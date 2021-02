Myanmarin sotilasjuntta on peruuttanut yli 23 000 vangitun ihmisen tuomiot, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maassa on ollut käynnissä vallankaappaus 1. helmikuuta lähtien, jolloin armeija pidätti Aung San Suu Kyin. Myös maan muita poliitikkoja on joko pidätetty tai laitettu kotiarestiin.

Nyt maan armeijan päällikkö Min Aung Hlaing on kertonut peruvansa kaikkiaan 23 314 vangitun myanmarilaisen sekä 55 ulkomaalaisen tuomiot.

Hlaning kertoo armeijan olevan perustamassa maahan "uutta demokraattista valtiota, jossa rauha, kehitys ja kurinalaisuus vallitsevat."

Vankien vapauttamisen kerrotaan olevan myötätunnon osoitus kansaa kohtaan.

Mielenosoittajat protestoivat armeijaa ja sen päällikköä Min Aung Hlaingia vastaan. Maung Lonlan / EPA

Kansa äänestänyt jaloillaan, Yhdysvallat antavat taustatukea henkilöpakottein

Myanmarin kansa on ollut kaduilla osoittamassa mieltään sotilasjunttaa kohtaan viime perjantaista lähtien. Mielenosoituksia on ollut ympäri maata ja suurimmissa kaupungeissa armeijaa vastaan on marssinut rauhanomaisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Tiistaina maan armeija vastasi rauhanomaisille mielenosoittajille vesitykein ja kumiluodein. Yhteenotoissa loukkaantui useita ihmisiä, joista osan vammat olivat vakavia.

Tiistain väkivaltaisuudet mielenosoittajia kohtaan ovat kasvattaneet ulkomaiden painetta puuttua Myanmarin vallitsevaan tilanteeseen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoikin keskiviikkona, että sotilasjuntan edustajille sekä heihin kytköksissä oleville yhteisöille on tulossa henkilöpakotteita.

Bidenin mukaan heidän pääsynsä käsiksi Yhdysvalloissa oleviin Myanmarin varoihin tullaan estämään. Varoja arvioidaan olevan miljardin dollarin edestä.

