Poliisin uusi eläinsuojeluun erikoistunut partio tulee tarpeeseen Itä-Suomessa – eläinten kaltoinkohtelu koskettaa konkaripoliiseja aina

Ylikonstaapeli Jonna Kiiskinen on hoitanut eläintehtäviä poliisissa jo 10 vuoden ajan. Toni Pitkänen / Yle

Itä-Suomessa on aloittanut ensimmäinen poliisin eläinsuojeluun erikoistunut partio.

Heidän tehtävänään on pitää huolta, että eläimiä ei kohdella kaltoin tai rääkätä.

Eläinsuojeluun liittyvät valvonta- ja tarkastustehtävät työllistävät yhä useammin eri valvontaviranomaisten lisäksi poliisia.

Työtä tekee alkuvaiheessa kaksi poliisia. Vanhempi konstaapeli Jukka Littunen ja ylikonstaapeli Jonna Kiiskinen partioivat 12 tunnin työvuorossa kerran kuuden viikon aikana.

Molemmille heistä eläinten hyvinvointi on sydämen asia.

Eläinten julma kohtelu pysäyttää aina

Ylikonstaapeli Jonna Kiiskinen on hoitanut eläintehtäviä poliisissa jo 10 vuoden ajan ja saanut niissä vastuuta oman kiinnostuksen kautta.

Hänelle on erittäin tärkeää olla niiden puolella, jotka eivät itse pysty puolustamaan oikeuksiaan.

Samoin kokee vanhempi konstaapeli Jukka Littunen. Poliisina he haluavat työskennellä väärinkäytöksiä, kaltoinkohtelua ja jopa suoranaista julmuutta vastaan.

Pitkän työuran aikana eteen on tullut koskettavia tilanteita.

Kun kyse on eläimiin liittyvistä tehtävistä, koskaan ei karaistu riittävästi.

– Edelleenkin muistan kirkkaasti. Mentiin kohde asuntoon ja siellä oli laiha ja muutenkin huonokuntoinen koira. Koiralla oli kuono teipattu kiinni, Littunen muistelee muutaman vuoden takaista tehtävää.

Vapaa-aikana hän käy myös lenkittämässä uutta kotia etsiviä koiria eläinsuojalla.

Ilman ruokaa ja juomaa useita päiviä

Eläinsuojelupartion perustamiseksi Itä-Suomessa oli selvä tarve. Poliisin Kuopion yksikössä on eläimiin liittyviä tehtäviä ollut tasaisesti joka työvuoro jo vuosien ajan.

Pahimmassa tapauksessa eläimiä on tietoisesti jätetty hoitamatta useiksi viikoiksi. Eläimillä on myös pyritty tuottamaan suurta taloudellista hyötyä esimerkiksi pentutehtailulla.

– Näissä tapauksissa eläin voi tosi huonosti ja kaltoinkohtelu on pitkäkestoista, Jonna Kiiskinen kuvailee

Eläinsuojelupartion tehtävät ovat laidasta laitaa.

Työvuoron alussa partio tarkistaa hätäkeskukseen tulleet ilmoitukset karanneista tai liikenteessä loukkaantuneista eläimistä. Myös kansalaisten vihjeet eläinten kaltoinkohtelusta selvitetään.

Työhön kuuluu paljon ennakkoon tehtävää selvitystä, mitä esimerkiksi tuotantoeläintilojen ongelmista tiedetään yhteistyössä valvontaeläinlääkäreiden kanssa.

On ikäviä tapauksia, joissa eläimet joudutaan kiireellisesti ottamaan haltuun tai jopa lopettamaan. Lemmikit sijoitetaan yleensä kaupungin löytöeläinsuojaan.

Eläinsuojelutarkastukset pyritään tekemään mahdollisimman hyvin yhteistyössä eläinten omistajien kanssa.

– Valvonta ei tarkoita, että ollaan heti ihmisen ovella ja sanotaan, että tullaan tekemään tarkastusta, Kiiskinen korostaa.

Kuka lyö eläintä?

Eläinsuojelupartion toiminta on saanut positiivisen vastaanoton sosiaalisessa mediassa. Partion toimintaa on kiitelty kansalaisten viesteissä. Alkuvaiheessa partio toimii Pohjois-Savon alueella. Tavoitteena on laajentaa toiminta koko Itä-Suomeen.

Vanhempi konstaapeli Jukka Littunen kehottaa kansalaisia olemaan aktiivisia ja ottamaan rohkeasti yhteyttä eläinten kaltoinkohteluun liittyvissä tilanteissa.

Littunen kirjoittaa Itä-Suomen poliisin sometilillä Facebookissa:

"Ei vaan mene itsellä jakeluun eläinsuojelupartion jäsenenä, poliisina, siviilinä eikä missään muussakaan roolissa, että miksi koiraa pitää hakata? Miksi sivulliset henkilöt pelkäävät tällaista koiran hakkaajaa ja antavat asian mieluummin olla?"

– Kansalta sen tiedon pitää tulla poliisille, valvontaeläinlääkärille tai hätäkeskukseen, jos on akuutteja kiireellisiä tapauksia. Kansan merkitys on iso meidän apuna.

Eläinten hyvinvoinnin valvonta - Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla - Vuonna 2019 tarkastetuista tuotantotiloista lähes joka kolmannesta löytyi lainvastaista eläinten kohtelua. - Otannassa oli mukana lähes 400 tilaa. - Epäilyyn perustuvia tarkastuksia tehtiin yli 6000. kohteessa. Joka kymmenes tarkastus johti kiireellisiin toimiin. - Kiireelliseen haltuunottoon jouduttiin huomattavasti useammin lemmikkieläin kohteissa. - Eniten laiminlyöntejä oli Ahvenanmaalla, Itä-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa. Lähde: Ruokaviraston Eläinten hyvinvoinnin raportti v.2019

