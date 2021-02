Ministeri Lintilä: Yritysten koronatukikatto nousee 1,8 miljoonaan euroon – kustannustuen kolmas kierros käynnistyy pian

Työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä valmisteltu lakiehdotus kustannustuen kolmannesta kierroksesta tulee lausuntokierrokselle tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa.

Uutta on se, että kustannustukea voisivat hakea myös yksinyrittäjät ja samasta paikasta kuin muutkin yritykset eli Valtiokonttorista. Tukisumma olisi yksinyrittäjillä samaa luokkaa kuin ensimmäisellä kierroksella eli pari tuhatta euroa.

Isoja yrityksiä ilahduttaa puolestaan se, että valtiontukia koskeva tukikatto nousee 800 000 eurosta 1,8 miljoonaan euroon.

– Kustannustuki kolmonen tulee olemaan kattavampi kuin kakkonen ja ykkönen eli kyllä tässä aika monelle yritykselle varmasti apua tulee, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.)

Elinkeinoministeri Mika Lintilä uskoo, että kolmannesta kustannustukipaketista on hyötyä monelle yritykselle. Kari Saastamoinen/ Yle

Tuen arvioidaan avautuvan hakuun maaliskuun lopulla tai huhtikuun puolivälissä.

– Hakuun tuki tulee sen perusteella, täsmentyykö lausuntokierroksella vertailujakso marras–tammikuuksi vai marras–helmikuuksi.

Kustannustuki on yrityksille suoraa rahallista tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuen saamisen ehdot täsmentyvät lausuntokierroksen jälkeen.

Tukikatto nousee peräti 1,8 miljoonaan

Euroopan komissio päätti tammikuun lopulla pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. (siirryt toiseen palveluun) Lisäksi komissio tiedotti, että sääntöjen yrityskohtaiset enimmäismäärät tuelle nousevat.

Hallitus voi siis päättää, että kustannustuen kolmannella kierroksella tukikattoa nostetaan nykyisestä 800 000 eurosta komission uuteen enimmäismäärään 1,8 miljoonaan euroon. Tällä on merkitystä, koska Valtiokonttorin mukaan Suomessa jo kymmennillä yrityksillä ovat tukikatot täynnä.

Näin on nyt käymässä.

– Joo, kyllä me tullaan hakemaan tämä oikeus, että pystytään tukikattoa nostamaan. Se nostetaan sinne 1,8 miljoonaan euroon, Lintilä sanoo.

Tyhjänä olleiden Messukeskuksen tiloissa valmistaudutaan riskiryhmäläisten pian alkaviin koronrokotuksiin. Jaani Lampinen / Yle

Komissio nostaa myös niin sanottujen kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen yrityskohtaista enimmäismäärää 10 miljoonaan euroon. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki kohdennetaan yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

– Me itse asiassa käydään tällä hetkellä läpi, että minkä verran meillä näitä on ja mitä tämä tulisi meille tarkoittamaan. Tämä ei siis ole työpöydällä, mutta arvioidaan, tullaanko tähän lupaa komissiolta hakemaan. Meillä on varmasti isoja ketjuja kuten hotelliketjuja, joita tämä voisi koskea, Lintilä sanoo.

Messukeskus saanut yli miljoonan edestä tukia

Kustannustuen toisella kierroksella ehdot hieman höllenivät ensimmäisestä ja muutoksia tuli myös aiemmin saatujen tukien yhteensovittamiseen. Esimerkiksi Helsingin Messukeskuksen Business Finlandilta saama 100 000 euroa ei lopulta kuulunutkaan enää toisella kierroksella EU:n tukiohjelman mukaisiin tukiin, joita voi saada yhteensä enintään 800 000 euroa.

Tämä oli iloinen yllätys ainakin Helsingin Messukeskukselle, joka epäili vielä syksyllä tukikattonsa liki täyttyneen.

Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen iloitsee tukikaton noususta, mutta sanoo samalla, että katon olisi pitänyt nousta ainakin kolmeen miljoonaan euroon. Jaani Lampinen / Yle

– Kyllähän se yllätti, mutta toki kun erittäin huolellisesti tehtiin tammikuun alussa kustannustukihakemusta huomattiin, että nämä tulkinnat olivat täsmentyneet. Ymmärsimme, että meillä on parhaassa mahdollisessa tapauksessa mahdollisuus saada toisella kierroksella vielä 300 000. Tämä oli todella hyvä uutinen niin meille kuin muillekin, jotka näitä tukia tarvitsevat, sanoo Suomen Messut osuuskunnan toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Suomen Messut Osuuskunta sai kun saikin kustannustuen toisella kierroksella 300 000 euroa vielä ensimmäisellä kierroksella saadun puolen miljoonan euron päälle.

