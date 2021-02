Hoivakotiin Pohjanmaalle piti hälyttää 40 sijaista, kun koronavirus alkoi levitä ärhäkästi – liitto on nyt huolissaan huolenpitäjistä: "Suhteettoman moni saanut tartunnan"

Vanhusten palveluasumisyksikössä Hakalehdossa Pohjanmaan Uudessakaarlepyyssä on eletty tiukkoja viikkoja. Koronavirus on levinnyt ärhäkästi, ja hoitohenkilökuntaa on jouduttu siirtämään muista yksiköistä jopa 40, jotta arki saadaan rullaamaan.

Kolmessa viikossa koronatartuntoja on todettu parikymmentä, sairastuneista yli puolet on työntekijöitä. Eristetylle osastolle on tarvittu ylimääräistäkin väkeä esimerkiksi yövuoroihin ja siivoukseen.

Hoitohenkilökunnan siirtäminen paikasta toiseen on onnistunut, koska Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto on melko suuri. Tekijöitä on saatu nipistämällä intervallihoidosta ja päivätoiminnasta. Myös kotisairaalaa on tarvittu.

Korona tuo myös hoitotyön arkeen lisää muuttujia: huonokuuloisten ja muistisairaiden asiakkaiden kanssa käytetyt visiirit ovat vaihtuneet kasvomaskeihin, ja suojavarusteiden pukemista ja riisumista vaikeuttaa se, ettei huoneiden ja käytävän välillä ole erillistä tilaa.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kiittää henkilökuntaa joustavuudesta.

– Varmasti se on haastavaa. Ensinnäkin aivan uusi paikka ja myös altistumisen riski suojatoimenpiteistä huolimatta.

Nyt tilanne näyttää olevan rauhoittumaan päin.

Sairaala- ja tehohoidossa hoitohenkilöstö suojataan ihan eri lailla – ikään kuin virus olisi siellä erilainen. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola onkin tällä hetkellä eniten huolissaan vanhustenhoidon henkilöstöstä.

– Suhteettoman moni on saanut tartunnan. Vanhustenhoidossa on 65 000 lähihoitajaa – jos heistä edes joka viides saa koronan ja mukaan lasketaan hänen perheensä, niin tartuttavuusprosentti on liian suuri.

Sitä kuinka laajasti korona leviää eri ammattiryhmissä, ei Suomessa virallisesti seurata.

SuPerin mukaan lähihoitajia on tähän saakka sairastunut parituhatta. Luku on noussut tämän vuoden puolella ryppäinä, joita on tullut esiin esimerkiksi Tampereella ja Turussa.

Silja Paavola onkin peräänkuuluttanut vanhustenhoitoon nykyistä parempaa suojausta eli käytännössä FFP2-maskeja, jotka ovat vanhustyössä vielä hyvin harvinaisia. Niillä ja hyvällä käsihygienialla päästäisiin hänen mukaansa jo pitkälle.

– Sairaala- ja tehohoidossa hoitohenkilöstö suojataan ihan eri lailla – ikään kuin virus olisi siellä erilainen. Vanhustenhoidossa hoitaja käytännössä usein hengittää samaa ilmaa asiakkaan kanssa, Paavola sanoo.

Hän on harmissaan siitä, että näkökulma on niin pitkään ollut tehohoidossa, kun samaan aikaan kymmenettuhannet hoitajat työskentelevät vanhusyksiköissä, joissa ei useinkaan ole erillisiä osastoja koronapotilasta varten.

Näin on myös Uudenkaarlepyyn Hakalehdossa: esimerkiksi eristyshuoneiden puuttuminen hankaloittaa koronaepidemian taltuttamista.

Edes eristäminen ei toisaalta onnistunut pysäyttämään epidemiaa, joka jylläsi tamperelaisen Rauhaniemen sairaalan asiakkaiden ja henkilökunnan keskellä. Siellä työntekijät olisivat halunneet käyttää FFP2/3-suojaimia, mutta sairaala pysytteli THL:n linjauksessa.

Hakalehdossa koronatartunnat ovat pysyneet yhdellä osastolla, kolme muuta näyttävät säästyneen. Jarkko Heikkinen / Yle

Uudenkaarlepyyn Hakalehdon tilanteesta tekee pandemian torjunnan kannalta hankalan se, että kyseessä on vanhusten koti: he saavat liikkua vapaasti ja olla tekemisissä keskenään.

– Asiakkaat ovat aika huonossa kunnossa, ja osalla on muistisairaus, mikä hankaloittaa ohjeiden ymmärtämistä tai muistamista, sanoo johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström.

Sairastuneet ja altistuneet on toki sittemmin eristetty huoneisiinsa.

Vanhustenhoidossa jo ensimmäinen koronatartunta pyöräyttää rullan uuteen asentoon. Se vaikuttaa työvuoroihin, suojautumiseen ja hoidon suunnitteluun.

Sijaisten saaminen ei ole kaikkialla ole helppoa, ja SuPerin Silja Paavolan mukaan välillä on jouduttu turvautumaan myös ei-ammattilaisiinkin.

– Joskus tehdään järjettömän pitkiä työvuoroja. Tällä alalla ei voi sanoa, että jääkää etätöihin.

Myös sovellettu karanteeni saa Paavolalta sapiskaa: hän ei näe logiikkaa siinä, että töitä voi tehdä kirurgisen maskin turvin, mutta siviilielämä sujuukin karanteenissa.

