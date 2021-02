Katso ja kuule, kuinka lepakot hallitsevat vanhaa louhosta – tiukasti suojeltujen nahkasiipien liikkeistä tiedetään Suomessa yllättävän vähän

Luolassa on pimeää kuin – niin no – pimeässä luolassa. Käytävä haarautuu kolmeksi, ja jokaisen päässä on varastoholvi. Holvin katto on niin korkealla, etteivät otsalamppujemme tehot riitä sinne asti.

Puolustusvoimien sprii-varastoksi sodan aikana louhittu luola on lepakoille mitä mainioin talvelhtimispaikka. Ja lepakoiden perässä mekin luolassa hiivimme.

Etsimme luolasta lepakoita, sillä louhoksen lähistölle, Heinolan Tähtiniemeen, on suunnitteilla uusi hypermarket. Jotta lepakoille tärkeät alueet voitaisiin huomioida kaavoituksessa lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, niiden olemassaolosta ja liikkeistä pitää tietää. Jo entuudestaan tiedetään, että alueella liikkuu lepakoita, ja että ne ovat aiemminkin käyttäneet vanhaa louhosta levähdyspaikkanaan.

Tällä kertaa lepakoita löytyi yhteensä 13.

Hyvin todennäköisesti lepakoita on luolassa enemmänkin, sillä kävimme retkellämme luolaston seinämät läpi vain parin metrin korkeudelle asti.

Lepakoiden ääntelyn voi muuttaa ihmiskorvalla kuultavaksi lepakkodetektorin avulla. Ensin äänessä on pohjanlepakko ja lopuksi tarkemmin määrittelemätön siippa. Lähde: Timo Metsäsen arkisto

Laki vaatii tiukkaa suojelua

Lepakot ovat olleet samalla, EU-direktiiviin perustuvalla suojelulistalla (siirryt toiseen palveluun) kuin esimerkiksi liito-oravat ja sudet siitä asti, kun Suomi on liittynyt osaksi Euroopan unionia. Lepakkoharrastajia ja -tutkijoita on kuitenkin Suomessa verrattain vähän, ja nahkasiivet ovat jääneet suojeluasioissa tunnetumpien lajien varjoon.

Käytännössä paikka suojelulistalla tarkoittaa sitä, ettei lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty. Myös lepakoiden tärkeiden siirtymäreittien hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Viiksi- tai isoviiksisiippa horrostaa Heinolan lepakkoluolassa. Tarkempaa lajimääritystä ei voi tehdä koskematta lepakkoon. Timo Metsänen

EU-direktiivin lisäksi lepakoiden suojelua ohjaa EUROBATS (siirryt toiseen palveluun)-sopimus.

Korkein hallinto-oikeus on vastikään ratkaissut Helsingin Kruunuvuorenrannan kaavaa koskevan (siirryt toiseen palveluun) valituksen lepakoiden hyväksi. Kyseessä oli rakennussuunnitelma, jonka myötä lepakoille tärkeä siirtymäreitti olisi heikentynyt, mikä olisi puolestaan voinut heikentää alueella mahdollisesti olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

On kuitenkin harvinaista, että lepakot tai vaikkapa liito-oravat kaataisivat jonkin suuren rakennushankkeen kokonaan. Kruunuvuorenrannassakin päästäneen eteen päin tekemällä tarkempia lepakkoselvityksiä ja muuttamalla suunnitelmia niiden pohjalta.

Heinolaan kaavaillun Prisman osalta näyttää nyt kuitenkin siltä, että louhos ja sunnitellulla kaava-alueella oleva lepakoiden lentoreitti ovat rakennuttajan näkökulmasta viimeisiä niittejä hankkeen mahdolliselle pysäyttämiselle.

Lepakko, uusi liito-orava?

Lepakot eivät ole ainoita luontokappaleita, jotka ovat laittaneet kapuloita Prisma-hankkeen rattaisiin. Alueella on tavattu muun muassa uhanalaisia perhoslajeja. Lisäksi Hämeen ely-keskuksen lausunnon mukaan kaavaa varten tarvitaan vielä tarkempia selvityksiä muun muassa hulevesien hallintaan ja louhintaan liittyen.

Luontokartoittaja Timo Metsäsen mukaan kaavoittajat osaavat huomioida lepakot entistä paremmin. Tietoa lepakoista tarvittaisiin kuitenkin enemmän. Mutta onnistuisiko lepakoiden ja uuden hypermarketin yhteiselo naapuritonteilla? Toimittaja on Elina Rantalainen.

Lepakot tuntuvat kuitenkin varastavan asiassa suurimman huomion. Onko lepakoista tullut uusi liito-orava, rakennushankkeiden yleinen jarruttaja? Ainakin kiinnostus lepakoita kohtaan on ollut tasaisessa kasvussa 2000-luvulla. Havaintotietoa on saatu lisää, mutta sitä on edelleen verrattain vähän.

Luontoväki on kuitenkin aktivoitunut myös lepakoiden suhteen. Samalla ovat aktivoituneet NIMBY (siirryt toiseen palveluun)-valittajat: välillä lepakoiden varjolla yritetään kaataa myös sellaisia hankkeita, jotka eivät niiden elämää millään tavoin häiritse.

Saa nähdä, löydetäänkö Heinolassa ratkaisua, jossa riittää tilaa sekä lepakoille että hypermarketille.

Juttua varten on haastateltu Hämeen ely-keskuksen ylitarkastaja Susanna Rokkasta, luontokartoittaja Timo Mäkistä, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormistoa, Suomen Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistolaa, Luonnontieteellisen keskusmuseon suunnittelija Eeva-Maria Tidenbergiä, Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Ville Vaskoa sekä Heinolan kaupungin kaavoituspäällikkö Juha Poskelaa.