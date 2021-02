Herätys: Selvitimme väitteitä eriarvoisuuden kasvusta, STM:ltä ratkaisu rajojen pakkotestauksiin, kriisien julkisuusarvo punnitaan somessa

Kuka pysyy terveenä, kenellä on varaa keskusta-asuntoon?

Suomalaisten eriarvoistuminen vilisee politiikkojen puheissa, vaikka eriarvoisuus ei kaikilla mittareilla kasva. Esimerkiksi tulot ja terveyserot ovat kasvaneet toisilla mittareilla ja vähentyneet toisilla. Selvitimme, ovatko suomalaisten mahdollisuudet pitkään elämään, yliopistotutkintoon tai omistusasuntoon oikeasti eriytyneet viime vuosina.

Autoritaaristen valtioiden infrahankkeet voivat heikentää turvallisuutta

Antti Pelttari on tyytyväinen vuonna 2019 voimaan tulleisiin uusiin tiedustelulakeihin. Pelttari kuvattiin lokakuun lopulla. Silja Viitala / Yle

Suojelupoliisin mukaan Suomen kriittinen infra kiinnostaa autoritaarisia valtioita. Supon päällikkö Antti Pelttari sanoo, että toimintaan ei välttämättä liity rikosta. Jos autoritaarinen valtio pyrkii esimerkiksi ostamaan suomalaista infrastruktuuria, sillä voi olla kuitenkin vaikutusta kansalliseen turvallisuuteen. Pelttari on Ylen TV1:n Ykkösaamun vieraana kello 10.05.

Ministeriöltä ratkaisu pakkotestauksiin

Hallituksen lähtökohtana on mahdollisimman laaja testaaminen. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista joukkotestauksia. Juuso Stoor / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on keksinyt ratkaisun, jolla laajat pakolliset koronatestaukset rajoilla voisi toteuttaa perustuslain vaatimukset huomioiden. Ero aiempaan esitykseen on, että aluehallintovirastot tekisivät päätökset toiminta-alueillaan. Eri alueilla voisi olla erilaiset toimintatavat maan rajoilla tautitilanteen mukaan.

Suomen ensimmäinen vastaanottotyön aloittanut kokemusasiantuntija on auttanut yli 800:aa alkoholistia

Hannu Ylönen on koulutettu päihdetyön kokemusasiantuntija, joka alkoi ensimmäisenä Suomessa pitää säännöllistä matalan kynnyksen vastaanottoa osana kunnallisen terveydenhuollon päihdepalveluja. Hanna Terävä / Yle

Vuosien varrella kokemusasiantuntijoiden vastaanottotoiminta on laajentunut. Kokemusasiantuntijoita halutaan hyödyntää yhä enemmän julkisessa terveydenhuollossa, mutta matkalla on vielä monta mutkaa. Kokemusasiantuntijoiden vastaanottotyön uranuurtaja Hannu Ylönen on nyt jäämässä eläkkeelle ja kertoo Ylelle viinanhuuruisen tarinansa.

Maailma on täynnä kriisejä, mutta some valitsee niistä vain muutamat

Intian maanviljelijöitä puolustaneen ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin kuva poltettiin mielenosoituksessa Delhissä 4. helmikuuta. Money Sharma / AFP

Yksittäinen tapahtuma voi joskus nostaa kriisin koko maailman tietoisuuteen, mutta välillä tärkeätkin tapahtumat hautautuvat somen syövereihin. Tutkija ja markkinoinnin ammattilainen kertovat, miksi näin käy.

Heikkoja lumisateita lauantaihin

Lauantaina Lapissa liikkuu heikkoja lumisateita itään. Maan länsiosissa on pilvisyys ajoittain runsasta ja lumikuurot ovat mahdollisia. Päivä on monin paikoin aurinkoinen ja melko leuto, etelässä ja lännessä on pikkupakkasta.

