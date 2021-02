Tuplamaskien teho koronatartuntaa vastaan todistettiin Yhdysvalloissa, mutta kaikille menetelmä ei sovi

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on usein pitänyt tuplamaskia. Jalkansa satuttanut Biden kuvattiin ennen virkaanastumistaan viime joulukuussa Wilmingtonissa.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC (Centers for Disease Control and Prevention) on tutkinut asiaa, joka ehkä vaikuttaa itsestäänselvyydeltä: vaara saada koronavirus vähenee huomattavasti, jos käyttää hyvin kasvoille istuvaa maskia tai kirurgisen nenä- ja suusuojaimen lisäksi kangasmaskia sen päällä.

CDC teki kokeita, joissa aerosoleja lähetettiin vasten erilaisia maskiyhdistelmiä vähän alle kahden metrin päästä. Kokeessa simuloitiin tavallista yskähdystä.

Käyttämällä vain yhtä maskia, joko kirurgista nenä- ja suusuojusta tai kangasmaskia, saatiin torjuttua vähän yli 40 prosenttia kohti tulevista hiukkasista. Kun kokeessa käytettiin kahta maskia päällekkäin, torjuntalukema oli yli 80 prosenttia.

Mikäli sekä lähteessä että kohteessa oli kaksi hyvin istuvaa maskia päällekkäin, aerosolihiukkasista pystyttiin torjumaan yli 95 prosenttia.

Tutkimuksessa ei otettu kuitenkaan huomioon eri valmistajien maskien erilaisia ominaisuuksia.

Yhdysvalloissa mm. preisidentti Joe Bidenin lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci on puhunut tuplamaskien puolesta, mutta viranomaiset eivät ole antaneet asiasta mitään suositusta.

Hengitys vaikeutuu, päänsärky uhkaa

Tällä hetkellä Suomessa on voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan kasvomaskia tulisi käyttää koko maassa. Tarkemmat suositukset vaihtelevat alueittain.

THL ei ole ottanut kantaa tuplamaskeihin. Myöskään Työterveyslaitos ei tule antamaan kahden maskin käyttösuosituksia.

- Toki jos niistä kokee olevan hyötyä niin niitä voi käyttää, pohtii Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Erja Mäkelä.

Tuplamaskeista on sekä etua että haittaa. On selvää, että tuplamaski vähentää tartunnan riskiä.

- Aina kun laitetaan joku este ilmavirralle, niin ilma pyrkii kiertämään sen esteen. Kun laitetaan ilmarakoja pienemmäksi, niin ilman muuta se ilma suodattuu paremmin, Mäkelä sanoo.

Toinen puoli on kuitenkin se, että mitä enemmän kerroksia laitetaan suun ja nenän eteen, sitä heikommin saamme hengitettyä. Hengitysvastus on eri maskeilla erilainen ja itse kunkin kyky sietää hengitysvastusta on erilainen. Tuplamaskia käytettäessä myös hengitettävän hiilidioksidin määrä kasvaa ja se saattaa aiheuttaa päänsärkyä.

Työterveyslaitos suosittelee, että kasvomaskeja käytetään valmistajan ohjeen mukaisesti. Ilkka Klemola / Yle

- On myös muistettava, että valmistaja on suunnitellut tiettyyn käyttöön tietynlaisen maskin, ja sitä pitäisi käyttää käyttöohjeen mukaisesti, Mäkelä huomauttaa.

Jos työpaikoilla huomataan, että työntekijät tarvitsevat lisäsuojausta, pitää Mäkelän mukaan muiden tartuntariskiä vähentävien toimenpiteiden jälkeen harkita työturvallisuuslain mukaisesti siirtymistä varsinaisin FFP2-luokan hengityksensuojaimiin tuplamaskien sijaan.

Työterveyslaitoksen mukaan arjen käyttöön riittää kuitenkin kirurginen maski ja FFP-maskit tulee jättää niitä välttämättä tarvitseville ammattilaisille (siirryt toiseen palveluun).

Maskipakosta keskusteltu Suomessa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi THL:n infotilaisuudessa torstaina, että valtiovalta on pohtinut maskipakkoa, mutta sellaisen säätäminen on osoittautunut hankalaksi.

Euroopan maista esimerkiksi Saksassa on voimassa maskipakko, ja julkisessa liikenteessä ja kaupoissa pitää käyttää FFP2-tason tai kirurgista maskia.

Ylen aamussa taannoin vierailleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mukaan THL tekee parhaillaan maskien käytöstä uutta kansallista suositusta. HUS vetoaa kansalaisiin, jotta kangasmaskien käytöstä siirryttäisiin tehokkaampiin kirurgisiin suojaimiin.

