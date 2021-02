Suomessa joka viidennessä kunnassa on vain yksi peruskoulu ja kohta sote voi viedä myös terveyspalvelut – Mikä on kuntien rooli tulevaisuudessa?

Hailuoto on onnistunut säilyttämään terveydenhuollon ja peruskoulun omassa päätäntävallassaan, vaikka kunnassa on alle 1 000 asukasta.

Hailuoto on monella tapaa erikoinen kunta. Se on saari Perämerellä, ja se on myös väkiluvultaan Pohjois-Pohjanmaan pienin kunta.

Silti noin tuhannen asukkaan Hailuoto on onnistunut säilyttämään useita palveluita, jotka ovat karanneet monessa muussa kunnassa kuntayhtymien tai yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Hailuotolaiset nauttivat muun muassa päiväkotien, peruskoulun, perusterveydenhuollon, hammashoidon ja kotihoidon palveluista, joita toteuttavat paikalliset ihmiset.

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen on tyytyväinen. Mutta myös häntä huolettaa, miten asiat saattavat olla tulevaisuudessa.

Varsinkin terveydenhuolto on ollut tähän asti suurin kuntien vastuulla pyörivistä toiminnoista. Nyt sote-uudistus maakuntahallintoineen voi muuttaa tilannetta.

– Sote-uudistuksesta sanotaan, ettei se ole palveluiden keskittämishanke. Pelkona tietysti on, että hyvinvointialueille voi olla aikamoinen houkutus keskittää palveluita, kun taloudellisia haasteita tulee eteen, Heiskanen sanoo.

Sote-uudistus ei ole ainoa asia, joka muokkaa kuntien roolia voimakkaasti tulevaisuudessa.

Myös syntyvyyden lasku uhkaa viedä monelta kunnalta päätäntävallan toiseksi suurimmasta tehtävästä eli koulutuksen järjestämisestä.

Suomessa on Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) tilaston mukaan 69 kuntaa, joissa on vain yksi peruskoulu. Tämä tarkoittaa noin joka viidettä kuntaa, koska Suomessa on kaiken kaikkiaan 309 kuntaa.

Mikä jää kunnan rooliksi tulevaisuudessa, jos siltä lähtee kaksi suurinta tehtävää pois?

Suuret kunnat kasvattavat rooliaan, pienet keskittyvät perusasioihin

Kuntien tulevaisuus on monien asiantuntijoiden mietteissä juuri nyt.

Valtiovarainministeriö asetti viime vuoden joulukuussa asiantuntijoista koostuvan työryhmän pohtimaan kuntien roolia.

Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori Arto Haveri on työryhmän jäsen.

Hänen mukaansa kunnat ovat jo viime vuosina erilaistuneet hyvin voimakkaasti ja tämä kehitys tulee voimistumaan jatkossa.

– Suuret kaupungit ottavat entistä suurempaa roolia esimerkiksi kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Samalla nämä kunnat investoivat entistä voimakkaammin koko maan kasvuun, Haveri sanoo.

Pienempien kuntien rooliksi jää vain turvata elämisen edellytykset alueellaan.

Haveri uskoo, että monessa kunnassa huokaistaan helpotuksesta, jos vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille.

– Vaikka sote-uudistus heikentää kuntien mahdollisuutta investoida, se kuitenkin helpottaa vähän käyttötaloutta. Talousviisaat ovat laskeneet, että uudistus vähentää kunnallisverojen korotuspaineita prosenttiyksiköllä.

Haveri viittaa Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämään raporttiin (siirryt toiseen palveluun), joka julkaistiin tammikuun lopussa.

Suurin helpotus pienille kunnille tulee varmasti siitä, etteivät menot heilahtele yllättäen kuntalaisten sairastelun takia. Pienissä kunnissa jopa yhden ihmisen vakavat terveysongelmat voivat romuttaa kunnan taloutta kalliiden hoitojen vuoksi.

Sote-uudistuksen tuomaa muutosta kunnille ei kuitenkaan pidä ylidramatisoida, sillä useat kunnat ovat jo siirtäneet sote-palvelut itseään suuremmille alueille.

