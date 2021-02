Lapsiasiainvaltuutettu Koskelan surmasta: Moni tunnisti lapsen hädän, mutta auttamisessa epäonnistuttiin

Teinipojan murhasta on nostettu syytteet kolmelle, tekohetkellä 16-vuotiaalle pojalle. Teko tapahtui Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta 2020.

Teinipojan murhasta on nostettu syytteet kolmelle, tekohetkellä 16-vuotiaalle pojalle. Teko tapahtui Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta 2020. Petteri Bülow / Yle

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan 16-vuotiaan lastensuojelun asiakkaan surma Helsingin Koskelassa herättää surua ja turhautumista.

– Tässä on jälleen käsillä tilanne, jossa on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat tunnistaneet lapsen hädän, mutta auttamisessa on silti epäonnistuttu, sanoo Pekkarinen.

Ylen laajassa selvityksessä kävi ilmi, että 16-vuotias uhri oli jäänyt ilman tarvittavaa tukea erityisesti alakoulun aikana sekä myöhemmin lastensuojelun asiakkaana. Poliisi selvittää parhaillaan lastensuojelun ja koulun toimintaa.

Poika löytyi kuolleena Helsingin Koskelasta joulukuussa. Kolmea tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa syytetään murhasta.

Pekkarisen mukaan yksi syy turvaverkon pettämiseen voi olla se, että toimijoita on paljon ja henkilöstö saattaa vaihtua usein. Silloin lapsen hätä voi jäädä huomaamatta.

– Vastuun hajautuminen on aina vaarallista, sanoo Pekkarinen.

Lastensuojelun ongelmat ovat olleet tiedossa jo kauan

Lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa, että lasten hyvinvointi on meidän kaikkien ihmisten vastuulla, ei vain palvelujärjestelmän. Niko Mannonen / Yle

Pekkarinen ei ota kantaa yksittäisen tapauksen taustasyihin, ennen kuin asiat on selvitetty perin pohjin, mutta hän kommentoi lastensuojelun tilaa yleisellä tasolla. Pekkarisen mukaan lastensuojelun ongelmat sekä viranomaisyhteistyön vaikeudet ovat olleet tiedossa jo pidemmän aikaa.

Pekkarinen toivoo, että jatkossa vastaavanlaisilta väliinputoamisilta vältyttäisiin.

– En lähde moittimaan koulua enkä muita viranomaisia, mutta toiveena olisi, että napakammin puututtaisiin koulukiusaamiseen, lasten ja nuorten väliseen väkivaltaan, jouhevoitettaisiin viranomaisten välistä yhteistyötä sekä työtä perheen kanssa, sanoo Pekkarinen.

Pekkarisen mukaan yhteiskunnan pitäisi paremmin vastata neuropsykiatrisesti ja psykologisesti oireilevien lasten tarpeisiin sekä puuttua lasten päihteidenkäyttöön.

Eerikan tapaus ei saanut aikaan muutoksia

Moni näkee Koskelan surmassa yhtäläisyyksiä niin sanottuun Eerikan tapaukseen, jossa 8-vuotias tyttö kuoli isänsä ja äitipuolensa kaltoinkohtelun ja väkivallan seurauksena vuonna 2012. Tytöstä oli tehty useita lastensuojeluilmoituksia.

Eerikan tapauksen jälkeen luvattiin muun muassa parantaa tiedonvälitystä viranomaisten välillä. Kuinka kävi?

– Selvitysraportissa tehtiin lähes 50 parannusehdotusta lastensuojeluun, mutta vain murto-osa niistä on toteutunut. Nyt olisi varmasti aika kaivaa esille ne suositukset ja ryhtyä panemaan niitä toimeen, sanoo Pekkarinen.

Lapsiasiainvaltuutettu muistuttaa, että vastuu lapsista ei ole vain viranomaisilla, vaan kaikilla meistä.

– Jokainen voi olla se tärkeä ihminen nuoren elämässä. Me ei voida sysästä vastuuta palvelujärjestelmälle, vaan yhteiskunta ja yhteisöt koostuvat ihmisistä, joiden tulee pitää hyvää huolta toisistaan.