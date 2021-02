"Paras auto, mitä minulla on ollut", kehuu ivalolainen sähköautoilija – latausverkon puutteet estävät kasvua, vaikka sähköllä pärjää Lapissakin

Sähköautoilun toivotaan yleistyvän Suomessa Lappia myöten, mutta autojen korkea hinta ja suuritehoisten pikalatauspisteiden harva verkko hillitsevät autojen hankintaa. Vuoden sähköautolla ajanut ivalolaisyrittäjä ei silti enää vaihtaisi polttomoottoriseen.

– Jos haluaa vaivattoman auton, jolla on edullinen kulkea, niin kyllä sähköauto on sellainen, sanoo Jouko Lappalainen.

Miinuspuolena on sisätilojen kylmyys alle -25 asteen lämpötiloissa.

– Se on talvella kovilla pakkasilla aavistuksen kylmä. Suurin haitta on, että sivuikkunat huurtuu, ei oikeastaan muita miinuksia, ynnää Lappalainen.

Lapissa sähköautoja on vähän, noin 130. Koko Suomessakin niitä on vasta 9700, kun esimerkiksi Ruotsissa niitä on yli 50 000 ja Norjassa jo yli 200 000 kappaletta.

Kun pikalauspisteitä on harvassa, on hyvä olla oma mukana. Vesa Toppari / Yle

Tänä talvena Suomen sähköautoilijoiden yhdistys toi vuosittaiselle testitempaukselle Lappiin kuusi erilaista täyssähköautoa kerätäkseen kokemuksia talvioloissa.

Parinkymmenen asteen pakkasissa autot pärjäsivät hyvin, mutta välillä lataaminen tuotti ongelmia. Latausverkon parantaminen helpottaisi sähköautojen yleistymistä pitkien etäisyyksien Lapissa, uskoo Suomen sähköautoilijoiden puheenjohtaja Kirsi Immonen.

– Tarvitaan painopistettä tänne pohjoisen suuntaan. Matkailun edistämiseksikin olisi hyvä, että latausverkosto kasvaa. Myös nopeita latureita tarvitaan: hitaampia alkaa jo ollakin, mutta matkanteko hidastuu verrattuna pikalaturiin. Se olisi tärkeä juttu.

– Silloin kun pikalaturiin autonsa saa, niin auto on valmis, ennen kuin itse on syönyt ruokansa, todistaa sähköautoilija Hannu Rasi Tampereelta.

Tesla Clubin Hannu Rasi toivoo lisää pikalatauspisteitä Lappiin. Vesa Toppari / Yle

Puhdasta autoilua?

Uudet täyssähköautot ja käytettynä maahantuodut ladattavat hybridit kiinnostavat suomalaisia autoilijoita aikaisempaa enemmän, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Autoala ennustaa, että jopa 40 prosenttia uusista autoista on ladattavia vuoteen 2025 mennessä, sen jälkeen täyssähköautot kirivät.

Kuluttajia kiinnostaa sähköautojen käytön puhtaus. Sähköautoissa pakokaasupäästöjä ei käytännössä ole, vaan päästöt siirtyvät energiantuotannon yhteyteen.

Mikäli sähköauto ladataan vain tuuli-, vesi- tai aurinkovoimalla, päästöt ovat aina nolla. Esimerkiksi kivihiiltä polttamalla tuotetulla sähköllä lataaminen nostaa laskennallisia päästöjä merkittävästi. Lisäksi sähköautot tuottavat muiden ajoneuvojen tapaan jarru-, rengas- ja katupölypäästöjä.

Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun), että akkumateriaalien hankkiminen aiheuttaa 37–58 kilon päästöt kilowattituntia kohti ja akun kokoonpano suuren mittakaavan tehtaissa 2-5kg/kWh. Keskimäärin maailmalla akun valmistaminen nykytekniikalla aiheuttaa kokonaisuudessaan päästöjä siis 65kg/kWh.

