Aikuiset, älkää menkö ravintolaan – ministeri Aino-Kaisa Pekonen toivoo vastuullisuutta, jotta lapset voisivat harrastaa

Suomi on kamppaillut koronaviruksen kanssa nyt vuoden, mutta moni tärkeä viruksen leviämistä ehkäisevä lakimuutos on edelleen kesken.

Suomen rajoilla ei voi esimerkiksi vaatia negatiivista testitulosta eikä ravintoloiden toimintaan voi puuttua enempää kuin nyt puututaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) myöntää Marja Sannikan haastattelussa, että ravintoloiden tilanne on vaikea.

– 200 asiakaspaikan ravintolassa voi olla 150 aikuista istumassa iltaa, mutta lapset eivät voi harrastaa. Se tuntuu epäreilulta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakiesitys, jossa tiukemmat rajoitustoimenpiteet tulisivat mahdollisiksi tautitilanteen vielä pahentuessa.

Lain voimaantuloon saakka Pekonen toivoo etenkin aikuisilta vastuullisuutta.

– Se että meillä on ravintolat auki, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi mennä ravintolaan. Me voimme jokainen toimia vastuullisesti kaikessa, mitä me teemme, ja miettiä, onko minun välttämätöntä mennä ravintolaan vai voisinko hakea ravintola-annoksen kotiin.

Myös tiukemmat rajatoimet yhä valmistelussa

New Yorkin Columbian yliopiston systeemibiologian professori Tuuli Lappalainen kritisoi Sannikan haastattelussa Suomen koronatoimia. Eroon koronasta -työryhmään kuuluva Lappalainen ihmettelee, miksi Suomessa ei ole pyritty tukahduttamaan virusta.

Tukahduttaminen vaatisi tiukan valvonnan maan rajoilla ja se onkin Lappalaisen mukaan ollut yksi Suomen suurimmista kompastuskivistä. Ratkaiseva virhe tapahtui viime syksynä.

– Silloin kun tartunnat olivat kotoperäisesti hyvin matalalla tasolla, niitä tuli ulkomaan tuliaisina, ja epidemia käynnistyi uudelleen osittain sen takia.

Aino-Kaisa Pekosen mukaan tukahduttaminen on Suomelle vaikeaa tiukan perustuslain ja kansalaisten perusoikeuksien kannalta.

– Se tarkoittaisi todella, että meillä kaikki rajat suljettaisiin. Suomalaisilla on oikeus liikkua niin pois Suomesta kuin takaisin Suomeen, joten tämä on tosi hankalaa.

Vaikka Pekosen mielestä suurin uhka on nyt nimenomaan rajojen yli tuleva koronavirus, myös lakiesitys tiukemmista rajatoimista on yhä vasta valmistelussa.

Esitys etenee eduskuntaan ja perustuslakivaliokuntaan Pekosen mukaan lähiviikkoina, mahdollisesti jo ensi viikolla.

– En osaa sanoa, milloin tämä laki on voimassa.

