Ulkoministeri Haavisto tulevasta Venäjän-vierailustaan: Aion vaatia oppositiojohtaja Navalnyin vapauttamista

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapaa maanantaina Pietarissa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tilanteessa, jossa Euroopan unionin ja Venäjän välit ovat hyytävät.

Paineita tapaamiselle lisää EU:n ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin epäonnistuminen Lavrovin tapaamisessa viime viikolla. Tapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Borrell ei onnistunut selkeästi välittämään viestiä venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin vapauttamisesta.

Ylen haastattelussa Haavisto vakuuttaa, että maanantain tapaamisessa vaatimus Navalnyin vapauttamisesta tullaan nostamaan esille.

– Tämä on EU:n yhteinen kanta. Navalnyin myrkytystapaus on tutkittava ja hänen kohteluaan pidetään epäoikeudenmukaisena. Rikoksen uhri on joutunut tässä syytetyn asemaan. Myös Navalnya koskevaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä pitäisi kunnioittaa. Ilman muuta tapaamisessa vaaditaan Navalnyin vapauttamista, Haavisto sanoo.

Vierailulla Haavistoa on vastassa arvaamaton isäntä. Borrellin vierailun aikana Venäjä ilmoitti karkottavansa maasta kolmen EU-maan diplomaatteja, koska nämä olivat Venäjän mukaan osallistuneet Navalnyia tukeviin mielenosoituksiin.

Haavisto sanoo olevansa varautunut myös yllätyksiin.

– Ainahan ulkoministerin pitää olla yllätyksiinkin varautunut. Yleensähän näissä keskusteluissa käydään paljon läpi myös arkisia kahdenvälisiä asioita, kuten Suomen ja Venäjän välistä rajaliikennettä ja yhteistyön toimivuutta korona-aikaan. Tiedotustilaisuuksissa on joskus enemmän show'ta kuin asiaa. Täytyy katsoa, miten tällä kertaa.

Venäjä uhannut katkaista välit Euroopan unioniin, jos EU laajentaa pakotteita

Haavisto on pohjustanut vierailua keskustelemalla muiden EU-maiden ulkoministereiden ja EU:n ulkosuhteita johtavan Borrellin kanssa. Euroopan unionin ulkopoliittinen edustaja on vihjannut, että EU saattaa laajentaa pakotteita tai tehdä muita toimia Venäjää kohtaan.

Venäjän ulkoministeri Lavrovin mukaan maa on valmis katkaisemaan välinsä Euroopan unioniin, jos Venäjää vastaan asetettaisiin jälleen pakotteita, jotka vaarantavat maan talouden.

Haaviston mukaan EU:n ja Venäjän suhteiden huononeminen ei ole hyvä lähtökohta Suomelle, jolla on paljon yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta yhteistyötä pitää edistää niin, että ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia ei lakaista maton alle.

– Tällaisissa tilanteissa en anna paljon painoa megafonidiplomatialle, jota lehtien kautta käydään. Asialliset keskustelut ovat ne, joissa mahdollisesti syntyy tuloksia.

Haavisto korostaa, että diplomatiaan kuuluu myös vaikeiden asioiden ottaminen esille. Vaikeita asioita Venäjä-suhteissa riittää.

– Ukrainan tapahtumat, Krimin laiton miehitys ja Itä-Ukrainan tilanne ja nyt viimeiseksi Navalnyin myrkytystapaus ja häneen kohdistuvat toimet Venäjälle paluun jälkeen. Ihmisoikeusasioissa on monia muitakia asioita, jotka ovat viime aikoina nousseet esille. Otetaan esimerkiksi Tšetšenian seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelu. Yleensä nämä kaikki asiat ainakin mainitaan, jotka ovat julkisuudessa olleet esillä ja vaikuttavat väleihin.

Haavisto ei halua spekuloida sillä, mitä se tarkoittaisi, jos Venäjä toteuttaisi uhkauksensa ja katkaisisi suhteensa Euroopan unioniin.

