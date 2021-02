Viittomakieliteko-tunnustuspalkinto Valtioneuvoston kanslialle

Suomenruotsalainen viittomakieli Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttää äidinkielenään muutama sata ihmistä, jotka asuvat pääasiassa Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Kuuroja heistä on noin 100. Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttö on vähentynty voimakkaasti sen jälkeen, kun sitä opetuskielenä käyttänyt Porvoon kuurojen koulu suljettiin 90-luvulla. Vuonna 2013 UNESCO totesi suomenruotsalaisen viittomakielen uhanalaiseksi.

Suomalainen viittomakieli Äidinkielenään suomalaista viittomakieltä käyttäviä on Suomessa noin 5 500, ja heistä kuuroja on noin 3 000. Lisäksi tuhannet muut suomalaiset käyttävät suomalaista viittomakieltä. Suomalainen viittomakieli sai alkunsa Porvoon kuurojen koulusta, missä sen perustaja, kuuro C.O. Malm aloitti opetuksen aluksi ruotsalaisella viittomakielellä. Suomalainen viittomakieli on sukua ruotsalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle.

Kuurojen Liitto ry on myöntänyt Vuoden viittomakieliteko 2020 -tunnustuspalkinnon valtioneuvoston kanslialle.

Kuurojen liiton hallitus myöntää tunnustuspalkinnon henkilölle tai taholle, joka on ajanut viittomakielisten kielellisiä oikeuksia Suomessa, edistänyt Suomen viittomakielten asemaa ja nostanut viittomakieliä näkyville.

Liiton hallitus katsoo, että valtioneuvoston kanslia on koronakriisin myötä ollut tiennäyttäjä viittomakielen tulkkauksen järjestämisessä tiedotustilaisuuksiin. Hallituksen mukaan tämä on merkittävällä tavalla parantanut viittomakielisten tiedonsaantia ja näyttänyt esimerkkiä myös muille toimijoille, jolloin vaikutus on ulottunut paljon valtioneuvoston kanslian omien tiedotustilaisuuksien ulkopuolelle mm. muihin viranomaisiin.

Viittomakieliteko-palkinnon myöntäminen on osa viittomakielen päivän juhlintaa. Kansallista viittomakielen päivää vietetään Suomessa 12.2. Suomessa on kaksi viittomakieltä: suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli.