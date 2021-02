Lippujen varausjärjestelmä kaatui ihmisten rynniessä taidemuseoon – museonjohtaja: "Baarit voivat olla auki, mutta ihminen tarvitsee muutakin kuin viinaa"

Pitkään koronatauolla ollut helsinkiläinen taidemuseo Amos Rex ja Turun taidemuseo avasivat tänään ovensa museovierailijoille. Toistaiseksi museoon pääsee vain varaamalla ajan ennakkoon.

Yleisösuosion takia Amos Rexin pääsylippujen verkkomyynti meni jumiin ja lipun saaminen kesti.

– Ryntäys ajanvaraukseen oli hillitön! Se oli niin hurja, että ikävä kyllä järjestelmä kaatui. Nyt kuitenkin ihmiset ovat saaneet varaamansa liput, sanoo museonjohtaja Kai Kartio.

Seuraavan kerran lippuja tulee myyntiin kahden viikon kuluttua.

– Suosio kertoo tietysti siitä, kuinka kova ihmisten kulttuurinnälkä tällä hetkellä on, Kartio jatkaa.

Helsinkiläinen Antti Rehtijärvi tuli Amos Rexiin ensimmäisten joukossa.

– On jotenkin koskettavaa ja virkistävää olla täällä. Nämä teokset ovat todella upeita.

Helsinkiläinen Antti Rehtijärvi varasi lipun Egyptin loisto -näyttelyyn heti, kun verkkomyynti aukesi. Benjamin Suomela / Yle

Amos Rex oli koronatilanteen takia suljettuna marraskuun lopusta lähtien. Silloin keskeytynyt muinaisesta Egyptistä kertova näyttely Egyptin loisto jatkuu nyt. Näyttelyyn otetaan yhtä aikaa noin parikymmentä asiakasta. Näyttelystä lisää täällä.

– Meillä on poikkeuksellinen näyttely ja tuntui todella kurjalta, kun se oli pitkään ilman katsojia, museonjohtaja Kai Kartio pohtii.

Museonjohtajan on välillä vaikea ymmärtää koronarajoituksia.

– Ei ole ihan otettu huomioon, miten suuri vaikutus kulttuurilla on ihmisten mielialaan.

– Sehän on tietysti hyvä asia, että baarit ovat saaneet olla auki, mutta kyllä ihminen muutakin tarvitsee kuin viinaa, Kai Kartio lisää.

Amanuenssi Annina Sirén kertoo, että Turun taidemuseossa vierailuaika on toistaiseksi noin tunnin mittainen. Kimmo Gustafsson / Turun taidemuseo

Amanuenssi: "Edes joku pääsee katsomaan taidetta"

Myös Turun taidemuseon verkkosivuilta löytyvä varauskalenteri alkoi täyttyi hetkessä. Kaikki tämän viikon vierailuajat ovat loppuunmyytyjä.

Museo ottaa näyttelyyn vain kymmenen museokävijää kerralla.

– Näin edes joku pääsee katsomaan taidetta. Ihmisillä on selvästi patoutunutta taidetarvetta, sanoo amanuenssi Annina Sirén.

Taidemuseoissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään kasvomaskeja. Kimmo Gustafsson / Turun taidemuseo

Museovierailuun varataan aikaa noin tunti.

– Jos nyt tulee museoon, saa melkein yksityiskierroksen. Ihmisiä on vähän ja tilaa paljon.

Uudessa näyttelyssä on esillä taidemaalari Sigrid Schaumanin (1877-1979) maalauksia. Esillä on 120 teosta, jotka ovat lainassa eri kokoelmista.

– Schaumanin taiteen valo ja heleät värit sopivat hyvin koronakurimukseen. Nyt näkyy jo valoa tunnelin päässä, Annina Sirén uskoo.

