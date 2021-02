Kaupunginjohtaja, kansanedustaja ja työntekijät ihmeissään – päätös ohjauskeskuksen kohtalosta Kouvolassa olikin jo tehty: "On harhautettu kaikkia"

Rataliikenteen ohjauskeskus lähtee pois Kouvolasta. Suuntana on joko Pasila tai Tikkurila.

Uutinen rataliikenteen ohjauskeskuksen siirtymisestä Kouvolasta pääkaupunkiseudulle tuli yllätyksenä kansanedustaja Paula Werningille (sd.).

Valtion liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Raide oy kertoi tänään Ylelle, että rataliikenteen ohjauskeskus lähtee Kouvolasta. Yhtiö aikoo yhdistää Kouvolan ja Helsingin ohjauskeskukset uusiin tiloihin. Vahvimmat vaihtoehdot ovat Pasila ja Tikkurila.

Kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning oli tiistaina mukana tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin, että asiassa otettaisiin puolen vuoden aikalisä, eikä lopullista päätöstä sijoittumisesta olisi tehty.

– Oma käsitykseni oli, että tilanteessa on sen verran epäselviä asioita, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua kokonaisuuden kannalta, että päätöstä ei olisi tehty.

Werning sanoo, että päätös ei ole tullut esillä niissä keskusteluissa, joissa hän on ollut mukana.

Kaupunginjohtaja: "Olen yhtiön antaman tiedon varassa"

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kommentoi sähköpostitse raideliikenteen ohjauskeskuksen siirtämistä pois Kouvolasta.

– Olen yhtiön antaman tiedon varassa siitä, mikä on yhtiön näkemyksen mukaan Kouvolan ohjauskeskuksen tulevaisuus enkä pysty ottamaan siihen yhtiön puolesta kantaa, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Hän katsoo, että kaupunki on tehnyt erittäin kilpailukykyisen tarjouksen joko nykyisen ohjauskeskuksen säilyttämisestä Kouvolassa, tai vaihtoehtoisesti Kouvolan ja Helsingin ohjauskeskusten keskittämisestä Kouvolaan.

– Tässä tulee huomioida, että näitä toimintoja oltiin kokonaisuudessaan siirtämässä Lahteen joitain vuosia sitten, eli en näe sijoittumista pääkaupunkiseudulle edes osittain riittävän perusteltuna.

Työpaikkojen menettäminen olisi kaupunginjohtaja Marita Toikan mukaan Kouvolalle erittäin tappiollinen asia.

– Meillä on ollut tiivis ja hyvä yhteistyö sekä yhtiön johdon, henkilöstön edustajan että ao. ministerin kanssa. Jatkamme tätä yhteistyötä jatkossakin, Toikka kommentoi sähköpostitse.

Työntekijät: "Täysin virheellinen kuva"

Rautatiealan työntekijöitä edustavan Rautatiealan Unionin puheenjohtaja Tero Palomäki sanoo, että tilanteesta on annettu täysin virheellinen kuva.

– Siinä annettiin Kouvolaan ihmisille sellainen kuva, että asia on kesken ja päätökset tehdään syksyllä. Luotiin toivetta, että tällainen neljän malli säilyisi.

Rataliikenteen ohjauskeskuksia on Helsingin ja Kouvolan lisäksi Tampereella ja Oulussa.

– Se on ihan väärä kuva. Enäähän he eivät mieti kuin sitä, että onko se Tikkurilassa vai Pasilassa. Tässä on harhautettu kaikkia ja saatu sekaisin, Tero Palomäki sanoo.

Palomäki on sitä mieltä, että Fintraffic on viestinyt tilanteesta henkilöstölle ja eri sidosryhmille erilailla.

– Olen kuullut poliittisista lähteistä ja ministerilähteistä, että yt-neuvottelut olisi oikeasti vihelletty poikki niin, että mietitään erilaisia vaihtoehtoja, jopa neljää mallia.

Hänen mukaansa Kouvolassa työntekijöille on kerrottu, että ohjauskeskus tulee loppumaan Kouvolassa ja että enää pohditaan, mihin se siirtyy.

Koko konsernin tiedotustilaisuudessa olisi hänen mukaansa tänään kerrottu, että päätökset tehdään vasta puolen vuoden päästä.

– Kukaan ei varmaan ymmärtänyt, että aikalisä tarkoitti Pasilaa tai Tikkurilaa. Se on kerrottu vain osalle porukasta, mitkä vaihtoehdot ovat. Yt-laki ei tällaiseen taivu, että puoli vuotta odotellaan, Palomäki sanoo.

Kansanedustaja: "Päätökset pitää kertoa"

Kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning on tilanteesta yhtä hämillään.

– Itse en tykkää tällaisesta toimintatavasta. Jos päätökset on tehty, ne pitää kertoa. Jos ajattelee asiaa työntekijän näkökulmasta, ei ole hyvän tavan mukaista pitkittää päätöksen esiin tuomista yt-menettelyn päätyttyä.

Fintraffic Raide oy:n toimitusjohtajan Pertti Saarelan mukaan uusi ohjauskeskus tullaan sijoittamaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, jotta henkilökunnan työssäkäynti olisi mahdollisimman sujuvaa.

Paula Werningin mielestä tämä on hyvä asia.

– Kouvolasta on hyvät mahdollisuudet pendelöidä junalla pääkaupunkiseudulle reilussa tunnissa.

