Oilonille merkittävä lämpöpumppukauppa Kiinaan – pumpuilla jäähdytetään uudenlaista akkupuistoa

Jani Salmela kokoaa Venäjälle menevää teollisuuspoltinta Oilonin tehtaalla Lahdessa. Vaikka maakaasuvarannot ovat itänaapurilla omasta takaa, on maan määräysten mukaan laitteen toimittava myös öljyllä. Rami Moilanen / Yle

Lahdessa pääkonttoriaan pitävä Oilon on nimensä mukaisesti tunnettu ennen kaikkea öljypolttimistaan.

Vaikka öljyn käyttö lämmityksessä onkin vähentynyt, edelleen vähintään kymmenet tuhannet rakennukset lämpiävät Suomessa Oilonin polttimilla. Öljy- ja kaasupolttimista tulee yhä yli 70 prosenttia Oilonin liikevaihdosta.

Yhtiö jo kuitenkin jo parinkymmenen vuoden ajan satsannut myös lämpöpumppuihin, sekä yritysostoin että omissa tuotekehityspanostuksissaan.

Etenkin teollisuuden tarvitsemien pumppujen kehitystyö on onnistunut hyvin.

– Suurissa lämpöpumpuissa on otettu viime vuosina hirveästi steppejä eteenpäin, nimenomaan millä saavutetaan korkeampia lämpötiloja ja näin ollen saavutetaan huomattavasti suuremmat sovelluskohteet, kertoo Oilonin liiketoimintajohtaja Martti Kukkola.

Erilaisia lämpöpumppuja testataan Oilonin laboratoriotiloissa Lahdessa. Rami Moilanen / Yle

Oilonin lämpöpumppuosaaminen on huomattu muun muassa Kiinassa, mistä yhtiö on nyt saanut merkittävän tilauksen.

– Kiinaan rakennetaan yksi maailman suurimmista akkupuistoista, jolla varastoidaan uusiutuvaa energiaa ja parannetaan olemassa olevien laitosten käyttöä ja verkon kuormitettavuutta. Tuollainen suuri akku, kun sitä käytetään, siinä syntyy hukkalämpöä ja meidän lämpöpumpuilla jäähdytetään pois tämä hukkalämpö ja siitä tuotetaan kaukolämpöä Dalianin suurkaupungin tarpeisiin, sanoo Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.

Pumppu ei tarvitse päästöoikeuksia

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund pitää Oilonin kauppaa kahdella tavalla merkittävänä.

Teknillisen fysiikan professori Peter Lund pitää lämpöpumppuja varteenotettavan vaihtoehtona myös kaukolämmön tuotannossa. Aalto-yliopisto

– Ensinnäkin se, että Oilon on näin hienosti päässyt Kiinan markkinoille on jo suuri saavutus, koska Kiina ei ole helppo markkina, kilpailu on tavattoman kovaa. Toisaalta itse ratkaisut ovat erikoisia, siinä mielessä että puhutaan suuren mittakaavan lämpöpumpuista, jotka toimivat myös korkeammassa lämpötilatasossa, eli näitä voidaan yhdistää suoraan kaukolämmön tuotantoon, vahvistaa Lund.

Hänen mukaansa myös Suomessa lämpöpumput ovat hyvä väline kaukolämmön tuotantoon. Toisin kuin jo varsin pienikin lämpövoimala, lämpöpumppu ei tarvitse päästöoikeuksia. Näin lämpöpumpuilla tuotettu kaukolämpö voi tulla jopa voimalaitoksessa tehtyä halvemmaksi.

Vaikka lämpöpumput ovatkin Oilonilla tuotekehityksen keskipisteessä, on yrityksellä myös polttimissa yhä kehitettävää. Tavoitteena on muun muassa päästöjen alentaminen.

Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas (vas.) ja liiketoimintajohtaja Martti Kukkola uskovat lämpöpumppujen kysynnän kasvavan. Rami Moilanen / Yle

– Uusinta uutta on low nox -polttoteknologia, jota olemme myöskin laajasti patentoineet. Sitä tarvitaan muun muassa Kalifornian tulevien, entistä tiukempien päästörajojen saavuttamiseksi, paljastaa Tulokas.