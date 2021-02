Yksinyrittäjät hakevat nyt tukea toisistaan – seitsemän yrittäjänaista suutarista hermoratahierojaan perusti liikekeskuksen Kiteen pikkukaupunkiin

Kiteen uusi liikekeskus syntyi koronakevään seurauksena, kun kaupanteko hiljeni tyystin ja pienet putiikit joutuivat yksi toisensa perään pistämään ovet säppiin.

Idea yhteisistä liiketiloista alkoi muhia nahkaverstaan ja lahjatavaraliikkeen yrittäjän Aira Tolvasen päässä, kun hänkin vietti pakollista lomaa.

– Ehkä se luovuus heräsi siinä, kun jouduin väkisin lepäämään. Ajatukset liiketoiminnan kehittämisestä saivat tulta, kun olin kotona.

Idean muhittelu johti siihen, että nyt noin 400 neliön tiloissa Kiteen keskustassa tekee kauppaa seitsemän naisyrittäjää.

Nahkaverstaan lisäksi saman katon alla toimivat kahvila, kirjakauppa, optikko, ekokampaamo, hierontapalvelu sekä hermoratahieroja.

Yrittäjät uskovat yhteistyöhön

Kiteen uuden kauppapaikan yrittäjät ovat kaikki itsenäisiä yrittäjiä ja jokaisella heistä on oma vuokrasopimus entisen Seppälän vaateketjun tiloissa.

Vaikka yksinyrittäjät eivät ole perustaneet yhteistä yritystä, vannovat he yhteistyön voimaan.

Kiteen uuden liikekeskuksen kahvila on sisustettu väljästi. Ari Haimakainen / Yle

Lähes 30 vuotta yrittäjänä toimineelle Aira Tolvaselle tämä kirkastui koronakevään aikana.

– Asiakkaiden lisäksi me pienet tarvitsemme myös toisiamme. Voimme yhdistää taitomme ihan käytännössä. Esimerkiksi meistä yksi osaa tehdä hyvin mainoksia ja toinen käyttää tietokonetta huomattavasti paremmin kuin minä.

Isona etuna Tolvanen pitää sitä, että tullessaan liikekeskukseen asiakas voi käydä useammassa liikkeessä samalla reissulla.

– Kirjakaupassa käydessään hän voi käydä myös minun liikkeessäni ja siinä saattaa syntyä kaupat samalla.

Tutun tiskin taakse

Yhteistyön voimasta ja sen tuomista eduista yksinyrittäjälle puhuu lämpimästi myös Kiteen Kirjakauppa Oy:n yrittäjä Riikka Toropainen.

– Täällä tuoksuu joka aamu pulla ja kahvi ja täällä on työkaverit. Meistä on toisillemme suuri tuki ja turva ja saamme päivän mittaan vaihtaa ajatuksia ja kehittämisideoita.

Riikka Toropaiselle tuo vielä oman mausteensa viihtymiseen se, että hän palasi tutulle paikalle.

– Palvelin Seppälän asiakkaita tässä samalla paikalla vajaat 2 vuotta. Halusin nyt saman paikan, kun tiloja mietimme.

Kiteen Kirjakauppa Oy:n yrittäjä Riikka Toropainen lähti innolla mukaan yhteisiin tiloihin. Ari Haimakainen / Yle

Seitsemän yrittäjän yhteiselo saman katon alla sujuu jouhevasti, mutta se vaatii myös sopeutumista ja luopumista, sanoo pitkäaikaisin yrittäjä, suutari Aira Tolvanen.

– Tässä on todella paljon opettelemista ja yhteisistä pelisäännöistä ja arvoista keskustelemista. Vaatii rohkeutta luopua omista reviireistä ja valmiutta tinkiä omista asioista.

Esimerkkinä Tolvanen mainitsee tilakysymykset.

– Olemme ihan fyysisesti lähekkäin eikä esimerkiksi minulla ole omaa sisäänkäyntiä, joka johtaisi suoraan minun liikkeeseeni.

Hattua naisille nostaa samassa talossa työskentelevä Keski-Karjalan Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

– Meidän seudulla on erittäin harvinaista, että tällainen yhteenliittymä on syntynyt. Se on hyvä malli, jossa on yhteiset toimitilat, markkinointi ja brändi.

Erikoisliikkeet ahtaalla

Kiteen uuden liikekeskuksen yrittäjät myöntävät, että uusi askel yhteiseen kauppapaikkaan on myös arveluttanut.

– Välillä pitää olla hullun rohkeutta. Kyllä tämä on erikoisliikkeillä riskinottoa, mutta tulevaisuuteen pitää luottaa, sanoo kirjakauppias Riikka Toropainen.

Jännityksellä odottaa yrityksensä menestymistä myös Kahvila Wilhelmiinan yrittäjä Marjut Muukkonen.

Kahvilayrittäjä Marjut Muukkonen nauttii työstään. Ari Haimakainen / Yle

– Yrittäjän on pakko olla positiivinen. Uskon, että ihmiset lähtevät nyt liikkeelle.

Kiteellä ja Keski-Karjalassa on yksinyrittäjien yhteiset toimitilat otettu ilolla vastaan, mutta erikoisliikkeiden tulevaisuus myös huolettaa.

– Koronan aikana monella erikoisliikkeellä ovat asiakkaat vähentyneet ja liikevaihto tippunut. Nyt joudutaan miettimään uusia keinoja, sanoo Keski-Karjalan Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Kiteen kaupungissa on vajaat 11 000 asukasta ja koko Keski-Karjalan seutukunnassa 17 500 asukasta.

Epävarmaan tulevaisuuteen varautuu myös Aira Tolvanen, joka kuitenkin uskoo vahvasti oman alansa menestymiseen.

– Minä olen suutari ja lähimmät suutarit ovat Joensuussa ja Savonlinnassa. Mutta emme voi tietää miten vaikuttaa korona ja miten vaikuttaa verkkokauppa. Yrittäminen on aina riski.

Lue myös:

Yrittäjän elämäntyö hävisi, kun pandemia vei liikevaihdon – "En ole katkera, mutta toivottavasti kenenkään muun ei tarvitse käydä tätä läpi"

Pohjoiskarjalaiset pk-yritykset joutuneet korona-aikana tiukille