Joutuuko Suomi taipumaan ja vapauttamaan alkoholin verkkokaupan? EU-komissio penää Suomelta selvitystä etämyyntikiellosta

Alkoholin etämyynnistä on väännetty Suomessa jo vuosikymmen ajan. Päättäjät eivät ole saaneet aikaan selkeää pykälää alkoholilakiin.

Suomi joutuu selvittämään EU-komissiolle käytäntöjään alkoholin ulkomailta tilattavan alkoholin verkkokaupasta eli etämyynnistä.

Alkoholiasioissa aktiivinen yksityishenkilö Richard Sjöberg oli tehnyt kantelun EU-komissiolle Suomen viranomaisten kannasta, että etämyynti olisi kielletty. Komissiolle on tehty myös muita etämyyntiin liittyviä kanteluita.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja alkoholin lupa-asioita hoitava Valvira on tulkinneet, että alkoholin etämyynti Suomeen on kiellettyä, vaikka alkoholilaissa ei ole tällaista pykälää.

Komissio on aloittanut Suomea vastaan EU-Pilot-tutkintamenettelyn (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitetään onko Suomi rikkonut EU:n lainsäädäntöä alkoholin etämyynnin käytännöillään.

Komissio haluaa tietää, pitääkö paikkansa, että muihin jäsenmaihin sijoittuvat alkoholin vähittäismyyjät eivät voi harjoittaa etämyyntiä Suomeen Valviran käytännön ja ohjeiden vuoksi, vaikka alkoholilaissa ei ole tällaista välitöntä kieltoa? Mitkä ovat nykyisen käytännön oikeudelliset perusteet?

Komissio tiedustelee myös, olisiko näille myyjille saatavilla vähittäismyyntilupia? Lisäksi komissio pyytää täsmentämään tietoja Suomen alkoholin vähittäismyyntijärjestelmästä.

Lisäksi komissio on kiinnostunut siitä, mitä Suomi on tehnyt alkoholijuomien rajat ylittävän myynnin sääntelyn kehittämiseksi? STM:n työryhmä ehdotti vuonna 2018, että alkoholijuomien verkkokauppa olisi mahdollista kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille, jos juoman alkoholipitoisuus on korkeintaan 5,5 prosenttia. Näiden juomien jakelu tapahtuisi Suomessa vähittäismyyntipaikoista.

Komissio pyytää lisätietoja myös Alkolle myytäväksi tarjottujen tuotteiden tarjousten käsittelystä. Nyt vain yksi tuotteen valmistajan tai tuotemerkin omistajan luvan omaava yritys voi saada tuotteen Alkoon myyntiin, vaikka lupa olisi useammalla yhtiöllä.

Verkkokauppojen alkoholilähetykset tuodaan Suomeen rekkarahtina. Tullivirkailijat etsivät Helsingin Länsisatamassa lastin seasta epäilyttäviä alkoholilähetyksiä tammikuussa 2020. Terhi Toivonen / Yle

EU-Pilot-menettely käynnistetään, jos komissiolla on epäilys, että jäsenmaa on rikkonut unionin lakeja. Suomella on 14. huhtikuuta asti aikaa vastata komission kuuteen kysymykseen ja selvittää etämyyntiin liittyvää toimintaansa.

STM:n selvitys joko tyydyttää komissioita tai sitten ei. Jälkimmäisessä tapauksessa komissio voi käynnistää virallisen rikkomusmenettelyn ja lopulta nostaa kanteen Suomea vastaan EU-tuomioistuimessa.

Suomi voi myös muuttaa tulkintaansa tai lainsäädäntöään prosessin aikana eli käytännössä sallia etämyynnin Alkon monopolin rinnalla. Näin on toimittu Ruotsissa saman EU-menettelyn jälkeen.

Alkoholin etämyynnistä ei päästy poliittiseen sopuun viime vaalikaudella kokoomuksen ja keskustan välillä. Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmat kieltää etämyynti laissa törmäsivät EU-komissioon, joka katsoi, että täysikielto rikkoisi EU:n tavaroiden vapaan liikkuvuuden säännöksiä.

Oikeuskanslerin lausunnon jälkeen asia päätettiin jättää oikeuskäytännön varaan eli tuomioistuimet lopulta linjaisivat, onko alkoholin etämyynti Suomeen kiellettyä vai ei.