Sigrid Schaumanin maalaus Maisemakuva Villa Aureliasta on esillä Turun taidemuseossa. Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö / Turun taidemuseo

Sinkka avasi ovet nuorille

Taidegallerioilla on jo kokemusta ajanvarauksesta. Suurin osa on ollut yleisölle avoinna tai sisään on päässyt varaamalla galleriasta ajan.

Keravalla Taide- ja museokeskus Sinkka on ottanut maanantaista lähtien vastaan ajan varanneita koululais- ja päiväkotiryhmiä.

– Tämä on meidän panoksemme tukea nuoria, koska heidän harrastus- ja virkistystoimintansa on ollut jo pitkään rajoittunutta, museopalveluiden johtaja Arja Elovirta kertoo.

Saatu palaute kannustaa jatkamaan.

– Nuorista näyttelyvierailu on ollut voimaannuttava kokemus.

Taiteilija Kari Vehosalo voitti vuonna 2017 Ars Fennica -palkinnon. Teos Young Adults on esillä Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella. Kansallisgalleria / Nykytaiteen museo Kiasma / Pirje Mykkänen.

Sara Hildén esittelee nykytaidetta

Sara Hildénin taidemuseo Tampereella on ollut avoinna viime viikonlopusta lähtien. Sitä ennen museo oli kiinni lähes kaksi kuukautta.

Museonjohtaja Päivi Loimaala painottaa, että taidemuseossa noudatetaan tarkasti turvallisuusohjeita viruksen leviämisen estämiseksi.

– Käytämme kävijämäärän suhteen tervettä järkeä. Otamme näyttelyyn noin parikymmentä museovierasta. Ajanvarausta meillä ei ole ainakaan toistaiseksi.

Nykytaiteilija Kari Vehosalon näyttelyssä on maalauksia, piirustuksia, valokuvia, veistoksia ja installaatio.

– Vehosalon taide herättää ajatuksia ja antaa jokaiselle jotakin, Päivä Loimaala sanoo.

Vincent van Goghin ehtii vielä nähdä

– Museot ovat matalan riskin tartuntapaikkoja. Niissä ei kosketella, lauleta, huudeta eikä olla lähekkäin, muistuttaa Didrichsenin taidemuseon johtaja Maria Didrichsen.

Helsinkiläismuseo on ollut tauon jälkeen auki tammikuun lopusta saakka. Maria Didrichsenin mielestä päätös avaamisesta oli oikea.

– Asiakkaat ovat onnellisia, kun pääsevät pois kotoa neljän seinän sisältä näyttelyyn.

Suosittu Vincent van Gogh, Tie taiteilijaksi sai lisäaikaa ja on avoinna 28.2. saakka.

Museonjohtajan mukaan kävijöitä on päivittäin "sopivasti".

– Ihmisiä on tullut tasaisena virtana, mutta ruuhkia ei ole syntynyt. Seuraamme tarkkaan, kuinka paljon otamme yhtä aikaa sisälle.

Amerikkalaisen lastenhoitajan yli 100 000 kuvan arkisto löytyi unohdetusta chicagolaisesta varastosta sattumalta. Vivian Maier / Maloof Collection

Maierin valokuvanäyttely avautuu sittenkin

Valokuvataiteen museo K1 ilmoitti eilen, että se avaa viimein amerikkalaisen Vivian Maierin (1926–2009) valokuvanäyttelyn. Helsingin keskustassa sijaitseva K1 on avoinna ensi maanantaista lähtien.

Näyttelyn piti avautua jo tammikuussa, mutta koronatilanne muutti suunnitelmia. Voit lukea Maierin erikoisesta elämästä täältä.

Myös Helsingin Taidehalli aukeaa yleisölle ensi viikolla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti tammikuussa, että koronarajoitukset jatkuvat helmikuun loppuun. Ateneumin taidemuseo on ilmoittanut, että se pysyy ainakin siihen saakka kiinni.

Siten Magnus Enckellin (1870–1925) taidenäyttelyä ei voi enää nähdä Ateneumissa. Se tulee esille myöhemmin tänä vuonna Tampereen taidemuseoon.

