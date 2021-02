Kokoomus jäi elvytyspaketin takia puun ja kuoren väliin – Mykkänen: Olisi iso askel ajaa EU riitaan

Kokoomus on ajanut itsensä hankalaan tilanteeseen EU-politiikassa. Puolue tasapainoilee sen kanssa, miten välttää tukemasta hallitusta ja olla aiheuttamatta riitaa EU:ssa.

Kokoomus on perinteisesti tukenut Euroopan unionin yhteistyön syventämistä ja pitää itseään Eurooppa-mielisenä.

Kokoomus ei liittynyt perussuomalaisten EU-elvytyspaketista tällä viikolla tekemään välikysymykseen.

Se ei myöskään halua tukea hallitusta, sillä kokoomus ei ole tyytyväinen elvytyspakettiin, jota hallitus oli neuvottelemassa.

Siksi kokoomus aikoo ensi tiistaina välikysymyskeskustelussa jättää oman epäluottamuslauseensa hallitukselle, josta äänestetään keskiviikkona samassa yhteydessä kuin perussuomalaisten epäluottamuslauseesta.

Myöhemmin kokoomuksen on ratkaistava, kuinka se äänestää ensi kuussa eduskunnassa. Tuolloin ratkeaa, hyväksyykö vai hylkääkö Suomi EU:n seitsemän vuoden rahoituksen, jonka osa elpymisrahasto on.

Kai Mykkänen, mikä kohta perussuomalaisten välikysymyksessä tökkäsi?

– Siinä kyseenalaistetaan koko EU:n jäsenyyden mielekkyys. Siinä kysytään, eikö nyt ole viimeistään aika järjestää kansanäänestys Euroopan unionista eroamiseksi. Me näemme, että Suomen paikka on Euroopan unionissa ja on olemassaoloon liittyvä kysymys, että Suomi on osa laajempaa yhteisöä.

Mitä teette myöhemmin eduskunnan äänestyksessä, kun nyt esitätte epäluottamusta?

– Emme tunne luottamusta hallituksen tapaan hoitaa tätä, ja neuvottelutulokseen on jäänyt valuvikoja. Tulemme vakavailmeisesti tarkastelemaan tämän kaikki puolet erityisesti perustuslakivaliokunnassa.

– Totta kai tunnemme myös vastuumme siitä, että on erittäin iso askel, jos Suomi tässä vaiheessa ainoana maana ajaa EU:n riitaan tästä. Päätöksentekokyvytön EU on Kiinan ja Venäjän haave. Ja sitä toki pitäisi välttää. Olemme puun ja kuoren välissä, kun tästä kuukauden päästä päätetään.

Kokoomuksen mielestä elvytyspaketti hämärtää velkavastuuta

Mykkänen sanoo, että kokoomuksen mielestä hallituksen olisi pitänyt vaatia "velkavastuun palauttamista". Tällä hän sanoo tarkoittavansa esimerkiksi sitä, että elvytyspaketin yhteydessä olisi sovittu, että ylivelkaantuneet maat voidaan panna velkasaneeraukseen.

Kokoomuksen mielestä elvytyspaketti hämärtää maiden vastuuta omista veloistaan, jos muut maat tulevat avuksi elvyttämään niitä maita, jotka eivät itse voi ottaa velkaa.

Kokoomus ajaa edelleen tiukan talouskurin linjaa, vaikka Euroopassa esimerkiksi Saksa näyttää vaihtaneen leiriä kurjistamisesta solidaarisempaan suuntaan.

– On totta, että tällä hetkellä on vähän muodissa tällainen velasta viis -ajattelu, Mykkänen sanoo.

Hän sanoo, että sellaista taivasten valtakuntaa ei ole, jossa velka-astetta voidaan koko ajan nostaa, kun keskuspankki ostaa taseeseensa lisää jäsenmaiden velkakirjoja.

Ja tämä teistä liityy nimenomaan elvytyspakettiin?

– Ei pidä liiotella, ei tämä kokoluokkana ole niin massiivinen kuin keskuspankkielvytys, mutta tämä on yksi periaatteellinen askel, jossa unioni ottaa ensimmäistä kertaa yhteistä velkaa, jonka jäsenmaat takaavat. Sitten se käytetään toisten kuin velan takaajien hyväksi.

Välttyykö kokoomus tukemasta hallitusta?

Demokratiassa opposition on tarkoitus kyseenalaistaa hallitusta. Kokoomuksen puoluekokoksessa syksyllä varapuheenjohtajaksi valittu Elina Lepomäki julisti, että kokoomus kaataa hallituksen.

Nytkään kokoomus ei halua antaa vaikutelmaa siitä, että puolue tukisi hallitusta. Mutta kokoomus ei myöskään haluaisi niskoilleen syytä EU:n ajamisesta riitaan keskellä koronakriisiä.

Perustuslakivaliokunta miettii parhaillaan, kuinka merkittävä päätös Suomen kannalta on: muuttaako elvytysrahasto EU:n luonnetta ja kaventaako se eduskunnan päätösvaltaa.

Normaalisti päätös rahoituskehyksestä hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä. Jos perustuslakivaliokunta päätyy pitämään sitä EU:n luonnetta muuttavana, päätös tarvitsee taakseen kahden kolmasosan enemmistön eduskunnassa. Molemmat vaihtoehdot näyttävät yhä mahdollisilta.

Jos perustuslakivaliokunta päätyisi sille kannalle, että yksinkertainen enemmistö riittää, päätös menisi läpi hallituksen äänin. Tällöin kokoomus välttyisi miettimästä, joutuuko se riitauttamaan EU:n.

Lue myös:

Näin keskustelu EU-elvytysrahoista kärjistyy: perussuomalaiset väittää liittovaltiojuoneksi, kokoomus horjuu ja hallitus puolustautuu