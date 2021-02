Korona mullisti partureiden työn ympäri maailmaa – katso kuvat, millaisissa oloissa hiuksia nyt leikataan

Koronapandemia on tehnyt partureiden työstä vaikeaa ja monissa maissa parturiliikkeet on suljettu, jotta tartunnoilta vältyttäisiin. Joissakin lämpimissä maissa lupa leikkaustyöhön on annettu, jos työ tehdään ulkoilmassa (pääkuva).

Palestiinalaisalueilla parturit tarjosivat ilmaisia hiustenleikkuita kampanjapäivänä toukokuussa.

Palestiinalaisalueilla parturit oli suljettu toukokuussa 2020. Parturit leikkasivat ihmisten hiuksia ulkosalla ilmaiseksi. Abed Al Hashlamoun / EPA

Ihmiset suojautuvat koronalta suojanaamareiden avulla. Joissakin maissa, kuten Nepalissa, suojavarustus muistuttaa avaruuslentäjän asua.

Kathmandussa, Nepalissa partureilla oli kesäkuussa 2020 perusteellinen suojavarustus. Narendra Shrestha / EPA

Varakkaimmatkin joutuvat turvautumaan ulkopartureihin.

Miehen hiuksia leikataan kadulla Shanghain pörssin edessä 29. lokakuuta 2020. Alex Plavevski / EPA

Varakkaimmista voi myös tulla partureita, kuten tästä thaimaalaisesta timanttikauppiaasta.

Thaimaalainen timanttikauppias menetti koronaepidemian vuoksi työnsä. Hän työskentelee nyt tienvarsiparturina Bangkokissa. Rungroj Yongrit / EPA

Hoitokotien asukkaiden liikkumista on rajoitettu tiukasti. Joskus hoitolaitosten henkilökunta on alkanut leikata asukkaiden hiuksia omien töidensä ohella.

Vanhainkodin hoitaja leikkaa asukkaan hiuksia Chatelet'ssa, Belgiassa lokakuussa 2020. Asukkaat eivät saa koronauhan takia poistua rakennuksesta, joten hoitajat tekevät myös parturin töitä. Stephanie Lecocq / EPA

Asiakkaiden pääsyä liikkeisiin voidaan säädellä, vaikka liikkeet olisivat auki. Singaporessa vaadittiin asiakkailta kuumemittaus.