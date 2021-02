SPR:n neuvolanäytetutkimuksissa tapahtui viime vuoden lopulla virhe – 4000 odottavaa äitiä joutuu uusimaan verikokeensa

SPR on pahoitellut virhettään neuvoloille ja laboratorioille lähettämässään tiedotteessa.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun raskaudenaikaisessa veriryhmävasta-aineseulonnassa on tapahtunut virhe. Odottavien äitien veriryhmävasta-ainenäytteet tutkittiin virheellisen seulontasolun avulla, jonka seurauksena anti-Fyb-vasta-aine on voinut jäädä toteamatta noin kuukauden ajan viime vuoden lopulla.

Virhe koskee 4.12.2020–4.1.2021 välisenä aikana otettuja näytteitä koko Suomen alueella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa virhettä tapahtuu.

– Virhe johtui inhimillisestä erehdyksestä seulontasoluparia valittaessa. Seulontasoluja on kaksi ja ne valitaan niin, että ne yhdessä sisältävät kansainvälisten suositusten mukaisesti 18 verensiirtojen kannalta tärkeintä veriryhmätekijää. Valtaosa verensiirtoihin liittyvistä vasta-aineista kohdistuu näihin tekijöihin ja pystytään osittamaan kyseisillä seulontasoluilla. Nyt ei siis rutiinitarkistuksessa huomattu ettei kummassakaan solussa ole Duffy-veriryhmäjärjestelmän Fyb-veriryhmätekijää, kertoo SPR:n erikoislääkäri Susanna Sainio.

Kyseinen veriryhmävasta-aine on hyvin harvinainen, 1:100 000 odottavaa äitiä kohden, eikä se aiheuta vakavaa sikiön tai vastasyntyneen hemolyyttistä tautia, joten sen toteamatta jääminen ei aiheuta vaaraa raskaudelle. Jos äiti tai vastasyntynyt tarvitsee verensiirtoja, mahdollinen anti-Fyb-vasta-aine todetaan ennen verensiirtoa tehtävissä tutkimuksissa.

– On epätodennäköistä, että anti-Fyb-vasta-aine olisi jäänyt löytymättä. Suosittelemme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottamaan äidistä uuden verinäytteen tilanteen varmistamiseksi, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun viestinnästä kerrotaan.

SPR pahoittelee virhettä

Virhe aiheuttaa melkoisen lisätyön laboratorioille ja SPR:lle.

– Olemme pyytäneet neuvoloilta noin 4000 odottavan äidin näytteet uudelleen, joten kyllä sen aiheuttamalla lisätyöllä on merkitystä sekä näytteenotossa että laboratoriossamme. Uusintatutkimus on neuvoloille ilmainen, Sainio kertoo.

Jos kyseessä on alkuraskaus, uusintanäyte otetaan seuraavan neuvolakäynnin yhteydessä. Jos taas kyseessä on loppuraskaus, näyte otetaan mahdollisimman pian. Jos äiti on jo synnyttänyt, uusi näyte ei ole tarpeen.

Jos äidistä tutkitaan kuluvan raskauden aikana muita näytteitä rutiiniohjelman mukaisesti, lisänäytteet eivät ole tarpeen.

SPR on pahoitellut virhettään neuvoloille ja laboratorioille lähettämässään tiedotteessa.