Palindromipäivämäärä 12.02.2021 innosti hääpareja – helsinkiläiskirkossa sanotaan illalla "tahdon" puolen tunnin välein

Hääyö-vihkitapahtuma on vakiinnuttanut suosionsa ja levinnyt usealla paikkakunnalle.

Hääyö-vihkitapahtuma on vakiinnuttanut suosionsa ja levinnyt usealla paikkakunnalle. Miikka Varila / Yle

Kulosaaren kirkossa Helsingissä on edessä poikkeuksellisen vilkas perjantai-ilta.

Kello 18 alkaen kirkossa vihitään kuusi avioparia, pari kerrallaan puolen tunnin välein.

Hääyö-tapahtumat (siirryt toiseen palveluun), joissa saman illan aikana vihitään useampia pareja, ovat vakiinnuttaneet suosionsa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tosin juuri tänään yksi syy siihen, että Kulosaaren kirkko on täyteen varattu on myös päivämäärä 12.02.2021, joka on sama sekä etu- että takaperin luettuna.

Herttoniemen seurakunnassa on huomattu erityisten päivämäärien vetovoima, sillä kaikki kolme Hääyö-tapahtumaa Kulosaaren kirkossa on järjestetty mieleenpainuvina päivinä: 02.02.2020, 10.10.2020 ja siis tänään 12.02.2021.

– Ihan suunniteltu juttu, pappi Jenni Kallio nauraa.

Kulosaaren kirkon vihkimisajat on aina varattu täyteen

Kallio kertoo huomanneensa, että matalan kynnyksen kirkkovihkimiselle on tilausta.

Moni Hääyö-vihkimisestä kiinnostunut pari on kertonut olleensa jo pitkään yhdessä ja naimisiinkin on ollut aie mennä, mutta sitä ei ole saatu aikaiseksi tai suuriin hääjuhliin ei ole ollut varaa.

Osa avioituu toistamiseen ja haluaa olla vihkimisessä ainoastaan kaksin.

– Toki aina on mahdollisuus järjestää kirkossa myös pienet häät, mutta se, että on ilta ja pimeää tuo ihan oman tunnelmansa. Se on inspiroinut ihmisiä, pappi Jenni Kallio kertoo.

Kallion mielestä moni ajattelee yhä, että pieni vihkitilaisuus kuuluu maistraattiin ja puolestaan isot puvut ja suuret suunnitelmat kirkkoon.

– On myös ihmisiä, jotka tuntevat olonsa epämiellyttäväksi ollessaan keskipisteenä ja haluaisivat järjestää vihkimisen pienesti, mutta silti heille on tärkeää, että se tapahtuisi kirkossa ja ehkä myös se, että avioliitto siunattaisiin.

Kallion mukaan Hääyö-tapahtuma on vastannut tähän, sillä Kulosaaren kirkossa kaikki tapahtuman vihkimisajat on aina varattu täyteen.

"Minä haluan olla kanssasi", se on ihan yhtä herkkää isosti tai pienesti

Aivan hetken päähänpistosta avioituminen Hääyö-illassa ei kuitenkaan onnistu.

Avioliiton solmiminen edellyttää esteettömyystodistusta. Esteiden tutkinta vie vähintään viikon tai joskus viikkoja, jos toinen puolisoista on ulkomaalainen.

Yleensä hääyössä on mahdollista järjestää myös avioliiton siunaaminen.

Mukaan tarvitaan toki puoliso sekä sormukset ja henkilöllisyystodistukset.

Hääyö-tapahtuman järjestelyt vaihtelevat hieman seurakunnittain. Esimerkiksi Vantaalla on vihitty pareja jonottamisjärjestyksessä, Kulosaaren kirkossa jokaiselle on varattu oma kellonlyömänsä.

Tavallisesti vihkimistä suunnitellaan papin kanssa huolellisemmin ja aikaisemmin.

Hääyö-vihkimisissä paikalla on useampia pappeja ja esimerkiksi Jenni Kallio kertoo tapaavansa parit vasta puoli tuntia ennen h-hetkeä.

– Toki olemme jonkin verran viestitelleet ennen tapaamista, mutta näemme ensi kertaa puolta tuntia ennen itse tilaisuutta.

Kevyempi suunnittelu ei Kallion mukaan vesitä vihkimisen tunnelmaa, joka on usein aivan yhtä herkkä ja liikuttava tilaisuus kuin mikä tahansa vihkiminen.

Tunnelma ei riipu siitä, onko häitä suunniteltu kaksi vuotta niin, että paikalla on sata ihmistä vai onko paikalla vain kaksi ihmistä.

– Kuitenkin keskiössä on se, että halutaan yhdessä sanoa 'minä haluan olla kanssasi tästä eteenpäin'. Se on ihan yhtä herkkää isosti tai pienesti.

Hääyö-vihkimisiä on samana iltana niin Helsingissä kuin Ylitorniolla

Toisin kuin voisi kuvitella, Kulosaaren kirkossa vihittävät eivät välttämättä ole helsinkiläisiä.

– Sehän tässä on hauskaa! En usko, että tämänkään illan pareista yksikään on meidän seurakunnan alueelta.

Pappi Jenni Kallio sanoo, että vihittäviä pareja tulee eri puolilta pääkaupunkiseutua ja välillä myös muualta Suomesta, kuten edellisessä vihkitapahtumassa 10.10.2020.

– Se oli lauantai-ilta, joten vihkiparilla oli ikäänkuin häämatka siinä samalla. Tulivat tänne, menivät naimisiin, hotelliin hääyöksi ja sitten takaisin kotiinsa.

Kallion mukaan modernissa maailmassa ei syynätä kotiseurakuntaa. Toki tulee kuulua kirkkoon, jotta vihkiminen onnistuu.

Tänä iltana vihille pääsee myös (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Ylitornion kirkossa tai päivämäärällä 21.02.2021 Marian kappelissa, Levillä.

Joko Kulosaaren kirkossa on etsitty almanakasta seuraavaa erityistä päivämäärää?

– Tänään juuri mietin, että vuosi 2021 on vähän vaikeampi. Ehkä joulukuussa, 20.12.2021? Pitää vielä vähän miettiä, Jenni Kallio nauraa.

Lue myös:

Yli 20 paria sanoo tahdon 20.2.2020 iltavihkimisissä Kuopiossa ja Siilinjärvellä

Hääyön suosio yllätti idean isän