Amazonian virusmuunnos jyllää Brasiliassa, illuusio laumasuojasta petti: "Me kaikki saamme lopulta tartunnan"

Koronan toinen aalto on iskenyt rajusti etenkin Amazonian alueelle, jossa tilanne on katastrofaalinen, paikalliset kertovat Ylelle.

SANTANA DO LIVRAMENTO/RIVERA Kuvitelma laumasuojasta paljastui petolliseksi illuusioksi Amazonian alueella Brasiliassa, jossa riehuu virusmuunnos.

Amazonasin osavaltion pääkaupungissa Manausissa jopa 76 prosenttia asukkaista oli tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)sairastanut koronan lokakuuhun mennessä. Määrän uskottiin suojaavan, mutta nykyinen toinen aalto onkin ollut vielä tuhoisampi, Manausista kerrotaan. Pulaa on tehohoitopaikoista ja lisähapesta.

– Tilanne on todella vakava, synkempi kuin koskaan tähän mennessä. Olen menettänyt paljon ystäviä, kertoo brasiliansuomalainen Karlo Majuri puhelimitse.

Amazonasin osavaltiossa koronan kuolinluvut ovat maailman kärkeä asukaslukua kohti. Osasyynä pidetään aiempaa tarttuvampaa virusmuunnosta, jota kutsutaan Amazonian variantiksi tai P.1:ksi.

– Sairaalat ja tehohoitopaikat ovat täynnä, jonossa on satoja ihmisiä. Henkilökunta työskentelee yötä päivää. He ovat uupuneita ja ahdistuneita, ja monilla on itsemurha-ajatuksia, sanoo projektikoordinaattori Fábio Biolchini Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestöstä (MSF).

"Täällä on mahdotonta tehdä töitä"

Amazonian virusmuunnosta kutsutaan maailmalla yleisesti Brasilian variantiksi. Se kuuluu Britannian ja Etelä-Afrikan varianttien ohella niihin, jotka herättävät eniten huolta.

Brasilian terveysministeri Eduardo Pazuello on todennut, että muunnos voi olla jopa kolme kertaa aiempaa tarttuvampi. Hänen mukaansa rokotteiden on alustavasti todettu tepsivän siihen, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun)asiasta ei ole vielä tutkimustuloksia.

Brasiliassa leviää samasta viruskannasta myös toinen muoto, jota kutsutaan Rio de Janeiron variantiksi tai P.2:ksi. Sitä esiintyy ympäri Brasiliaa, ja se on tiettävästi melko samantyyppinen kuin P.1. Maan ulkopuolella puhutaankin usein Brasilian varianteista.

Kaikkiaan Brasiliassa on kuollut koronan seurauksena yli 240 000 ihmistä, mikä on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi eniten.

Virusmuunnosten vaikutuksista tartuntamääriin ei ole tarkkaa tietoa. Suuntaa-antavassa tutkimuksessa selvisi (siirryt toiseen palveluun), että 42 prosentissa Manauksen joulukuisista tartunnoista oli kyseessä virusmuunnos.

Fábio Biolchinin mukaan oletus ensimmäisen aallon aikana saadusta laumasuojasta sai kaupunkilaiset kokoontumaan joulunpyhinä rennosti.

– Tuho alkoi pari viikkoa pyhien jälkeen. Ihmiset eivät odottaneet sellaista. Toinen aalto on ollut voimakkaampi ja väkivaltaisempi kuin kukaan saattoi kuvitella, hän sanoo.

Manausissa on ulkonaliikkumiskielto iltakuudesta aamuun. Karlo Majuri kertoo, että hän pysyy kotona viikoittaista kauppareissua lukuun ottamatta. Perhe on päättänyt muuttaa muualle Brasiliaan, sillä markkinointialan konsulttityöt ovat käyneet vähiin.

– Täällä on mahdotonta tehdä töitä, ja ilman työtä ei ole elantoa, Suomessakin asunut Majuri perustelee.

