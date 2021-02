Vankilasta päässeen saudiarabialaisen naisaktivistin sisarukset: 'Hän on päässyt kotiin, mutta ei vielä vapauteen

Nuoresta iästä huolimatta hiuksiin on jo tullut harmaata. Posket ovat kaventuneet, mutta silmät ovat kirkkaat.

Vanhempiensa luona Saudi-Arabiassa keskiviikkona otetussa valokuvassa 31-vuotias Loujain al-Hathloul nauraa onnellisena, taustallaan kukkiva köynnöskasvi.

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) 10. helmikuuta 2021

– Hän on muodollisesti vapaa. Loujain on päässyt kotiin vanhempien luokse, mutta ehdonalaisuus ja viiden vuoden matkustuskielto pitävät hänet viranomaisten otteessa, sanoo sisar Lina al-Hathloul, Brysselistä videoidussa lehdistötapaamisesta torstaina, vuorokausi vapautuksen jälkeen.

Taistelu todellisen vapauden puolesta ei ole likimainkaan päättynyt.

– Sisaremme Loujain on Saudi-Arabiassa todella tunnettu. Hän on merkittävä vaikuttaja, mutta hän on joutunut myös valtaisan mustamaalaamiskampanjan kohteeksi, kuvailee Lina al-Hathloul.

Ylhäällä vasemmalla moderaattori Uma Mishra-Newbery, oikealla Lina al-Hathloul ja alhaalla Alia al-Hathloul Brysselissä 11.2.2021. Kuvakaappaus etätiedotustilaisuudesta

Loujain al-Hathloul tuli tunnetuksi arabimaissa ja kansainvälisesti jo vuonna 2014, kun hän yritti ajaa autolla Arabiemiraateista Saudi-Arabiaan. Hänellä on Emiraattien ajokortti. Tuolloin hänet pidätettiin 73 vuorokaudeksi. Sittemmin hänet on pidätetty useita kertoja.

Hän myös kuvasi kännykkävideon ajomatkastaan ja julkaisi sen. Video on nähtävissä Youtubessa.(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)

Vuonna 2016 hän yritti ensimmäisenä naisena päästä ehdokkaaksi paikallisvaaleissa. Hän vaati myös saudiyhteiskunnan perusrakenteen, miehille kuuluvan naisten valvontaoikeuden kumoamista.

Hän kertoi muutosvaatimuksistaan sosiaalisessa mediassa, jonka käyttötaidot hän oli oppinut opiskellessaan Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa.

Tämä kaikki johti pitkään pidätykseen toukokuussa 2018, joka nyt siis päättyi.

Puhelujen aikana sähkölamautin korvassa

Perheenjäsenten mukaan 1001 vuorokautta kestäneen pidätyksen aikana Loujain al-Hathloul joutui kärsimään valvottamisesta, sähköiskuista, ruoskinnasta, vesikidutuksesta, seksuaalisesta väkivallasta, uhasta raiskauksiin ja jopa paloittelumurhaan.

Osaa kidutuksista valvoi Saud al-Qahtani, kruununprinssi Mohammed bin Salmanin aiempi neuvonantaja.

– Sisaremme tunnisti kiduttajistaan ainoastaan Saud al-Qahtanin, hän oli läsnä osassa kidutuksia, vahvistaa toinen sisar Alia al-Hathloul.

Al-Qahtania pidetään päätekijänä sauditoimittaja Jamal Khashoggin paloittelumurhan suunnittelussa ja valvomisessa Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa 2018.

Al-Qahtani menetti ainakin julkisesti tehtävänsä kruununprinssin neuvonantajana pian Khashoggin murhan jälkeen.

Al-Hathloulin perhe sai ensi kertaa kuulla kidutuksista vasta kuukausia niiden alkamisen jälkeen, kun perheen äiti ja isä pääsivät käymään vankilassa.

Harvoissa videopuheluissaan vankilasta Loujain al-Hathloul pystyi vain sanomaan, että hän voi hyvin.

– Miksi hän ei kertonut? Siksi, että puhelujen aikana hänen korvaansa oli kiinnitetty sähkölamautin, paljastaa Lina al-Hathloul.

Jos sisar olisi lausunut kohtelustaan poikkipuolisen sanan, hän olisi saanut sähköiskun.

Saudi-Arabia kiistää kidutukset

Saudi-Arabia kiistää kiduttaneensa Loujain al-Hathloulia. Selittäminen ei kuulu itsevaltaisen kuningashuoneen käytäntöihin.

Pääkaupunki Riad on laajentunut viime vuosina pilvenpiirtäjien keitaaksi. Ghadi Boustani / Yle

Kuitenkin lokakuussa 2019 viranomaiset tarjosivat Loujain al-Hathloulille vapautumista, jos hän olisi suostunut allekirjoittamaan dokumentin, jossa hän olisi kiistänyt joutuneensa kidutetuksi.

– Loujain ei tietenkään tätä allekirjoittanut, vahvistaa sisar Alia.

Alia al-Hathloul sanoo, että vastaavaa paperia ei Loujainille enää nyt tarjottu. Hän ei kuitenkaan pystynyt kertomaan, mitä virallisia asiakirjoja sisar joutui allekirjoittamaan ennen pääsyään pois vankilasta.

Loujain al-Hathloulin oikeudenkäynnit alkoivat maaliskuussa 2019, vajaa vuosi pidätyksen jälkeen.

