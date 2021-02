Turun keskustassa runsas vesivuoto – Uudenmaankatu joudutaan sulkemaan

Vaurioitunut runkovesijohto haittaa liikennettä Turun keskustassa, Uudenmaankadulla, Hämeenkadun ja Sirkkalankadun välillä.

Pelastuslaitoksen mukaan katuosuus joudutaan sulkemaan vahingontorjunnan ajaksi. Kyse on Turusta Kaarinaan päin kulkevista kaistoista.

– Vesiputki on rikki työmaan kohdalla ja sieltä pulppuaa voimakkaasti vettä tielle. Työmaan monttu on myös täynnä vettä. On ruuhka-aika ja talviset olosuhteet, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juha Penttilä kuvailee tilannetta.

Penttilän mukaan Uudenmaankatu on suljettu Hämeenkadun ja Sirkkalankadun väliseltä osuudelta Kaarinan suuntaan.

– Liikenteenohjaus on käynnissä. Hämeenkadulta ei pääse enää Uudenmaankadulle. Korjausaikataulusta ja siten tilanteen kestosta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Päivystävän palomestarin mukaan Turun Vesihuolto on kutsuttu paikalle. Turun Vesihuollon mukaan läheiset talot saavat vettä muita putkia pitkin, joten vesikatkoja vuoto ei aiheuta.

Pelastuslaitos pyytää välttämään liikennöintiä alueella.