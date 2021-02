Koronarokotteita kysellään jatkuvasti yksityisiltä terveysasemilta – monille kelpaisi ohituskaista rokotukseen

Yksityisiltä terveysasemilta on alkuvuonna kyselty tiuhaan mahdollisuutta saada sieltä koronarokote.

– Jonkin verran on vielä epäselvyyttä aiheesta, aluejohtaja Saija Viiliäinen Terveystalosta vahvistaa.

Ilmiö tunnistetaan soittokierroksen perusteella myös Mehiläisessä ja Pihlajalinna Iten toimipaikoissa. Kyselyt ovat lisääntyneet virusmuunnosten levitessä, kun rokottaminen on edennyt monen mielestä hitaasti.

Huolimatta kyselyistä ja toiveista, Suomessa ei kukaan saa koronarokotetta rahalla julkisen terveydenhuollon ohitse. Rokottamisessa edetään valtakunnallisen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistaman rokotusjärjestyksen mukaisesti.

– Ohituskaistoja ei tässä tilanteessa ole kenellekään; julkisella puolella linjataan, ketkä ovat kiireellisyysjärjestyksessä riskiryhmät. Meidän käsissä ei ole päätös, kuka rokotetaan ja milloin, palvelupäällikkö Päivi Pukkala Joensuun Mehiläisestä korostaa.

Myös hoitoalan ammattilaiset kyselleet

Kysyjät ovat sekä yksityisasiakkaita että työterveyshuollon asiakkaita.

– Yksityishenkilöt ovat olleet jo eläkkeelle jääneitä, mutta muuten laidasta laitaan työikäisiä, palvelupäällikkö Päivi Pukkala Mehiläisestä arvioi kyselijöitä.

Monet yritysasiakkaat ovat kertoneet syyksi tarpeen päästä matkustamaan helpommin.

Iäkkäiden ohella rokotteista erityisen kiinnostuneita ovat olleet allergia- ja astmapotilaat.

– He pyytävät ilmoittamaan heti, kun rokotteen voi meiltä saada, kertoo sairaanhoitaja Mira Karjalainen Pihlajalinna Iten Joensuun vastaanotolta.

Paljon kyselyitä tulee, ehkä yllättäen, myös hoitoalan ammattilaisilta.

Saatavuus kiinnostaa, hinta ei

Yksityisen terveydenhuollon asiakkaita ei ole kiinnostanut, mitä koronarokotteen saaminen maksaisi.

– Yksityishenkilöt olisivat valmiit maksamaan rokotteen itse. Yritykset olettavat, ettei siitä tulisi heille kustannuksia, kun on tiedossa, että rokote on tulossa kaikille, Päivi Pukkala Mehiläisestä arvelee.

– Maksullisuus ei ole ollut kyselyissä pääasia vaan se, olisiko sitä jo saatavissa, toteaa Mira Karjalainen Pihlajalinna Iteltä.

Terveystalon Saija Viiliäinen ei ihmettele, että ihmiset kyselevät itse tilannetta terveysasemilta, koska kuntalaisia on tiedotettu eri tavoin eri puolilla maata.

– Savonlinnassa Sosterin alue ja Mikkelissä Essoten alue ovat informoineet jo kuntalaisia todella vahvasti, että he hoitavat itse koronarokottamisen. Varkauden alueella ei ole tiedossa, miten rokotetaan eikä Joensuussakaan ollut mitään tietoa ennen tarjouskilpailun avautumista, aluejohtaja Viiliäinen kertoo esimerkkejä Itä-Suomesta.

Myös väsymys korona-arkeen vaikuttanee innokkuuteen saada rokote.

– Täällä Pohjois-Karjalassa ollaan kohtalaisen rokotemyönteisiä. Odotetaan, että rokote toisi helpotusta elämään, sairaanhoitaja Karjalainen otaksuu.

Koronarokotteiden antamisesta päättää julkinen terveydenhuolto, mutta toteutukseen saatetaan tarvita yksityisen apua. Jarmo Honkanen / Yle

Sama vastaus kaikkialta: jonon ohi ei pääse

Rokotteiden jakamisesta vastaa julkinen terveydenhuolto kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

– Ei meillä koronarokotteita varastossa ole. Saamme niitä sitä mukaa, kun paikallinen terveydenhuolto meille antaa, selventää aluejohtaja Saija Viiliäinen Terveystalosta.

Yksityisen terveydenhuollon edustajat kehottavat asiakkaita kärsivällisyyteen.

– Se ei jouduta rokotukseen pääsyä yhtään, että kyseleekö sitä mistään. Kun meille tulee tieto, että ketä rokotetaan ja milloin, niin informoimme kyllä yrityksiä siinä järjestyksessä kuka on vuorossa, Pukkala vakuuttaa.

Yksityiset mukana rokottamisurakassa

Yksityiset terveyspalveluyritykset ovat mukana rokottamisurakassa vaihtelevasti eri puolilla maata.

– Osa sairaanhoitopiireistä on jo ilmoittanut meille, että tarvitsevat yksityisen puolen tekijöitä rokottamiseen avuksi. Osa on suorilta sanonut, että he hoitavat koko rokotusprosessin itsenäisesti, Saija Viiliäinen Terveystalosta kertoo.

Rokottaminen edistyy eritahtisesti. Kun esimerkiksi Pieksämäellä jo rokotetaan kansalaisia julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyönä, tällä viikolla on kuntayhtymä Siun sote avannut tarjouskilpailun, jolla haetaan yksityistä palveluntuottajaa hoitamaan alueen väestön rokottamista lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin maaliskuusta alkaen.

Koronarokottamisen odotetaan vauhdittuvan koko Suomessa merkittävästi kevättä kohti, sillä jo maaliskuussa maahan pitäisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan saada paljon suurempia rokote-eriä kuin alkuvuonna on saatu.