Vietimme illan Tikkurilan asemalla – kuvareportaasi kertoo nuorista, jotka menettivät lähiopetuksen, harrastukset ja kohtaamispaikat

Nuoret hengaavat asemasillan idänpuoleisella sisäänkäynnillä. Nytkin viisi yläkouluikäistä teiniä laskee iloisesti liukuportaiden käsikaidetta pitkin kohti ulko-ovia.

Siellä on tupakkapaikka.

Jollain on päässään Burger Kingin pahvikruunu, monilla käsissään energiajuomatölkki tai litran mehutetra. Puhelimilla päivitetään tilannekuvia Snapchattiin tai tanssiesityksiä Tiktokiin.

Jälleen yksi viikko etäkoulua on takana ja viikonloppu edessä.

Portaiden yläpäässä perjaintai-iltaa viettää Viola, 13. Hän on alkanut pyöriä Tikkurilan asemalla vasta hiljattain, mutta tekee sitä nyt usein.

– Aika menee nopeasti ja pian pitää olla jo kotona. Olisi hauskempaa olla pidempään kaverien kanssa, Viola toteaa kello 19 maissa.

Vartija tarkkailee nuoria Tikkurilan Dixi-kauppakeskuksessa.

Kaksi viikkoa sitten perjantaina hätäkeskus sai ilmoituksen. Tikkurilan aseman edustalla oli 30–40 nuoren joukkotappelu. Tapahtumia kuvattiin sosiaaliseen mediaan.

Paikalle kiirehtinyt poliisi ei ehtinyt nähdä tappelua, mutta välikohtauksesta kirjattiin rikosilmoitus. Ainakin yksi nuorista sai vammoja.

Poliisin mukaan seuraavana sunnuntaina asemalla tapeltiin jo uudestaan.

Viola sanoo tietävänsä näistä ja muistakin tappeluista, muttei halua kertoa niistä sen enempää.

Nyt poliisi partioi paikalla koko illan. Vartijoita on myös silmiinpistävän paljon.

Kahden viikon takaisen ei aiota antaa toistua.

Ennen pandemiaa viikonloppuillat kuluivat nuorisotaloilla

Junaradan länsipuolella ostoskeskuksen vessojen edustalla kavereitaan odottelee Morten Vipper. Hän muistelee, kuinka vielä aikana ennen pandemiaa viikonloppuillat kuluivat nuorisotaloilla.

Nyt kaikki on muuttunut.

– Koronan myötä meni hermot. Koulut ja kaikki muut paikat menivät kiinni. Sitten mietittiin, että mitäs nyt tehdään pojat?!

Morten Vipper tulee Dixiin silloin tällöin junalla saapuvia kavereita vastaan. Ilta jatkuu yleensä toisaalla. Petteri Bülow / Yle

Onnekseen Vipper täytti 18 vuotta ja baarien ovet aukesivat.

Tänään hän on ottanut pari olutta, ja chillaillut kavereiden kanssa Dixissä. Pian hän meinaa suunnata kotiinsa pelaamaan.

Dixi tarjoaa virikkeitä vain vähän. Suurin osa nuorista tuntuu viihdyttävän itseään puhelimellaan. Ostoskeskuksessa on sentään ylimääräisiä pistorasioita, jotta akut pysyvät ladattuna.

Tänä iltana tunnelma on rauhallinen.

Kenties uutiset joukkotappelusta ovat saaneet vanhemmat kiristämään rajojaan, ja osa nuorista on nyt jäänyt koteihinsa. Vartijoiden ja poliisin tiivis läsnäolo takaa, että järjestyshäiriöitä ei pääse syntymään.

Kahden viikon takainen joukkotappelu puhuttaa edelleen.

Miika ja Henkka ovat Dixissä vain kauppareissulla. Ilta jatkuu kotona videopelejä pelaten. Petteri Bülow / Yle

– Yleensä täällä Tikkurilassa on aika levotonta. On näitä pikkuisia nollaysejä, jotka riehuu ja sotkee paikkoja. Ja käyttäytyy epäkunnioittavasti, Henkka, 16, sanoo.

– Katson alaspäin tuollaista menoa, Miika, 17, lisää.

