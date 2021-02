Popikoni Britney Spearsin ympärille syntynyt "vapautusliike" jatkuu sitkeästi – lue tästä, miksi takavuosien tähdestä puhutaan taas

Olet ehkä huomannut, että yhdysvaltalaisen popikonin Britney Spearsin, 39, nimi on vilahdellut otsikoissa ja sosiaalisessa mediassa tiuhaan viime päivinä.

1. Miksi Britney Spears on nyt taas ajankohtainen?

Syynä on tuore dokumentti Framing Britney Spears. Amerikkalaisen laatumedian The (siirryt toiseen palveluun) New York Timesin tuottamassa dokumentissa (siirryt toiseen palveluun) pyritään selvittämään muun muassa se, mistä Britney Spearsin ympärillä vellovasta loputtomasta oikeustaistelujen sarjasta on kyse. Dokumentti on katsottavissa suoratoistopalvelu Hulussa.

Dokumentti pohjautuu eri tahojen haastatteluihin ja arkistoihin. Itse kohteen näkemystä asioiden nykytilasta ei kuitenkaan kuulla.

Britney Spears on ollut holhouksenalainen vuodesta 2008 lähtien, ja hänen asioistaan on huolehtinut muun muassa hänen isänsä Jamie Spears. Hänellä on yhä valtaa tyttärensä elämään ja omaisuuteen, joka ei ole pieni.

Dokumentissa annetaan ymmärtää, että Britney Spearsin holhous on hyvin kyseenalainen. Yleinen käsitys on, että Britney Spears ei haluaisi, että hänen isällään on oikeus hoitaa hänen asioitaan.

Dokumentissa annetaan myös kuva, että isä rahastaa tyttärellään. Juuri näinäkin päivinä Yhdysvalloissa on meneillään oikeudenistuntoja, joissa Spearsin holhousta (siirryt toiseen palveluun) käsitellään. (siirryt toiseen palveluun)

Isä siirsi holhousvastuutaan huoltajamanageri Jodi Montgomerylle tilapäisesti viime syksynä. Silti käsitys on, että isällä on yhä ote epävakaan tyttärensä elämästä.

Britney Spears ehti tienata suosionsa aikana suuren omaisuuden, mutta hänellä ei ole oikeutta hallita sitä. Kuva on vuodelta 1999. Disney Channel / Courtesy Everett Collection / All Over Press

Koko sekava vyyhti sai alkunsa hermoromahduksesta, jonka juhlittu poptähti sai vuonna 2007. Otsikoihin nousi päänsä kaljuksi ajellut Spears, joka hyökkäsi sateenvarjolla toimittajien ja valokuvaajien kimppuun. Sen jälkeen Spears on ollut päihdekuntoutuksessa, ja myös hänen mielenterveyttään on hoidettu. Holhoukseen joutumista ei tuolloin kyseenalaistettu.

Paparazzien jatkuvasti jahtaama laulaja vetäytyi julkisuudesta. Lukuisista ongelmista ja holhouksesta huolimatta Britney on tehnyt töitä näinä vuosina. Hän on julkaissut albumeja ja esiintynyt muun muassa Las Vegasissa.

Britney Spears päivittää some-tileilleen kuvia elämästään. Kuvassa hän on nykyisen kumppaninsa Sam Asgharin seurassa. STELLA Pictures / ddp / AOP

Silti hänen elämästään ja voinnistaan tiedetään hyvin vähän. Satunnaiset somepäivitykset ovat herättäneet enemmän kysymyksiä kuin antaneet vastauksia. Ja siksi fanit ovat huolissaan.

2. Mikä ihmeen Free Britney -liike?

Vapauttakaa Britney (siirryt toiseen palveluun) -liike sai alkunsa vuosia sitten, kun faneja rupesi kummastuttamaan Spearsin jatkuva holhous.

Tähden salaperäiset somepäivitykset eivät helpottaneet fanien huolta, päinvastoin. Heidän keskuudessaan alkoi levitä pelko, että Britney Spears joutuu elämään vangittuna talossaan.