Epäselvän tilanteen takia suomalaiset ovat tilanneet vuosikausia alkoholia ulkomaalaisista verkkokaupoista. Tulli on lähettänyt epäselviä alkoholilähetyksiä veroselvitykseen verottajalle, mutta sinne on päätynyt vain hyvin pieni osa lähetyksistä.

Oikeuskäytäntöä etsitään uusilla rikosjutuilla

Valvira ja verohallinto ovatkin vieneet alkoholin verkkokauppiaita oikeuteen säännöllisesti. Viime syyskuuhun asti painopiste oli enemmän valtion verosaatavien turvaamisessa, mutta nyt linja on muuttunut.

Nyt ennakotapausta etämyynnistä yritetään saada aikaan vetoamalla alkoholin tukku- ja/tai vähittäismyyntiluvan puuttumiseen.

Ylen tietojen mukaan ministeriö oli kirjannut Valviran viime vuoden tulostavoitteeseen, että alkoholin laittomaan etämyyntiin tulee puuttua, joten toimeen oli tartuttava.

Valvira teki valvontaprojektin lopputuloksena viime syyskuussa rikosilmoitukset tusinasta yrityksestä, joilla ei ole lupaa alkoholin tukku- tai vähittäismyyntiin Suomessa. Yritysten vastuuhenkilöitä epäillään törkeästä alkoholirikoksesta.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)kertoi, että yksi epäilty on tunnettu viinialan vaikuttaja Juha Berglund omistamiensa yritysten kautta.Berglund on viljellyt vuosikymmeniä viiniä Chateau Carsin-tilalla Ranskassa ja hän kuuluu Viinilehden perustajiin. Konserniin kuuluu myös viinin verkkokauppa Viinilehti Trading Virossa.

Tilan ja nettikaupan tuotteita on tuotu Suomeen vuosia eikä niillä ole ollut tukkumyynti- tai vähittäismyyntilupaa. Berglundin yhtiöitä ei epäillä verorikoksista. Rikostutkinnan hoitava Tulli teki Juha Berglundin kotiin ja yritysten veroedustajana Suomessa toivan Decanterin tiloihin ratsian tammikuussa.

Suomen viranomaiset ovat sitä mieltä, että Suomen alkoholilakia pitäisi soveltaa, vaikka yhtiöt toimivat Ranskassa ja Virossa.

Viimeisin oikeudessa ollut suurempi etämyyntitapaus, Vironviina.com, päättyi vuosi sitten verkkokaupan omistajan vapauttavaan tuomioon. Käräjäoikeus katsoi, että lait ja säännökset ovat niin epäselviä, ettei niiden perusteella voi tuomita. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen, jossa sen käsittely jatkuu vuoden lopulla.

Jutussa väännettiin pääosin siitä, oliko verkkokaupassa kyse alkoholin etäostosta vai etämyynnistä, jos myyjä osallistuu edes välillisesti alkoholin kuljettamiseen Suomeen. Vironviina.comin omistajalta karhuttiin miljoonien verosaatavia.

Etäostossa ostaja vastaa valmiste- ja alkoholiverojen maksamisesta Suomeen, etämyynnissä myyjä.

Tämän päiväinen käräjäoikeuden päätös osoittaa, että etämyyntiä koskeva sääntely on osin epäselvää ja sen muutostarpeita on syytä arvioida. https://t.co/OvlRvO73Mi — Krista Kiuru (@KristaKiuru) 20. helmikuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on ollut suojella Alkon monopolia. Etämyynnin salliminen voisi murentaa monopolin pikku hiljaa. Myös alkoholiasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on ollut nihkeä etämyynnin vapauttamiselle. Pienpanimoiden etämyyntihanke hylättiin kesällä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan nettimyynnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on ollut noin 1–2 prosentin luokkaa.

Yle pyysi ministeriöltä ja vastuuministeriltä kommenttia niiden aikeista EU:n tietopyynnön ja etämyynnin suhteen, mutta molemmat kieltäytyivät vedoten selvityksen keskeneräisyyteen.

Mikäli Valviran viimeisimmät rikosilmoitukset johtavat syytteeseen ja tuomioon, edessä on vuosien oikeusprosessi. Samaan aikaan rinnalla rullaa EU:n mahdollinen rikkomusmenettely tai oikeusjuttu Suomea vastaan EU-tuomioistuimessa.

