Kun esiinnyt etänä, katso kameraan, painottaa koomikko ja toimittaja Viv Groskop – hän rohkaisee ihmisiä puhumaan itselle luontevalla tyylillä

Brittiläisen stand up -koomikon ja toimittajan Viv Groskopin mukaan jokainen voi pitää upean puheen, vaikka ei olisikaan loistava puhuja.

Ei ole olemassa täydellisen puhumisen reseptiä, sanoo brittiläinen stand up -koomikko, toimittaja ja kirjailija Viv Groskop.

– Kyse on ennemminkin siitä, että tuot puhuessasi esiin itsestäsi jotain, mikä tuntuu luonnolliselta ja rehelliseltä.

Groskopin mielestä moni keskittyy liikaa siihen, että miettii puheensa tai puheenvuoronsa sisältöä loputtomasti.

Sen sijaan liian vähälle huomiolle jää usein se, miten puhuessa saa otettua tilan haltuun: Miten saa luotua kontaktin kuulijoihin? Miten puhuminen onnistuu esiintymisjännityksestä huolimatta? Miten voi puhua itselle luontevalla tavalla?

Nämä kaikki ovat kuitenkin puhujan viestin välittymisessä todella tärkeitä.

– Tilan haltuun ottamisen salaisuus on se, että siirrät huomion pois itsestäsi ja suuntaat huomiosi toisiin ihmisiin.

Juuri suomeksi ilmestyneessä kirjassaan Ota tila haltuun (Atena) Viv Groskop haluaa tuoda esiin sen, ettei tarvitse olla täydellinen puhuja, mutta voi silti pitää upean puheen. Hän haluaa rohkaista ihmisiä puhumaan enemmän omalla luontevalta tuntuvalla tyylillään. Hänen kirjansa on suunnattu erityisesti naisille.

Näin otat tilan haltuun, kun puhut etänä

Koronapandemian aikana esiintymiset ja keskustelut ovat siirtyneet pitkälti videopuheluihin ja webinaareihin. Viv Groskopkin kertoo puhuneensa viimeisimmän vuoden kuluessa lukuisia tunteja etäyhteyksillä.

Esiintyminen etänä vaatii harjoittelua. Ja monien mielestä se on todella uuvuttavaa.

Ylen haastattelema Viv Groskop kertoo videolla lyhyesti, miten saat otettua tilan haltuun, kun puhut etäyhteydellä. (Videon kesto: 56 sek)

Kun esiintyy tai ylipäätään käyttää puheenvuoroja Zoomissa, Teamsissa, Meetissä ja muissa vastaavissa palveluissa, olennaista on luoda yhteys kuulijoihin, aivan niin kuin samassa fyysisessä tilassa esiintyessäkin.

Viv Groskopin mukaan yksi keino on erityisen tärkeä: kameraan katsominen.

– Kameraan katsominen on keino, jolla tätä teknologiaa käyttäessä luot muihin yhteyden. Se tarkoittaa sitä, ettet silloin näe muita ihmisiä näytöllä. Voit toki silloin tällöin vilkaista, että he ovat ok.

Monen puhujan katse hakeutuu näytöllä näkyvien ihmisten kasvoihin. Se kuitenkin vähentää vastaanottajien tunnetta puhujan läsnäolosta. Tunnetta katsekontaktista ei synny. Vaikutelma on vastaava kuin silloin, kun kuulijoiden kanssa samassa tilassa oleva puhuja tuijottaa omiin muistiinpanoihinsa.

Viv Groskop sanoo itse katsovansa videoesiintymisissä kameraan sekä puhuessaan että kuunnellessaan.

– Itse lähestulkoon peitän näytön ja ainoastaan kuuntelen. Käytän tätä teknologiaa niin kuin kyseessä olisi puhelu.

Koeta suhtautua kömmähdyksiin huumorilla

Mikrofoni on vahingossa kiinni. Näytön jakaminen kangertelee. Tällaiset tilanteet ovat etäyhteyksiä käyttäessä ikävän tuttuja. Käyttöä kannattaa toki harjoitella, mutta kun kömmähdyksiä tapahtuu, Viv Groskop kehottaa suhtautumaan niihin huumorilla. Yleisö ei halua nähdä esiintyjän hermostuvan, vaan suhtautuvan häiriöihin rauhallisesti.

Tällä hetkellä valtavan moni muukin kompastelee etäyhteyksien kanssa. Groskopin mukaan loistava esimerkki tästä on videoyhteydellä järjestetty tilaisuus kesältä 2020: Zoom-palvelun kehittäneen Zoom Video Communicationsin toimitusjohtajakin mykisti vahingossa mikrofoninsa, kun hän oli kertomassa yhtiönsä tuloslukuja suurelle kuulijajoukolle.

– Teknisiä pulmia ja keskeytyksiä tapahtuu. Mielestäni paras neuvo on se, ettet odota täydellisyyttä.

Groskop käsittelee etäyhteyksillä esiintymistä esimerkiksi podcastinsa jaksossa How to Own the Zoom (siirryt toiseen palveluun) .