Premiumluokan Porsche testiradalla Lapissa. Penkkaan meni. Vesa Toppari / Yle

Vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla voi siis ajaa noin 26 000 kilometriä, ennen kuin sähköauton valmistusajan päästöt on saavutettu. Näiden kilometrien jälkeen sähköauto on aina vähäpäästöisempi kuin polttomoottoriauto, joka päästää 100 grammaa hiilidioksidia kilometrille.

Sähköautoilun ja polttomoottoriautoilun päästöeroja on laskenut myös muun muassa Suomen ilmastopaneeli (siirryt toiseen palveluun) (HS:n juttu aiheesta).

Eri tuilla tuhansien eurojen hankintapotti

Sähköautot maksavat meillä puolet enemmän kuin vastaavat polttomoottoriautot. Tällä hetkellä yksityishenkilö voi saada valtiolta hankintatukea alle 50 000 maksavasta täyssähköautosta. Tämän lisäksi on yleinen romutuspalkkio.

Romutuskampanjan aikana uuden auton ostaja saa 500 euron Autoalan lisäpalkkion Trafin romutuspalkkion bonukseksi. Täyssähköauton hankintaan voi yhdistää myös kotitalouksille tarkoitetun täyssähköautojen hankintatuen, jonka suuruus on 2 000 euroa.

Täyssähköauton hankintaan voi näin ollen saada yhteensä jopa 4 500 euron tuet.

– Sähköautojahan tulee koko ajan käytettynä lisää markkinoille, mikä myös auttaa auton hankinnassa. Romutuspalkkio on hyvä esimerkki siitä, että voit tuoda vanhan auton ja saat siinä jo tukea auton hankintaan, Kirsi Immonen sanoo.

Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kirsi Immonen uskoo sähköautoiluun. Vesa Toppari / Yle

Latauspisteitä tarvitaan lisää

Julkisen latausverkoston laajentamiseen tulee helpotusta huhtikuussa, kun Energiavirasto järjestää uuden tarjouskilpailun niiden rakentamisesta. Yritykset taas ovat olleet huolissaan omien latauspisteiden kalleudesta.

– Jo muutamilla satasilla päästään laittamaan latauspiste vaikka majoituspaikkaan. Sillä saa 11 kilowattisen latauspaikan, josta tulee noin 50–70 kilometrin verran sähköä autoon tunnissa. Se riittää varsin hyvin siihen, että 6-8 tunnin latauksen jälkeen sinulla on auton akku täynnä, Kirsi Immonen valistaa.

Lapissa ovat pitkät etäisyydet ja se vaikuttaa myös sähköautoiluun. Vielä tällä hetkellä tarvitaan hiukan suunnittelua, jos aikoo viipyä Ylä-Lapissa pidempään.

– Kyllä latauspisteille olisi tuohon Inari-Sodankylä akselille tarve, että taataan turvallinen saapuminen tänne pohjoisempaan Suomeen. Sähköautohan toimii kuin saunan kiuas täällä Lapissa. Se on aina lämmin ja aina valmiina käyttöön, Kirsi Immonen kehaisee.

Sähköautoja testattiin Lapin pakkasissa helmikuussa. Vesa Toppari / Yle

"Sähköauto paranee vanhetessaan"

Ivalolainen yrittäjä Jouko Lappalainen on ajanut omaa sähköautoaan Lapissa jo yli vuoden. Hänen Teslansa ei ole sähköautojen halvimmasta päästä, mutta autoilun vaivattomuus ja käyttökustannusten halpuuus ovat hänen mielestään nekin varteenotettavia asioita autoa valittaessa.

– Toisaalta, jos mietitään käyttökustannuksia, niin on laskettu, että tällä autolla ne ovat noin kaksi euroa per sata kilometriä. Tähän sisältyy kaikki kulut, myös huollot, joten ei se niin kallista ole, sanoo Lappalainen.

Kun auto käynnistyy aina kuin palmun alta alkaa se jopa hymyilyttää ennen dieselvehkeiden kanssa värkännyttä Lappalaista.

– Se on paras auto mitä minulla on ollut ikinä, tehokkain, nopein, edullisin. Siinä on hienot nämä elektroniikat ja siihen tulee päivityksiä netin kautta, se ikäänkuin paranee vanhetessaan, kehuu Lappalainen.