Viime kesänä huhut saivat uusia kierroksia, kun huolestunut fani pyysi Britneytä pukemaan seuraavassa somepäivityksessään ylleen jotain keltaista (siirryt toiseen palveluun), jos hänellä on hätä. Jonkin ajan päästä Britney tanssahteli Instagram-videolla keltainen toppi yllään.

Free Britney -liike ei ole jäänyt pelkän somettamisen varaan. Faneja on kokoontunut oikeustalojen ulkopuolelle osoittamaan mieltään Spearsin puolesta.

Britney Spears on esittänyt showtaan Las Vegasissa lukemattomia kertoja. Pelle T Nilsson / Swedish Press Agency / All Over Press

Toisaalla fanien aloittama #FreeBritney-kampanja on tuomittu täydeksi humpuukiksi ja salaliittoteoriaksi (siirryt toiseen palveluun). On myös epäilty, että Spears itse tai hänen levy-yhtiönsä manipuloisi liikettä ja pitäisi tähteä näin otsikoissa ja yleisen kiinnostuksen kohteena.

Ei ihme, että liikettä pidetään myös markkinointitemppuna, sillä onhan tähden suosion päivistä jo aikaa.

3. Kuinka Britney Spearsin ura alkoikaan?

Hauskat saparot, vaaleanpunainen huulipuna, siisti koulu-univormu, jonka pusero oli sidottu napapaidaksi. Muistuuko mieleen? Kyllä, juuri sellaisissa vaatteissa ja meikissä Spears esitti Baby One More Time -biisin, joka teki hänestä maailmankuulun.

Baby one more time soi kaikkialla maailmassa vuonna 1999.

Vuonna 1999 ilmestynyt ensialbumi myi heti huikeat 25 miljoonaa kappaletta. Eikä vuoden kuluttua ilmestynyt kakkosalbumi Oops!...I Did It Again jäänyt paljoa huonommaksi. Spears kuuluukin maailman eniten myyvien naisartistien joukkoon, ja hänen lukemattomat hittinsä ovat vaikuttaneet popmusiikkiin paljon.

Esiintyminen oli Britney Spearsin tai hänen vanhempiensa tähtäimessä hänen lapsuudestaan alkaen. Britney sai jo 12-vuotiaana ensimmäisen roolinsa tv-ohjelmassa The All New Mickey Mouse Club.

Uransa alkuvuosista lähtien Spears oli julkisuuden lemmikki. Hänen tekemisistään raportoitiin yksityiskohtia myöten. Etenkin suhde toisen popidolin Justin Timberlaken kanssa sai valtavasti palstatilaa.

Justin Timberlake tuli aikoinaan tunnetuksi ´N Sync -poikabändistä. Kuvassa hän esiintyy Tukholman Euroviisuissa vuonna 2016 vierailevana tähtenä. EBU / Anna Velikova

Uutuusdokumentissa muistutetaan mieliin, miten karusti julkisuus kohteli nuorta Spearsia. Häneltä saatettiin kysyä haastatteluissa mitä tahansa, kuten: oletko neitsyt?

Dokumentin myötä keskusteluun on noussut naisviha ja se, miten Spearsia on kohdeltu.

Keskiviikkona Britney Spears julkaisi Instagramissa päivityksen, jossa hänen tulkitaan kommentoivan uutuusdokumenttia.

Päivityksessä on kolmen vuoden takaa video, jolla Spears esittää Toxic-kappalettaan.

– Tulen aina rakastamaan lavalla esiintymistä, mutta otan aikaa itselleni ja opin olemaan normaali ihminen. Nautin elämän tavallisista asioista! tähti kirjoittaa ja jatkaa:

– Kaikilla on oma tarinansa ja käsityksensä muiden tarinoista! Meillä kaikilla on erilainen, kaunis elämä! Muistakaa, että se, mitä luulemme tietävämme jonkin muun elämästä, ei vastaa sitä, mitä linssin takana tapahtuu.

Voit katsoa Instagram-päivityksen täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: Time, Cosmopolitan