Vaikuttavat puhujat ovat keskenään täysin erilaisia

Vaikuttava puhuja osaa luoda yhteyden muihin ihmisiin. Sen pystyy huomaamaan, pitipä puhujasta tai ei. Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Michelle Obama, Angela Merkel, Viv Groskop luettelee esimerkkejä.

– Ei ole yhtä tyyliä tai yhtä reseptiä, jota he seuraisivat. He ovat keskenään täysin erilaisia.

Maailmantähtien lisäksi tavallisissakin ihmisissä on hyvin monenlaisia puhujia, jotka inspiroivat muita ja joita muut keskittyvät kuuntelemaan.

Viv Groskopin ei tarvitse miettiä hetkeäkään, kun häneltä kysyy hänen omaa suosikkipuhujaansa. Se on Yhdysvaltain entisen presidentin puoliso Michelle Obama.

– Hän edustaa minulle puhujana lähes täydellisyyttä, Viv Groskop sanoo.

Michelle Obama on Groskopin mielestä hyvä esimerkki puhujasta, joka on vuosien kuluessa opetellut oman luontevan tapansa puhua ja esiintyä. AOP

Michelle Obaman esiintyminen on hänen mielestään vakuuttavaa ilman että hän yrittäisi todistella vaikutusvaltaansa. Hän puhuu luontevasti ja säteilee lämmintä arvovaltaa.

Michelle Obama on Groskopin mielestä hyvä esimerkki puhujasta, joka on opetellut luontevan esiintymistapansa. Michelle Obama ei ole tavallinen kansalainen ja hänellä on varmasti ollut huippuammattilaisia apunaan. Silti hänen puhujantaitojensa kehittyminen voi rohkaista muitakin.

Kun katsoo esimerkiksi Youtube-videoita hänen pitämistään puheista ennen kuin Barack Obama valittiin presidentiksi, niissä on jo näkyvissä rentoa itsevarmuutta. Vuosia myöhemmin hän on kuitenkin löytänyt oman esiintymistapansa ja kasvanut loistavaksi puhujaksi.

"Ihmisissä, jotka eivät ole täydellisiä puhujia, on jotain hurmaavaa"

Jokaisen ei Viv Groskopin mielestä tarvitse pakolla hakeutua puhumaan julkisesti, jos ei itse sitä tahdo. Ei kuitenkaan kannattaisi estää itseään puhumasta vain siksi, että on hermostunut tai kokee, ettei ole tarpeeksi hyvä esiintyjä. Puhumisessa harjaantuu harjoittelemalla.

Hänen mielestään on aina mahdollista löytää tapa puhua omana itsenään. Voi esiintyä, vaikka puhuisi hitaasti, nopeasti, vaikka olisi ujo, jännittäisi tai punastuisi helposti.

– Itse asiassa ihmisissä, jotka eivät ole täydellisiä puhujia, on jotain hurmaavaa.

Yhdestä tai useammastakaan huonosta puhekokemuksesta ei Viv Groskopin mielestä kannata lannistua. Kaikilla on huonoja päiviä, ja jokainen joutuu joskus tilanteisiin, joissa kukaan muukaan ei olisi pystynyt esiintymään hyvin. Jeff Gilbert / AOP

Aivot vatsaan, hengitä jalkapohjien kautta

Esiintymispelko on Groskopin mukaan hyvin olennainen osa esiintymistä. Hän haluaa painottaa, että se on todella tavallista ja jokainen kokenutkin puhuja jännittää joskus.

– En ole tavannut yhtäkään stand up -koomikkoa, televisioesiintyjää, poliitikkoa tai ketään muutakaan, joka ei koskaan jännittäisi.

Monet paljon esiintyvät ihmiset ovatkin vain oppineet puhumaan hermostuneisuudestaan ja peloistaan huolimatta.

Asento on tärkeä. Kun keskittyy hetkeksi ryhdikkään asennon ottamiseen, oma hermostuneisuus vähenee. Suoristamalla ryhtinsä puhuja näyttää ulospäinkin kumaraan kyyristynyttä puhujaa rennommalta ja avoimemmalta.

Pienilläkin rentoutumiskeinoilla on Groskopin mukaan tärkeä merkitys. Hänen oma suosikkikeinonsa nopeaan rentoutumiseen ja keskittymiseen ennen stand up -esityksiä on seuraava:

Aivot vatsaan, hengitä jalkapohjien kautta.

Siis mitä?

– Sulje silmäsi. Kuvittele pudottavasi aivosi vatsasi pohjalle niin kuin pudottaisit kiven. Kuvittele hengittäväsi jalkapohjiesi kautta niin, että hengitys kulkee koko kehosi läpi, Groskop selventää.

Lyhyellä harjoituksella juuri ennen esiintymistä hän voi napsauttaa päässä pyörivät hermostuneet ajatukset pois päältä ja keskittyä hengitykseen ja kehoon. Sitten hän on valmis aloittamaan.