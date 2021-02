Matias Sjöman rakensi pihalleen yli 100 metriä pitkän alamäkiluisteluradan – nyt menoa omakotitalojen välissä hämmästellään ympäri maailmaa

Siuntiolaisella pihalla kuvattu somevideo on kerännyt jo puoli miljoonaa katselua.

Matias Sjömanin omakotitontti sijaitsee Siuntiossa rinteisessä maastossa. Muutaman metrin päässä tiestä on autotalli ja hieman ylempänä sijaitsee asuinrakennus.

Alamäkiluistelurata kulkee tontin laitamilla kiertäen molemmat rakennukset. Pituutta radalla on runsaat 100 metriä.

Luistelurata on pari metriä leveä, ja se on rajattu punaisella värillä. Kristiina Lehto / Yle

– Harrastan alamäkiluistelua. Koska harjoittelupaikkoja ei Uudellamaalla juurikaan ole, ajattelin, että tähän omakotitontille saisi ihan hyvän radan, kertoo Sjöman.

Tällä idealla Sjöman alkoi työstää rataa, ja työtä on riittänyt.

– Laskeskelin, että on tähän rakentamiseen uponnut reilut 100 tuntia työtä, ja vettä on kulunut radan jäädyttämiseen yli 20 000 litraa.

Lisäksi radan ylläpitäminen on työlästä.

– Aina kun tulen töistä, putsaan ensimmäiseksi radan. Kyllä tässä keskimäärin 3–4 tuntia päivässä vierähtää, mutta kivahan tätä on hommailla.

Jo kolmas rata menossa

Sjöman ei ole ensimmäistä kertaa ratahommissa, vaan kyseessä on jo kolmas alamäkiluistelurata. Hän muistelee, miten ensimäinen rata nousi aikanaan kerrostalon läheisyyteen.

– Silloin kannoin kastelukannuilla radalle vedet. Siinä oli hommaa, voin sanoa.

Siuntiossa Sjöman on vetänyt radan varrelle kasteluletkut, mikä helpottaa radan jäädyttämistä.

Sjömanin mielestä kaikki on vaivannäön arvoista.

– Jotenkin tämä alamäkiluistelu on niin hienoa, kun pääsee luistelemaan muutakin kuin suoraa ja tasaista.

Sjöman on innostanut monet kaverinsa kokeilemaan lajia.

Ensimmäisellä kerralla rata kannattaa kiertää varovasti, sillä radalla on haastavia hyppyjä ja kumpuja. Kristiina Lehto / Yle

– Tämä on suhteellisen haastava laji. On eri asia luistella tasaista kuin tällaisia mutkia ja mäkiä. Tämä on hyvää kuntoilua.

Sjömanista ei voi puhua pelkästään kuntoilijana, sillä vaikka ikävuosia on kertynyt jo 37, kiertää hän edelleen alamäkiluistelun MM-sarjaa.

– Mukavaa käydä katsomassa aina välillä, että millaisia ratoja maailmalla on taas rakennettu.

Somevideo vetänyt jo yli puoli miljoonaa katsojaa

Sjömanin rakentama alamäkiluistelurata on herättänyt jo maailmanlaajuista kiinnostusta.

Luisteluvalmentaja Lari Joutsenlahti jakoi luistelustaan radalla sosiaaliseen mediaan videon, joka on kerännyt eri puolilta maailmaa jo puoli miljoonaa katselijaa.

Joutsenlahti muistelee, miten idea lähti saunanlauteilta.

– Tarkoituksena oli olla radan varrella olevassa kuumassa paljussa niin, että katsojat eivät näe päälläni olevia varusteita ja luistimia.

Videolla Joutsenlahti hyppää yllättäin kuumasta vedestä luistimet ja luisteluvarusteet päällä radalle, kiertää sen vettävaluvana 10 asteen pakkasessa – ja palaa kuumaan paljuun.

– Video meni kerta otolla onneksi purkkiin, Joutsenlahti sanoo.

Videota on jaettu muun muassa NHL:n Facebook- ja Instgram-sivuilla. Katselukertoja videolla on jo yli puoli miljoonaa.

Joutsenlahti on myös pitkän linjan alamäkiluistelumiehiä. Hän on laskenut Suomen maajoukkueessa seitsemän vuotta.

Kilpailemisen Joutsenlahti lopetti vuonna 2014, eikä ole paljon radalla sen jälkeen käynyt.

– Videota kuvattaessa tuntui kuitenkin olevan vielä lihasmuistissa kompressiot ja pumppaukset, jotka lajiin kuuluvat.

Voit keskustella aiheesta 12.2.2021 kello 23:een asti.

Lisää aiheesta:

Rautalammilla luistellaan Pohjoismaiden ainoa alamäkiluistelun MM-osakilpailu