Lentoyhtiö: "Matkustajat ovat maksaneet mitä olemme kehdanneet pyytää" – Hinnat nousevat pandemian jälkeen, kun koneeseen noustaan harkitummin

Emiratesin johtaja Tim Clark arvioi, että lentoyhtiöillä on edessä vielä vaikeuksia heinä- ja elokuussa. Kansainvälinen matkustus alkaa elpyä vuoden lopulla.

Emirates Airlinesin johtaja Tim Clark pyörittelee hämmentyneenä päätään, kun hän katsoo yhtiön uuden tuotteen, Premium Economy plussan matkustajamääriä. Vaikka koneissa on muutoin väljää, tässä matkustusluokassa on usein täyttä.

– Matkustajat ovat maksaneet mitä tahansa olemme kehdanneet pyytää lipuista. Tuote on niin hyvä ja matkustamo miellyttävä, sanoo johtaja Tim Clark.

Premium economy muistuttaa palveluiltaan ja mukavuudeltaan 1990-luvun businessluokkaa. Istuin on normaalia leveämpi, jolloin myös edessä oleva tv-ruutu on saatu suuremmaksi. Penkkejä on tavalliseen turistiluokkaan verrattuna harvemmassa, jolloin istuin voi kääntyä tavallista enemmän vaakatasoon.

Emirates Airlinesin Premium Economy plus-luokka tavoittelee matkustajia, jotka ovat valmiit maksamaan matkustusmukavuudesta hieman enemmän kuin turistiluokassa. Emirates Airlines

Toistaiseksi uusi matkustusluokka on asennettu yhtiön uusimpaan Airbus A380-koneeseen ja muutamiin Boeing 777-koneisiin. Clarkin mukaan kokemus osoittaa, että tarvetta paremmalle palvelulle on.

– Tämä on monien miljoonien eurojen hanke, mutta me asennamme Premium Economy-luokan mahdollisimman moneen koneeseen, sanoo Tim Clark.

Tällä Emirates tavoittelee parempaa tuottoa lennoilta, kun lippujen keskihinta nousee.

Samalla yhtiö varautuu uudenlaisten matkustustrendien kehittymiseen. Pandemian jälkeen ihmiset harkitsevat tarkemmin matkalle lähtöä, mutta käyttävät tuolloin rahaa enemmän. Samalla he ovat valmiit maksamaan elämyksistä – kuten lentomatkasta.

Emiratesilla on maailman suurin Airbus A380-koneiden laivasto, 117 konetta. Tällä hetkellä niistä 99 on pysäköitynä odottamassa lentomatkustuksen elpymistä koronapandemian jälkeen. Ali Haider / EPA

Matkustus voi elpyä nopeasti pandemian jälkeen

Tällä hetkellä Dubain lentoasemalla on pysäköitynä lähes sata Emiratesin 117-koneen Airbus A380-laivastosta. Yhtiö lentää reittilentoja pienemmällä Boeing 777-kalustolla.

Ilmailun analysointiin erikoistuneen CAPA Liven webinaarissa puhunut Tim Clark arvioi hieman yllättäen, että koronapandemian jälkeen lentokoneista voi tulla pulaa.

– Kapasiteettia poistuu kilpailijoilta seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana, ja sitten alalla on pulaa koneista keskipitkän matkan markkinoilla.

Siis lentoreiteillä, joiden pituus on alle neljä tuhatta kilometriä.

Ennen koronapandemiaa yhtiöt olisivat tilanneet uusia koneita käytöstä poistettavien tilalle, mutta harvalla yhtiöllä on nyt varaa investoida uuteen kalustoon. Sekä Boeing että Airbus ovat kertoneet lähivuosien tavanomaista pienemmistä toimitusmääristä.

– Emiratesilla on suuri laivasto, ja pidämme sen toimintavalmiudessa, jolloin voimme lisätä lentoja heti, kun tarvetta on.

Emirates arvioi, että mannertenväliset kaukolennot alkavat palautua vuoden lopulla. Sitä ennen loppukesällä alkaa elpyä Euroopan sisäinen lentoliikenne, mikäli koronarokotukset etenevät nykyisellä tahdilla. Emiratesin arvion mukaan vuoden 2019 tasolla lentoliikenne on vuonna 2023.

Ennen koronapandemiaa Dubain ja Lontoon Heathrow'n välinen reitti oli yksi maailman vilkkaimmista, myynnissä oli kuukaudessa lähes 200 000 paikkaa. Matkustuksen hiipumisesta kertoo se, että ilmailun tietopalvelun OAG:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa Dubain vilkkain reitti on yhteys Kuwaitiin, jossa myynnissä on 73 000 paikkaa.

Matkustaja lepäämässä Dubain lentoaseman terminaalissa 3. Terminaali on suunniteltu erityisesti Airbus A380-koneille, jolloin ylä- ja pääkannelle johtavat omat matkustajasillat. Ali Haider / EPA

Taivaiden jättiläiskone korvautuu pienemmillä – samalla alkavat lennot uusille kentille

Airbusin tehtailla rakennetaan parhaillaan maailman viimeisintä uutta Airbus A380-konetta. Emirates saa sen käyttöönsä myöhemmin keväällä.

– Tarvitsemme Airbus A380-koneita runkoreiteillämme idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä.

Yhtiö aikoo lentää A380-kalustolla 2030-luvun puoliväliin asti. Korvaavaksi kalustoksi ovat tulossa vielä kehitysvaiheessa olevat Boeing 777X-koneet ja Airbus A350-koneet, jollaisilla myös Finnair lentää kaukoreittejä.

Emirates Airlinesin Boeing 777-koneita Dubain kentällä. Mannertenvälisten lentojen elpyminen alkaa vasta loppuvuodesta. Ali Haider / EPA

Boeing 777X-koneiden piti aloittaa liikennöinti viime vuoden kesällä, mutta Emirates arvioi toimitusten ja hyväksynnän lykkääntyvän vuoden 2024 alkupuolelle.

– Uudet koneet ovat polttoainetehokkaita ja ympäristöystävällisiä, ja mahdollistavat meille peräti 30 prosenttia laajemman verkoston ylläpitämisen, sanoo Emiratesin johtaja Tim Clark.

Yhtiön reittiverkostossa on 158 kohdetta, mutta uusien koneiden käyttöönoton jälkeen yhtiö arvioi lentävänsä noin 200 kentälle.

Tulevaisuudessa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin rekisteröityjä lentokoneita nähdään siis Euroopan kentillä paljon nykyistä enemmän. Emiratesin yhteistyökumppani Flydubai lentää matkustajamäärältään pienempiin kohteisiin, kuten Helsinki-Vantaalle.

Molemmat yhtiöt omistaa Dubain hallituksen sijoitusyhtiö, Investment Corporation of Dubai.