanoa, että viimeisen 10 vuoden aikana on uhrin asemaa (siirryt toiseen palveluun) lähdetty parantamaan. Tämä johtuu osin kansainvälisistä sopimuksista jotka, velvoittavat tiettyihin toimiin. Suomikin on alkanut panostamaan niihin.