Viime vuonna Manner-Suomen noin 300 kunnasta vain 54 tuotti perustason palvelunsa itse (siirryt toiseen palveluun).

Erilaiset yhteistyöalueet ja yksityiset yritykset vastasivat noin joka toisen suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Suurempi muutos kunnille piilee sittenkin alhaisessa syntyvyydessä ja väestörakenteen muutoksessa.

Koulut houkuttelevat kuntaan lapsiperheitä

Päivähoidolla ja peruskouluilla on suuri merkitys kuntien kamppailulle hyvistä veronmaksajista.

Esimerkiksi Hailuodon kunnanjohtajan Aki Heiskasen mukaan näiden palveluiden olemassaolo madaltaa ihmisten kynnystä muuttaa saarella olevaan kuntaan.

Hailuotoon pääsee suurimman osan vuodesta vain lautalla.

Lapsiperheen arjen pyörittäminen voisi käydä liian raskaaksi, jos työn lisäksi lasten palvelut sijaitsisivat vähintään puolen tunnin lauttamatkan päässä mantereella.

– Ihmisillä pitää olla erityisen kova halu tulla tämäntyyppiseen ympäristöön asumaan, jos täältä käy mantereella töissä, Heiskanen sanoo.

Osaltaan tämän takia Hailuodon kunta kannattaa sillan rakentamista Oulunsalosta saarelle. Näin se voisi houkutella asukkaita ja yrityksiä.

Sillan rakentaminen on viivästynyt valitusten takia.

Ilman siltaa on silti tähän asti pärjätty. Hailuodossa ei ole jouduttu viime vuosina pohtimaan ainoan peruskoulun sulkemista, ja varsinkin viime vuosina kuntaan on muuttanut lapsiperheitä.

Suomi on lakkautettujen pikkukoulujen maa

Kaikissa noin tuhannen asukkaan kunnissa tilanne ei ole yhtä iloinen. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro sanoo, että syntyvyyden ja väestön määrän lasku jakautuu epätasaisesti Suomessa.

– Vaikka olemme pieni maa, niin meillä on olemassa todella monia alueellisia todellisuuksia. Osa kunnista on elänyt pitkään siinä todellisuudessa, että väki supistuu ja kuntien palveluita on keskitetty ja karsittu.

Kehitys näkyy dramaattisesti myös tilastoista. Noin kaksi viidestä peruskoulusta on sulkenut ovensa sitten vuoden 1999.

Tämä johtuu syntyvyyden laskusta. Suomessa syntyy nyt noin 19 000 lasta vähemmän vuosittain kuin vuonna 1990.

42 kunnassa syntyi vähemmän kuin 10 lasta ja 99 kunnassa vähemmän kuin 20 lasta vuonna 2019.

Aro uskoo, että peruskoulujen määrä laskee entisestään myös tulevina vuosina. Moni niistä 69 kunnasta, joilla on nyt vain yksi peruskoulu, joutuu pohtimaan koulutoiminnan lopettamista.

– Jos koulujen sulkemisia arvioidaan lasten määrän perusteella, niin kehitys varmasti jatkuu samalla laskevalla kulmakertoimella kuin aiemmin. Luulen kuitenkin, että kunnat pyrkivät loppuun asti välttämään kaikkien koulujensa sulkemista, Aro sanoo.

Kuntien innokkuutta pitää koulujen toimintaa yllä selittää se, että ilman peruskoulua kunnan on vaikea houkutella lapsiperheitä asukkaikseen. Ja ilman uutta sukupolvea millään kunnalla ei ole tulevaisuutta.

Osaltaan kehitys on pakottanut kunnat toimiin, joihin ei ole aiemmin totuttu. Esimerkiksi Siikalatva, Kärsämäki ja Puolanka tarjoavat nuorille ilmaisen ajokortin, jos he valitsevat opinahjokseen paikallisen lukion.

Aro uskoo, että kunnat joutuvat tulevaisuudessa turvautumaan samanlaisiin ratkaisuihin koulutuksen osalta kuin sosiaali- ja terveysalan palveluissa.

