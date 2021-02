Ensi lauantaista alkaa kolmen viikon talvilomaputki: mökit viedään käsistä, junia Lappiin lisätään – koronaviruksen leviäminen huolettaa

Lapin matkailussa on juuri nyt tyyntä myrskyn edellä.

– Meillä on välityksessä 130 mökkiä. Tällä ja ensi viikolla niistä on vuokrattu vain noin kymmenen prosenttia. Mutta sitten tilanne kääntyy päälaelleen, Pyhä-Luoston matkailun toimitusjohtaja Päivi Hannula sanoo.

Alkavan viikon lauantai on merkitty Lapin matkailuyrittäjien kalentereihin paksulla tussilla, sillä siitä alkavat Etelä-Suomen talvilomat.

Sodankylän Luostollakin valmistaudutaan jo kuumeisesti. Ensi lauantaista alkaen vuokramökeistä yli 90 prosenttia on täynnä. Hannula vaihtaa mökkiin lakanoita, ulkona tehdään lumitöitä, ja ravintolat varautuvat noutoannosten myyntiin.

– Täysin suomalaisten asiakkaiden varassa mennään tämä talvi. Onneksi kysyntä on ollut ennätysmäistä, Hannula sanoo.

Kolmen viikon talviloma, puoli Suomea liikkeellä

Kolmen viikon talvilomasesonkina kotimaisia lomailijoita on liikkeellä Suomessa enemmän kuin vuosiin tai ehkä jopa vuosikymmeniin, sillä ulkomaanlomat ovat jäissä.

VR on lisännyt Lappiin meneviä yöjunia, koska auto- ja makuupaikoille on myyty monelle vuorolle ei-oota. Myös Finnairin kotimaanlennoille on myyty runsaasti lippuja.

– Vilkkaimpina matkustuspäivinä Pohjois-Suomen lentojen täyttöaste on lähes sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

VR ja Finnair eivät kerro tarkkoja tietoja siitä, miten täynnä junat ja koneet tämänhetkisen tiedon mukaan ovat. Mutta kysynnän perusteella on selvää, että väkeä on tulevina viikkoina liikkeellä enemmän kuin kertaakaan korona-aikana.

Vuokramökkejä Luostolla. Antti Mikkola / Yle

Lomarengas-verkkopalvelussa on vuokrattavana noin 3 000 ympärivuotista mökkiä. Niistä viikolle 8 on varattu jo runsaat 2 500, eli vapaana on enää alle 500. Jopa Pohjois-Suomen talvilomaviikolle eli viikolle 10 on varattu vielä noin 2 000 mökkiä.

Lomarenkaan mukaan varauksia on helmikuusta huhtikuulle noin 20 prosenttia enemmän kuin tasan vuosi sitten. Se on paljon, sillä myös vuosi sitten etenkin pohjoisen mökeille oli kysyntää: Etelä-Suomen talvi oli surkea, eikä korona vielä kiusannut.

– Yhteydenottoja tulee edelleen koko ajan. Varauksia tehdään vielä hyvinkin lähellä loman alkamista, Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen sanoo.

Korona leviää, jos suosituksista luistetaan

Lapissa etelän talvilomarynnäkköön on jouduttu valmistautumaan muutenkin kuin mökkejä siivoamalla.

Jouluna koronatartunnoista oltiin koko maassa hyvin huolissaan, vaikka sesonki oli vain vajaan viikon mittainen. Nyt edessä on kolmen viikon vilkas jakso.

– Ilman muuta se aiheuttaa huolta. Pääkaupunkiseudulla käyrät näyttävät ylöspäin, ja siellä on myös todettu enemmän virusmuunnoksia kuin muualla Suomessa. Epidemia voi lähteä leviämään, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Mahdollista on, että rajoitukset kiristyvät vielä ennen lomia tai lomaviikkojen aikana. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen toivoo, että mahdollisimman moni viettäisi loman pienessä porukassa ja mieluimmin kotikonnuilla.

– On väärä aika lähteä isolla kaveriporukalla viettämään huvilomaa ja käydä joka ilta after skissä, Salminen sanoo.

Salminen ei kuitenkaan demonisoi pitkän matkan lomailua, kunhan perusvarovaisuus on hanskassa.

– Maski päähän sisätiloissa, mielellään pois sellaisista tiloista, joissa on paljon ihmisiä, hyvä käsihygienia ja koronavilkku vielä taskuun. Sairaana ei pidä matkustaa, ja jos saa oireita, niin heti testiin määränpäässä ja mökkiin odottamaan tulosta.

Broaskin kiittelee, että suomalaiset hoitivat joulun, uudenvuoden ja loppiaisen reissut vastuullisesti.

Talma on pääkaupunkiseutulaisten suosiossa. Saija Nironen / Yle

Pienet hiihtokeskukset tyytyväisiä

Suomea hellii nyt joka puolella poikkeuksellisen hyvä talvi.

Se mahdollistaa talvilomanvieton myös pienellä budjetilla. Ilmaisia hiihtolatuja kiertelee kaikkialla, ja pienille laskettelukeskuksille oiva talvi on taloudellinen pelastus, etenkin etelässä mustan viime talven jälkeen.

Sipoon Talmassa palveluita on viety ulkotiloihin, sisätiloissa on maskipakko ja ovilla "liikennevalot", joilla henkilökunta rajaa asiakasmääriä. Hissit ovat vain yhden hengen mentäviä, ja rinneoppaat antavat ohjeita.

– Viime talvi oli tosi huono, kun karmeat kelit ja korona sattuivat samalle talvelle. Kyllähän tämä talvi näyttää toisenlaiselta, sanoo Talma Skin toimitusjohtaja Vesa Pihlajaniemi.

Ulkona sukset jalassa turvavälit hoituvat kuin itsestään. Koronatilanteen kannalta ratkaisevaa on, mitä lomailijat tekevät ilman suksia.

