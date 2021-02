Rataliikenteen ohjauskeskus siirtyy Kouvolasta joko Tikkurilaan tai Pasilaan – tilat vielä puuttuvat

Rataliikenteen ohjauskeskus siirtyy Kouvolasta joko Pasilaan tai Tikkurilaan.

Valtion liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Raide oy ei ole vielä päättänyt lopullista sijaintia. Fintraffic Raide oy:n toimitusjohtaja Pertti Saarela vahvistaa, että vaihtoehtoina ovat tällä hetkellä Pasila ja Tikkurila.

– Joka tapauksessa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, jotta henkilökunnan työssäkäynti olisi mahdollisimman sujuvaa, Pertti Saarela sanoo.

Yhtiö tiedotti tiistaina, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä ohjauskeskuksen siirrosta pääkaupunkiseudulle. Sen mukaan asiassa otettiin puolen vuoden aikalisä, koska toimitilakysymystä ei ollut vielä ratkaistu.

Fintraffic haluaa yhdistää nykyiset ohjauskeskukset Helsingissä ja Kouvolassa samaan paikkaan.

Helsingin-ohjauskeskus sijaitsee nykyisin Itä-Pasilassa valtion virastotalossa. Pertti Saarelan mukaan nykyiset toimitilat ovat puutteelliset ja ahtaat, joten ne pitäisi joka tapauksessa uusia.

Automaatio vähentää ohjaustehtäviä

Kouvolan-ohjauskeskuksessa on noin 80 työpaikkaa. Kun Kouvolan ja Helsingin ohjauskeskusten toiminnot yhdistyvät, työpaikat siirtyvät Kouvolasta pääkaupunkiseudulle.

Kouvolassa työskentelee nykyisin kahdeksan henkilöä asiantuntijatehtävissä. Heidän työpaikkansa säilyvät.

Kun ohjauskeskukset yhdistyvät, niistä vähenee noin 15 työpaikkaa. Tämä tapahtuu vuonna 2024, jolloin Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä on valmis.

– On hyvin mahdollista, että kun tämä muutos tapahtuu vasta kolmen vuoden päästä ja eläkepoistuma on niin suuri, kutakuinkin kaikille on tarjolla ohjaustöitä Helsingin suunnassa, Pertti Saarela sanoo.

Hänen mukaansa perinteiset liikenteenohjaustehtävät joka tapauksessa vähenevät, koska junien automaatio lisääntyy.

– Kun automaatio ottaa yhä enemmän roolia, voidaan hoitaa entistä laajempia alueita. Automaatio hoitaa sen, joten työtehtävien roolit muuttuvat.

Yhtiö aikoo keskittyä Kouvolassa jatkossa rautateiden digitalisaatioon liittyvään järjestelmien kehittämiseen ja testaamiseen.

Fintraffic Raide oy:n toimitusjohtajan Pertti Saarelan mukaan uuteen osaamiskeskukseen on tulossa 20–30 uutta työpaikkaa järjestelmien kehitykseen ja käyttöönottoon liittyviin tehtäviin.