– Monet pienet kunnat laittavat varmasti resurssinsa yhteen, jotta heillä olisi yhteinen koulu.

Mutta sitten pitääkin kysyä, mihin kuntaa enää tarvitaan, jos se luovuttaa päätöksenteon keskeisimmistä tehtävistään itsensä ulkopuolelle.

Kuka takaa keskeiset peruspalvelut?

Hailuodon hyvää tilannetta selittää paljolti verrattain vahva taloudellinen asema. Se johtuu tavallista korkeammasta valtionosuudesta.

Saaristossa sijaitseville kunnille maksetaan niin sanottua olosuhdelisäksi määriteltyä saaristolisää, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ympärivuotinen asuminen saarissa.

Tämän lisäksi kunnan taloutta ovat kantaneet lisääntynyt elinkeinotoiminta saarella ja korkeasti koulutettujen eläkeläisten muutto takaisin kotiseudulle.

Heiskanen pitää palveluiden säilymistä itsenäisyyden takaajana kunnassa.

– Kunnassa pitää olla jotain sellaista, mihin ihmiset kiinnittyvät. Palvelut ovat olennainen asia siinä.

Hailuodon kunnanjohtajan Aki Heiskasen mukaan kuntalaiset monesti kiinnittyvät kunnissa palveluihin. Paulus Markkula / Yle

Heiskasen mukaan kunnan tehtävistä ei saisi unohtaa kunnan elinvoiman kehittämistä ja kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimista.

Yksi osa-alue tässä on edelleen kunnan ympäristöstä huolehtiminen siten, että se kannustaa asukkaita liikkumaan ja harrastamaan.

Hän pelkää, että sote-uudistuksen myötä kunnilla ei enää ole intoa kannustaa kuntalaisia pitämään terveydestään huolta.

Laskun terveysongelmista hoitavat jatkossa maakunnat.

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki pitää selvänä, että kuntakentässä joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia, jos sote-uudistus toteutuu ja väestön pakkautuminen kasvukeskuksiin jatkuu.

– Silloin pitää kysyä, kuka hoitaa syrjäisten alueiden keskeiset peruspalvelut. Meillä tulee olemaan erittäin heikkoja ja erittäin vahvoja kuntia, Myllymäki sanoo.

Palveluiden alasajaminen syrjäseuduilla ei ole vaihtoehto, koska julkinen valta takaa monet niistä laissa.

Myllymäki näkee asiassa neljä vaihtoehtoa. Kunnat voivat muodostaa yhteistoiminta-alueita, liittyä yhteen tai sitten niiden tehtäviä siirretään joko keskuskunnille tai maakunnille.

– Yksi vaihtoehto onkin se, että jatkossa käydään keskustelua siitä, pitääkö olla tietty väestömäärä, jotta kunta saa järjestää perusopetusta.

Tämä vaihtoehto muistuttaa professori Haverin ajatusta tulevaisuuden kahdenlaisista kunnista.

Professorin mukaan pienet suomalaiset kunnat saattavat jatkossa muistuttaa yhä enemmän Keski- ja Etelä-Euroopan vertaisiaan.

Esimerkiksi Ranskassa on yli 35 000 kuntaa, mutta niillä on paljon vähemmän tehtäviä kuin suomalaisella paikallishallinnolla.

– Koulutuksesta luopuneet kunnat alkavat muistuttaa eteläeurooppalaisia kuntia, joilla on vahva identiteetti mutta kevyet palvelut. Mieleeni tulee slovakialainen pormestari, joka käy tarpeen mukaan korjaamassa vanhukselle pesukoneen tai kauppareissulla, Haveri sanoo.

Tässä mielessä pieni kunta voi myös tulevaisuudessa olla tärkeä kuntalaisen arjen sujumiselle.

– Ihmisten aktiivisuuden varaan jää todella paljon, mikäli yhteisö haluaa paikata niitä aukkoja, joita kunnan vetäytyminen aiheuttaa omalla alueella, Aro puolestaan sanoo.