– Kaiken kaikkiaan olemme saaneet nyt 800 000 euroa kustannustukea Valtiokonttorilta, 100 000 euroa Business Finlandilta ja vähän yli 200 000 euroa vuokratukea Helsingin kaupungilta.

"Isot yritykset tarvitsevat lisää tukea"

Helsingin Messukeskukselle tukea on siis tullut kaikkiaan 1,1 miljoonaa euroa. Se on silti vain laiha lohtu, kun liikevaihto oli vuonna 2019 noin 60 miljoonaa ja viime vuonna ei juuri mitään.

– Tämä kohta vuoden kestänyt pandemia on romahduttanut liiketoiminnan. Erityisesti me isommat ja työllistävät yritykset tarvitsemme lisää tukea. Siinä avainasemassa on erittäin alhaalla olevan tukikaton nostaminen, Vepsäläinen sanoo.

Tukikaton nousu kustannustuen kolmannella kierroksella ilahduttaa Vepsäläistä.

– Hyvähän se on 1,8 miljoonaakin, mutta itse olisin odottanut, että katto nousisi vielä korkeammalle.

Vepsäläinen perustelee katonnoston tarvetta sillä, että yhä useammalla yrityksellä tukikatto on tullut jo täyteen, mutta pandemia rajoituksineen yhä jatkuu. Yritystoiminnan pyörittäminen pitkään velkarahalla vaarantaa puolestaan kilpailukykyn.

– Kyllä me ollaan kaikki tukimahdollisuudet käyty lapi. Meillä on myös neuvoteltu pankkien kanssa rahoituspaketti. Lainarahalla tässä nyt pyöritetään yrityksemme taloutta. Nyt olisi tärkeää ettei velkaannuttaisi liikaa, koska se vaikuttaa kilpailukykyyn suhteessa lähikilpailijamaihin kuten Ruotsiin ja myös tulevaisuuden investointikykyyn.

Muissa maissa tuet ovat olleet Vepsäläisen mukaan anteliaampia tai rajoitukset väljempiä.

– Jos tästä toipumiseen menee aikaa eikä sinä aikana voi velkaisena investoida tulevaisuuden kehittämiseen, niin kyllä me jäädään jälkeen kilpailijamaita. Siksi niitä suoria tukia tarvitaan.

Kustannustuen toinen kierros lähentelee loppuaan

Joulun alla hakuun avautunut kustannustuen toinen kierros sulkeutuu 26.2. Tukipotti on ollut 550 miljoonaa euroa, josta yrityksille on myönnetty tähän mennessä runsaat 120 miljoonaa euroa. Hakemuksia on tullut noin 14 000. Tukea on saanut noin 5000 yritystä.

Kustannustukeen tehtiin toisella kierroksella helpotuksia ja muutoksia, joiden ansiosta se on vastannut paremmin eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeeseen. Hylättyjen hakemusten osuus onkin ensimmäisestä kierroksesta laskenut, sillä ilman tukea jääneiden osuus on pudonnut noin 60 prosenttiin.

Jättipotin jako yrityksille alkaa – "Kannattaa tarttua käteen, jota julkinen valta ojentaa", patistaa Suomen Yrittäjien Pentikäinen

Eniten tukea saaneiden kärjessä ovat ensimmäisen kierroksen tapaan ravintola- , matkailu- , kuljetus- ja majoitusalan yritykset, mutta on joukossa ensimmäistä kierrosta enemmän myös erilaisia tapahtumanjärjestäjiä.

Tälläkin kierroksella tukipotista on jäämässä iso osa jakamatta. Siirtyvätkö rahat kustannustuki kolmoseen?

– Ei automaattisesti, mutta kyllä lähtökohtainen tarkoitus on ollut, että pystyttäisiin hyödyntämään sitä kustannustuki kolmoseen, joka tulee olemaan vielä merkittävästi isompi. Sen koko tulee sitten riippumaan kriteereistä, Lintilä sanoo.

