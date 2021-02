Croissant-versio, lakritsia ja seljankukkaa sekä marsipaanikuorrutetta – Ovatko tässä Helsingin upeimmat laskiaispullat?

Pulla on tällä hetkellä kenties ylellisempi kuin koskaan.

Näin on todennut ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta.

Tämä on helppo uskoa, kun katsoo Helsingin laskiaispullatarjontaa: ei nimittäin jää ainakaan vaihtoehdoista kiinni!

Tulevan laskiaisen kunniaksi kuvasimme kahdeksan erilaista laskiaispullaa Helsingin kahviloista ja leipomoista.

Kuinka montaa näistä olet maistanut?

1. Way Bakery

Karhupuiston laidalla sijaitsevan leipomon upeassa laskiaispullassa on täytteenä vadelmahilloa, joka on maustettu lakritsilla ja seljankukalla.

Sara Salmi / Yle

2. Café Artist

Svenska Teaternin yhteydessä on kahvila, jonka laskiaispulla hakee vertaistaan. Tämä on nimittäin marsipaanikuorrutteinen prinsessapulla, jonka voi tilata joko punaisena tai vihreänä.

Sara Salmi / Yle

3. Levain

Levain on tullut tunnetuksi hapanjuurileivistään. Klassikkomateriaalia on myös tämä laskiaispulla, joka erottuu pitkulaisella muodollaan. Kuvan pullassa on täytteenä matelimassaa.

Sara Salmi / Yle

4. Patisserie Teemu Aura

Miltä kuulostaisi laskiaispulla croissant-versiona? Tällaisen hienouden on kehitellyt leipomo-kondiotorio Patisserie Teemu Aura.

Sara Salmi / Yle

5. Story Kauppahalli

Vanhassa kauppahallissa laskiaistunnelmaan pääsee, kun herkuttelee tällä söpöllä laskiaispullalla, joka on täytetty mantelimassalla.

Sara Salmi / Yle

6. Helsinki Homemade Bakery

Töölössä Cygnaeuksenkadulla on kolmisen vuotta sijainnut pienen pieni leipomo, jonka laskiaispulla on kuin veistos.

Sara Salmi / Yle

7. Haagan leipä

Nyt on perinteistä! Haagan leivän myymälä ei ole kuin kahdesti viikossa auki, ja näitä herkkuja hakiessa on syytä varautua jonottamaan.

Sara Salmi / Yle

8. Café Esplanad

Jos ei pidä hillosta eikä mantelimassasta, kannattaa valita tämä muhkea nutellapulla.

Sara Salmi / Yle

Laskiaispullan historia yltää 1700-luvulle asti. Perinne on saanut alkunsa Ruotsista, josta suomalainen laskiaispullakulttuuri on ottanut vaikutteita.

Ruotsalaiset valitsevat joka vuosi parhaan laskiaispullan. Suomessa vastaavaa kilpailua ei ole, mutta nyt voit äänestää Helsingin upeinta pullaa!

Voisiko se olla joku yllä olevista – olipa perusteluna sitten pelkkä ulkonäkö, maku tai molemmat?

Voit käydä antamassa äänesi suosikillesi Yle Helsingin Instagram-tilillä (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Onko tämä maailman suurin laskiaispulla? Ruotsalaiset pyrkivät ennätystenkirjaan 300 kiloa painavalla "pedolla"

Makeat sesonkiherkut tärkeitä leipomoille – klassikot myynnissä tavallista pidempään