Perheen ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan syytteet perustuivat vain hänen aktivismiinsa. Loppuvuonna 2020 viranomaiset siirsivät käsittelyn yllättäen terrorismioikeuteen, joka antoi tuomionsa joulukuun lopussa viime vuonna.

Tuomion tulkinta on viranomaisten käsissä

Terrorismituomioistuin langetti Loujain al-Hathloulille viisi vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeutta.

Syytteiden mukaan hänen rikoksiansa olivat muun muassa yritys muuttaa kuningaskunnan poliittista järjestelmää, yhteydenpito ulkomailla asuviin saudiarabialaisiin toisinajattelijoihin, diplomaatteihin ja toimittajiin, kirjoittaa New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Saudi-Arabia on perhekeskeinen valtio, jossa perheen miehet tekevät päätökset. Ghadi Boustani / Yle

Kansainvälinen julkisuus ja etenkin Yhdysvalloissa presidentin Joe Bidenin jo vaalikampanjansa aikana lausuma painostus Saudi-Arabiaa kohtaan tekivät kuitenkin tehtävänsä.

Tuomion yhteydessä oikeus saman tien ilmoitti, että rangaistuksesta vähennetään Loujainin jo suorittama kahden ja puolen vuoden aika. Loppu kaksi vuotta ja 10 kuukautta on ehdonalaista.

– Raskasta on viiden vuoden matkustus- ja maastapoistumiskielto, joka alkoi vapautumisesta, sanoo Lina al-Hathloul.

Sisarukset tulkitsevat tuomiota niin, että Loujainilla ei ole enää oikeutta käyttää sosiaalista mediaa.

– Hänet tuomittiin terrorismioikeudessa, joka katsoi, että hänen käyttämänsä sosiaalinen media on rikoksentekoväline. Jos hän sinne kirjautuu, hän menettää ehdonalaisuutensa, päättelevät Lina ja Alia al-Hathloul.

Koko perhe sanoo jatkavansa kaikin Saudi-Arabian järjestelmän antamin keinoin taistelua matkustusoikeuden ja ilmaisunvapauden palauttamiseksi Loujainille. Sen aika ei ole aivan vielä.

'Kiitos Yhdysvalloille ja presidentti Bidenille'

Al-Hathloulin perhe kiittää vuolaasti Yhdysvaltoja ja presidentti Joe Bidenia tuesta Loujainin vapauttamiseksi.

Ilman presidentinvaihdosta ja Yhdysvaltain uuden hallinnon selkeäsanaista painostusta mitään tuskin olisi tapahtunut.

Islamin konservatiivinen tulkinta ohjaa Saudi-Arabiaa. Paastokuukausi ramadiin liittyvän juhlan viettoa Riyadissa kesäkuussa 2019. Ahmed Yosri / EPA

– Hän oli vahva naisten oikeuksien puolustaja ja hänen vapauttamisensa oli oikea päätös, ilmoitti presidentti Biden lyhyesti keskiviikko-iltana vierailullaan puolustusministeriö Pentagonissa.

Sisarukset myöntävät, että politiikasta puhuminen on hankalaa eivätkä he halua astua kenenkään varpaille. Mainitsematta Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin nimeä, he kuitenkin toteavat:

– Loujainin vankilatuomio alkoi edellisen presidentin aikana. Sisar vapautui vain muutama viikko sen jälkeen, kun Joe Biden aloitti virassa.

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen liittolaissuhde on pitkä ja kestänyt paljon. Valtiot eivät tule toimeen ilman toisiaan.

Tämän perusteella Lina al-Hathloul jatkaa, että kun valtiolla on ystäviä ulkopuolella, niin ystävät auttavat toisiaan.

Ihmisoikeuksia kunnioittavana maana Yhdysvallat auttoi nyt liittolaisensa kansalaista, muotoilee Lina hieman monimutkaisesti.

Demokraatteja edustavan presidentti Joe Bidenin hallinto on ottanut selkeän tiukan linjan liittolaistaan Saudi-Arabiaa kohtaan. Viikko sitten Biden ja Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoittivat, että Yhdysvallat lopettaa tukensa Saudi-Arabialle sen taistelussa Jemenin huthikapinallisia vastaan.

'Kruununprinssi bin Salman ei ole uudistaja'

Al-Hathloulin sisarukset ovat hyvin rohkeita ja suorasanaisia.

He ovat täysin vakuuttuneita, että ilman kansainvälistä painostusta heidän sisarensa ei olisi vapautunut.

Kruununprinssi Muhammad bin Salman tapasi Vladimir Putinin Riadissa lokakuussa 2019. Alexey Nikolsky / EPA

– Ne Saudi-Arabiassa pidätetyt naisaktivistit, joiden koko lähiperhe asuu maassa, ovat voimattomia järjestelmän edessä. Taistelu vapauksien puolesta ei siellä onnistu, sanovat Lina ja Alia al-Hathloul.

Saudi-Arabian instituutiot ovat heikkoja ja niiden asema on vaikeutunut viime vuosina, aikana, jolloin kruununprinssi Mohammed bin Salman on käytännössä valtiota johtanut, sanovat sisarukset.

– Bin Salmanin tekemät niin sanotut uudistukset ovat kuin karamelleja länsimaille. Hän heittelee niitä vain oman julkisuuskuvansa takia, päättää Lina al-Hathloul.

