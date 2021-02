Virusmuunnosta levisi Suomeen Ruotsin akkutehdastyömaalta – tavallista herkemmin tarttuvaa virusta löytynyt kuudelta henkilöltä Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa

Kahdessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otetusta koronanäytteestä on todettu viruksen brittimuunnosta.

Ruotsin akkutehdastyömaan koronaryppäästä on varmistunut Keski-Pohjanmaan alueella neljä virusmuunnostatapausta. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu virusmuunnosta kahdella henkilöllä, joilla on kytkös Skellefteåon.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Soiten Infektioylilääkäri Marko Rahkonen arvioi, että muunnostapauksia on todennäköisesti varmistumassa jatkossa vielä lisää.

Hän rauhoittelee alueen väestöä, että koska virusmuunnoksen todennäköisyys alun alkaenkin oli suuri, karanteeniin ohjattiin tavallista herkemmin myös koronapositiivisen kanssa tekemisissä olevia henkilöitä.

Northvoltin akkutehdastyömaalla työskentelee noin 1 100 työntekijää eri puolilta maailmaa, heistä 200–300 on suomalaisia. Keski-Pohjanmaalta työmaalla on ollut mukana noin viisi yritystä.

Soiten alueella on todettu 15 Ruotsin Skellefteån akkutehtaan työmaalta tullutta koronatapausta. Tartunnan saaneet on asetettu nopeasti karanteeniin ja altistukset ovat tapahtuneet perhepiirissä.

Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi tartuntaa

Myös Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kahdella henkilöllä virusmuunnos, jonka alkuperä on johdettavissa Skellefteån akkutehdastyömaalle.

– Leviämisnopeus tietysti antaa aiheen huoleen, että se voi levitä nopeasti ja aiheuttaa sairaalalle jatkossa kuormitusta, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas.

Broaksen mukaan tällä hetkellä on noin 150 henkilöä karanteenissa. Yhteensä covid-19-tautiin sairastuneita on akkutehtaan työmaalta peräisin noin 30.

– Luku saattaa vielä muuttua, mutta kaikki näiden henkilöiden kanssa altistuneet ovat karanteenissa. Lapin sairaanhoitopiirissä aiheuttaa huolta yksi tartunnan saaneen ravintolakäynti, jossa voi olla virusmuunnoksen altistumismahdollisuus. Siinä on voinut olla altistumisia laajemmin, mutta siitä tiedotetaan tarkemmin, kertoo Broas.

Skellefteåssa ja siellä sijaitsevalla Northvoltin akkutehtaan työmaalla Ruotsissa työskentelee 1100 työntekijää eri puolilta maailmaa. Tiina Paju / Yle

Kaksi brittimuunnosta löytynyt Torniossa otetuista testeistä

Kahdessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otetusta koronanäytteestä on todettu viruksen brittimuunnosta.

– Eilen myöhään illalla saamamme tiedon mukaan kahdessa tammikuun lopulla otetussa näytteessä on todettu UK-varianttia, kertoo tiedotteessa sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Taskilan mukaan molemmat tartunnat ovat peräisin Northvoltin akkutehtaalta Skellefteåsta. Nämä näytteet ovat peräisin Norrbottenissa Pohjois-Ruotsissa sekä Keski-Pohjanmaalla asuvilta henkilöiltä.

Viikonloppuna Torniossa otetuista näytteistä ei ole saatu vielä vastauksia.

Perjantaina Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tullut tietoon kolme uutta koronatapausta ja ne on todettu Ruotsissa asuvilla henkilöillä.

