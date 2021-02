Mestiksen koronatauko pakotti jääkiekkoilijat salille ja ulkojäille – nyt sarja jatkuu ja pelaajien palo pelaamaan on kova

Jääkiekon Mestis-sarja alkaa tänään ja koronan takia monet asiat ovat eri lailla kuin normaalisti. Miten kuntoa ja mielialaa on pidetty yllä Kokkolan Hermeksessä? Ylen Aamu vieraili Kokkolassa 11. helmikuuta.

Kokkolan Hermes tavoittelee pudotuspelipaikkaa tänään torstaina jatkuvalla jääkiekon Mestis-kaudella.

Mestis oli yli kaksi kuukautta tauolla koronarajoitusten vuoksi.

Tänä keväänä runkosarja pelataan kahdessa kuuden joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Sen jälkeen vuorossa ovat välisarja ja pudotuspelit. Syksyn runkosarjassa kerätyt pisteet ja maalit jäävät voimaan.

Mestiksen runkosarjasta, ja siitä, miten tänä keväänä pelataan, löytyy tiedot sarjan verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Punttia ja ulkojäitä

Hermeksen pelaajille tauko tarkoitti kuukauden lomautusta ja omatoimiharjoittelua. Esimerkiksi keskushyökkäääjä Jerry Sammalisto piti kuntoa yllä kuntosalilla ja kavereiden kanssa ulkojäillä.

– Itsellä tuli vedettyä aika paljon punttia ja vähän kasvettua. Ulkojäillä saatiin hyvät pelit aikaan. Oli vähän niin kuin olisi joukkueen kanssa. Se teki hyvää pääkopalle. Välillä valot sammuivat kaukalossa, mutta silti painettiin siellä hommia, Sammalisto sanoo.

Hermeksen edustusjoukkueen nuorimmat pelaajat pääsivät Mestistaolla A-junioreiden mukaan.

Puolustaja Juuso Ketola pelasi ja harjoitteli Porin Ässien A-junioreissa, Julius Reini Kokkolan Hermeksen A-junioreissa.

– Minulla ei ollut ongelmaa siinä, ettenkö olisi pystynyt pitämään itseni kunnossa. Tilanne oli hyvä, kun pääsin koko ajan pelaamaan, Ketola kertoo.

Reinille ja Ketolalle lomautus tarkoitti lähinnä palkanmaksun katkeamista kuukaudeksi. Ketolan mukaan kuluja oli toisaalta vähemmän, kun sai asua ja syödä kotona. Reini teki A-junioreissa harjoittelemisen ja pelaamisen lisäksi kouluhommia tauon aikana.

"Aina on kiva päästä pelaamaan"

Kevätkierroksella Kokkolan Hermes pelaa samassa lohkossa IPK:n, Hokin, Ketterän, JoKP:n ja KeuPan kanssa. Luvassa on luisteluvoimaisia vastustajia ja pelireissuja Itä- ja Keski-Suomeen.

Sammalisto, Ketola ja Reini odottavat innolla Mestiksen jatkumista.

– Tauko oli aika pitkä ja oli odottava fiilis, kun pääsi pitkästä aikaa treenaamaan. Kiva olla joukkueen kanssa, Sammalisto toteaa.

– Erittäin hyvät fiilikset, kun pääsee taas pitkästä aikaan pelaamaan Mestistä. Joukkue on vähän vaihtunut. Siellä on uusia naamoja ja on hienoa tutustua uusiin ihmisiin, Juuso Ketola sanoo.

– Hyvältä tuntuu, totta kai. Aina on kiva päästä pelaamaan, Reini jatkaa.

Entä mikä sytyttää pelaajat pelireissulla?

– Hotelliaamiainen!

– Hotellin sauna!

