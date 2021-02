Supon Antti Pelttari: Autoritaarisia valtioita kiinnostaa Suomen kriittinen infra

Suojelupoliisi sai uusia valtuuksia vuonna 2019. Niiden turvin supolla on aiempaa paremmat mahdollisuudet seurata ja estää esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin liittyvän vakoilun ja vaikuttamisen uhkia.

– Suomessakin on havaittu tiettyjen autoritaaristen valtioiden pyrkimyksiä päästä kiinni kriittiseen infrastruktuuriin esimerkiksi paikallistason kautta, sanoo supon päällikkö Antti Pelttari Ylelle.

Pelttari ei tarkemmin kerro tai vahvista, millaisesta paikallisen tason infrasta on kysymys tai mistä valtioista. Hän kuitenkin huomauttaa, että toimintaan ei välttämättä liity rikosta.

– Jos esimerkiksi autoritaarinen valtio pyrkii ostamaan suomalaista kriittistä infrastruktuuria, toiminta on todennäköisesti laillista. Tällaisilla hankkeilla voi kuitenkin olla kansalliseen turvallisuuteen sellaisia vaikutuksia, joista on välttämätöntä saada tietoa.

Pelttari onkin tyytyväinen vuonna 2019 voimaan tulleisiin uusiin tiedustelulakeihin.

– Tiedustelulait ovat minusta jo nyt osoittautuneet toimiviksi yhä monimutkaisemmassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Pystymme hankkimaan tietoa Suomeen kohdistuvista vakavista uhista kuten terrorismista jo varhaisemmassa vaiheessa ja tarvittaessa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Suojelupoliisi uudistuu

Antti Pelttari on johtanut suojelupoliisia vuodesta 2011. Hänet valittiin jatkamaan tehtävässään uudelle viisivuotiskaudelle vuoden 2026 helmikuun loppuun. Supon henkilöstön määrä on kasvanut voimakkaasti ja myös rahoitus on lähes tuplaantunut vuodesta 2016. Pelttarin mukaan suojelupoliisin muutos moderniksi tiedustelupalveluksi on vielä kesken.

– Supo lähti rakentamaan tiedustelupalvelua hieman takamatkalta verrattuna moniin läntisiin kumppaneihin. Viiden vuoden kuluttua olemme toivottavasti kuroneet umpeen tämän eron ja pystymme tuottamaan valtiojohdon päätöksenteon tueksi yhä hyödyllisempää tietoa.

Uudet tiedustelulait loivat perustan supon muutokselle ja uusia toimintatapoja on kehitteillä.

– Esimerkiksi meille uuden ulkomaantiedustelun kehittämisessä edetään harkituin, mutta määrätietoisin askelin. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkuvasti siihen, että kaikki toimivaltuuksien käyttö suojelupoliisissa on lainmukaista, sanoo Pelttari.

