Herätys: Trump vapautui jälleen virkarikossyytteestä, lentoliput kallistuvat pandemian jälkeen, etätyömatkailun suosio kasvaa

Trump miettii vapauttavan virkarikosoikeudenkäynnin jälkeen poliittista tulevaisuuttaan

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump välttyi virkarikossyytteeltä yöllä Suomen aikaa järjestetyssä äänestyksessä. Päätös oli odotettu, sillä republikaaniedustajista vain seitsemän kannatti presidentin tuomitsemista.Senaatin päätöksen jälkeen Trump julkaisi lausunnon, jossa vihjaili poliittisen uransa jatkosta.

Oikeudenkäynti osoittaa, miten sekaisin Yhdysvaltain politiikka nyt on, arvioi Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen analyysissään.

Matkustajat harkitsevat koronapandemian jälkeen tarkemmin lentomatkustamista

Dubain kansainvälinen lentokenttä marraskuussa 2020. Ali Haider / EPA

Persianlahdella toimiva Emirates Airlines ennakoi lentomatkustuksen elpyvän nopeasti koronapandemian jälkeen. Yhtiön johtajan Tim Clarkin arvion mukaan lentojen hinnat tulevat nousemaan, kun ihmiset harkitsevat tarkemmin matkustamista ja ovat valmiit maksamaan elämyksistä.

Palmun alle etätöihin? Yhä useamman työ ei ole enää sidottu paikkaan

Rantaelämää Goalla Intiassa. Niklas Meltio

Etätyömatkoista on tulossa yksi matkailun kuumimmista trendeistä. Tapasimme Intian Goalla ja Italian Sisiliassa uuden ajan etätyöläisiä, jotka kertovat, miten irtiotto on mullistanut elämän.

Hannu Lintu toisi Amerikan rentoutta suomalaiseen konserttielämään

Hannu Lintu haluaa uudistaa Suomen kulttuurialan koronan jälkeen Petteri Sopanen / Yle

Kulttuurivieras Hannu Lintu olisi debytoinut New Yorkin filharmonikkojen kapellimestarina kuluneella viikolla, jos pandemia ei olisi pysäyttänyt kulttuurielämää. Nyt on sentään paikka uudistua, Lintu sanoo. Konserttielämään hän toivoisi samanlaista luksuksen ja "junttimaisen rentouden" liittoa, jota Amerikassa näkyy.

Miksi aikuisten peppu ei kestä mäenlaskua? Kysyimme lapsilta

Näin Helsingin Kaivopuistossa laskettiin mäkeä tammikuun lopussa. Tänään laskiaissunnuntaina sää suosii mäkeen lähtijöitä. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Laskiaisena takamus joutuu koville. Lapsilla on pulkkamäkeen aikuisia paremmat ominaisuudet, sillä iskunvaimentimet eli välilevyt, nivelet ja selkäranka ovat luonnostaan joustavammassa kunnossa. Kysyimme pulkkamäen ammattilaisilta eli lapsilta, miksi aikuisten peppu ei kestä mäenlaskua.

Laskiaissunnuntai on poutainen

Laskiais- ja ystävänpäiväsunnuntai on laajalti aurinkoinen pakkaspäivä. Päivälämpötila on etelässä 5–10 astetta pakkasella, muualla pakkasta on 10–15 astetta. Etelässä tuuli lisää kylmän tuntua.

Yöllä on huomattavasti kylmempää etenkin maan itäosassa ja pohjoisessa, missä pakkasta voi olla 15–25 astetta.