Tavallisesti monet nyt asemalla kohdatuista nuorista olisivat vain 300 metrin päässä Tikkurilan nuorisotalolla. Mutta eivät tänään.

Kauppakeskukset, kuten Dixi, Myyrmanni ja Martinlaakson ostari, korvasivat nuorisotilat korona-ajan oleskelupaikkoina.

Ja mitä nuoret edellä, sitä nuorisotyö perässä.

Vaikka nuorisotilat ovat kiinni, nuoret eivät ole yksin

Terveydellisestä kriisistä on tullut sen pitkityttyä yhä enemmän myös sosiaalinen kriisi.

Näin koronatilanteen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin luonnehti Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Viljasen mukaan rajoitukset kohtelevat nuoria ankarammin kuin aikuisia. Ensin he menettivät lähiopetuksen, sitten harrastukset ja nuorisotilat.

Vaikutukset voivat olla kauaskantoisia. Viljanen muistuttaa 90-luvun lamasta.

Vartijoiden ja poliisin tiivis läsnäolo takaa, että järjestyshäiriöitä ei pääse syntymään. Petteri Bülow / Yle

Vaikka nuorisotilat ovat kiinni, nuoret eivät ole yksin. Tänä iltana Dixissä ei voi olla törmäämättä nuorisotyöntekijöihin.

Jalkautuvalle nuorisotyölle on myös kysyntää.

Julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa kohdattujen lasten ja nuorten määrät ovat marraskuun jälkeen Vantaalla nelinkertaistuneet. Kohtaamisissa kerrotaan yhä useammin ahdistuksesta, turhautuneisuudesta ja tekemisen puutteesta sekä mielenterveyteen liittyvistä huolista.

Nuorisotyöntekijät Emma Niiranen ja Jukka Vornanen ennakoivat tavanomaista työiltaa.

Vantaa on lisännyt jalkautuvaa nuorisotyötä. Tänä iltana työvuorossa ovat Emma Niiranen ja Jukka Vornanen. Petteri Bülow / Yle

– Luultavasti lisää nuoria on tulossa. On perjantai-ilta ja mikään ei ole auki. Tänne on helppo tulla. Täällä on kauppoja ja ruokapaikkoja, Niiranen kertoo.

– Eihän tämä ole oikea paikka, missä nuorten pitäisi hengata, hän lisää.

Nuorisotyöntekijät saavat pian seuraa kollegoista.

Mikko Riiheläinen ja Susanna Ylimys kiertävät nuorten parissa radanvarsia ja juna-asemia. Molemmat toivovat pikaista paluuta normaaliin.

Nuorisotyön verkostot ovat tiivistäneet yhteistyötään. Mikko Riiheläisen ja Susanna Ylimyksen työ Aseman lapset ry:ssä on luonteeltaan liikkuvaa. Petteri Bülow / Yle

– Jotenkin toivoisin, että nuorisotilat olisivat jo auki, ja nuorilla mielekästä tekemistä. Kun tekemistä ei ole, sitä keksitään sitten julkisessa tilassa.

"Täällä on räkäinen meno"

Hakunilalaisiin Jarkoon, 15, ja Ellaan,15, Dixi ei vetoa ajanviettopaikkana. Nyt he ovat tulleet tänne pitsalle, ja aikovat sitten jatkaa matkaa kotiin tai kaverin luo.

– Täällä on aika räkäinen meno. Jengi vaan istuu ja käy röökillä, Ella tiivistää.

Jarko kertoo etsineensä täältä kaveraita nuorempana, noin 11–12-vuotiaana. Silloin hänellä ei ollut oikein muutakaan seuraa.

– Jos nään jotain nuoria istumassa tuolla, näen entisen itseni. Häpeän oikeasti niin paljon, Jarko sanoo.

Jarko ja Ella ovat menossa pitsalle Dixiin.

Korona ei ole vaikuttanut Jarkon ja Ellan elämään mainittavasti. Molemmat kertovat käyvänsä kotikoulua myös tavallisina aikoina.

On poikkeusaikaan mahtunut kuitenkin myös yksi iso elämänmuutos.

Jarko ja Ella löysivät toisensa ja rakastuivat.

