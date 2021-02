Reuters: Valko-Venäjällä järjestetään äänestys perustuslaista ensi vuoden alussa

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka myöntää, että hänelle on kasaantunut liikaa valtaa. Perustuslakia on määrä uudistaa ja järjestää siitä kansanäänestys.

Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan mukaan maan uudesta perustuslaista järjestetään kansanäänestys ensi vuoden alussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Marraskuussa Lukašenka sanoi valkovenäläisen uutistoimiston haastattelussa luopuvansa vallasta, kun maassa on hyväksytty uusi perustuslaki. Tuolloin hän ei antanut uudelle perustuslaille minkäänlaista aikataulua.

Lukašenka on tänään puhunut Minskissä järjestettävässä kansankokouksessa.

Lukašenka muun muassa väitti maan estäneen ulkomaisen salamasodan. Hän piirsi Valko-Venäjästä kuvaa ulkovaltojen piirittämänä.

Valko-Venäjän opposition mukaan kansankokous ja perustuslakiuudistus on hämäystä, jonka taustalla Aljaksandr Lukašenka pyrkii pitämään kiinni vallasta elokuun presidentinvaalien synnyttämän mielenosoitusaallon jälkeenkin.

Valko-Venäjällä on järjestetty laajoja protesteja, joissa on vaadittu Lukašenkan eroa. Lukašenka on väittänyt ulkovaltojen sekaantuneen mielenilmauksiin ja maan sisäisiin asioihin.

Kaksipäiväinen kansankokous kerää paikalle Lukašenkalle lojaaleja ihmisiä useilta yhteiskunnan aloilta. Poliittisella elimellä ei ole todellista valtaa.

Lue lisää:

Venäjän media: Valko-Venäjän Lukašenka antoi aikataulun uudelle perustuslaille – On luvannut erota kansanäänestyksen jälkeen

Valko-Venäjän tilanne on ajautunut umpikujaan – Asiantuntijat vastaavat, mitä seuraavaksi on odotettavissaUutistoimisto: Valko-Venäjän Lukašenka aikoo järjestää kansanäänestyksen

Valko-Venäjän mielenosoittajilla uusi taktiikka – "Poliisit juoksevat esikaupungista toiseen"

Valko-Venäjän oppositio ei anna periksi – kymmenet tuhannet lähtivät kaduille Lukashenkaa vastaan

Lähteet: STT, Reuters, AP