Tästä jutusta voit lukea, kuinka Majurin suomalainen isä päätyi Brasiliaan 1950-luvulla, ja miksi pojasta tuli Kaarlon sijaan Karlo.

Viruksen leviäminen huolettaa etelärajalla

Runsaan 3 000 kilometrin päässä Manausista, Brasilian etelärajalla Santana do Livramentossa koronatilanne on pohjoista vakaampi. Pandemiasta muistuttavat lähinnä maskipakkokyltit liikkeiden ikkunoissa: Obrigatório o uso de mascara.

Kioskiyrittäjä Ricardo Verdún liikkuu ulkona niin vähän kuin mahdollista. – En pelkää koronaa, mutta teen parhaani tartunnan estämiseksi, hän sanoo. Johanna Pohjola / Yle

Rajakaupungin pääelinkeino on ostosmatkailu. Moni uskoo, että virusmuunnokset leviävät muualta Brasiliasta tulevien matkailijoiden myötä. Nämä hankkivat Uruguayn puolelta yhteistä rajakaupunkia verovapaasti tavaraa, kuten elektroniikkaa.

– Me kaikki saamme lopulta tartunnan. Ainoa keino on huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta. Rokotteeseen suhtaudun ristiriitaisesti. Tiedot vaikutuksista ovat epäselviä, Brasilian puolella rajakaupunkia asuva Maria Elisabet Borges sanoo.

Kioskiyrittäjä Ricardo Verdún kokee, että yleinen lepsuus on lisääntynyt koronatilanteen kiihtymisestä huolimatta.

– Ihmiset eivät välitä turvatoimista. Monet eivät käytä maskia, ja nuoret kokoontuvat keskustaan juomaan yhdessä matea, hän sanoo.

Joitakin myymälöitä on suljettu, kun osa työntekijöistä on saanut koronatartunnan ja muut on passitettu karanteeniin. Moni on siten jäänyt työttömäksi, harmittelee Uruguayn puolella rajakaupunkia työskentelevä Tassia Viera.

– Me kärsimme lopulta seuraukset siitä, että kaikki eivät piittaa turvatoimista. Menetämme työmme, jos liikkeet suljetaan. Teen parhaani ja toivon, että pandemia helpottaa, Viera sanoo.

Rokotteiden saanti takkuaa

Brasilian suunnitelma on rokottaa puolet maan 210 miljoonaisesta väestöstä kesäkuuhun ja loput vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen rokoteannoksen on tällä hetkellä saanut 2,5 prosenttia asukkaista.

Prosessi on hidas ja immuniteetin saavuttaminen kestää kauan, MSF:n Fábio Biolchini sanoo.

Myös rokotteiden saatavuudessa on ongelmia. Rio de Janeirossa rokotukset jouduttiin tällä viikolla keskeyttämään, kunnes annoksia saadaan lisää, kaupungin pormestari Eduardo Paes ilmoitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Brasilian talous supistui viime vuonna alustavien tietojen mukaan nelisen prosenttia. Köyhien määrä kasvoi tammikuussa lähes 13 prosenttiin, kun se elokuussa oli vajaat viisi prosenttia. Taustalla on koronaan liittyvien sosiaaliavustusten loppuminen.

Myös karnevaalien peruminen helmikuulta oli monelle taloudellisesti raskas isku. Etenkin Rio de Janeirossa karnevaalien valmistelu, matkailu ja oheismyynti tuovat viranomaisten mukaan yleensä työtä noin 70 000 ihmiselle.

Latinalaisessa Amerikassa pandemian toinen aalto on iskenyt voimakkaasti myös ainakin Meksikoon, Peruun ja Boliviaan. Uruguayssa meneillään on vasta ensimmäinen aalto, sillä koronan leviäminen saatiin pidettyä loppuvuoteen asti aisoissa.

Rokotukset ovat monissa alueen maissa vasta aluillaan Chileä lukuun ottamatta. Siellä oli tiistaihin mennessä rokotettu 12 prosenttia asukkaista.

