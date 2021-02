Sunny Car Center -jutussa sovinto – Iisakki Kiemunki hyväksyi 40 000 euron korvaukset, lähtö takaisin kuntapolitiikkaan vielä auki

Sovintotuomio tuli oikeudenkäynnistä, jossa käsiteltiin Sunny Car Centerin toimitusjohtajan Markku Ritaluoman palkankorotusta ja muita menoja. Ritaluoma sai aiemmin hovioikeudelta tuomion, jonka mukaan hänen on maksettava korvauksia liikaa maksetusta palkasta ja yhtiön rahojen käytöstä yli 800 000 euroa.

Käräjäoikeus katsoi, että Iisakki Kiemunki mahdollisti Ritaluoman palkankorotuksen ollessaan hallituksessa. Korvaussummaksi soviteltiin tuolloin 46 500 euroa.

Nyt hovioikeudessa tehdyn sovinnon perusteella Kiemungille tulee maksettavaa 40 000 euroa, lisäksi hän välttyy maksamasta kantajan oikeudenkäyntilkuluja, jotka olivat jo käräjäoikeudessa 12 000 euroa korkoineen.

Iisakki Kiemunki katsoo edelleen, ettei hän ole syyllistynyt huolimattomuuteen, mutta halusi päättää pitkän oikeuskamppailun.

– Minulle tällä tuomiolla ei oikeastaan enää ollut väliä, kun takana on isommasta Sunny Car Center -jutusta 150 000 euron tuomio korkoineen. Ei niitä pysty kuitenkaan maksamaan, joten ainoa keino on hakeutua velkasaneeraukseen.

Kiemungin viittaus isompaan tuomioon liittyy Sunny Car Centerin rahallisesti suurimpaan juttuun, jossa Markku Ritaluoma sai 6,2 miljoonan euron korvaustuomion. Kiemungin katsottiin huolimattomuudella aiheuttaneen lähes viiden miljoonan euron vahingon, mutta korvaussumma soviteltiin hovioikeuden tuomiossa 150 000 euroon. Tämä juttu sai lainvoiman lokakuussa, kun korkein oikeus ei ottanut käsiteltäväkseen asiaa koskeneita valituksia.

Korvaussumma 150 000 euroa on korkojen vuoksi noussut huomattavasti. Vaikka viitekorko on nollassa, vahingonkorvaukseen sovelletaan velkalain korkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.

Seitsemän prosentin koron perusteella 150 000 euron korvauksesta vuosikorko on 10 500 euroa ja tietysti korkoa korolle. Korko alkoi juosta lokakuusta 2016.

Kiemungin paluu takaisin kuntapolitiikkaan harkinnassa

Kun Iisakki Kiemunki oli Sunny Car Centerin hallituksessa, hän oli näkyvä kunnallispoliitikko Hämeenlinnassa. Sosialidemokraatteja edustanut Kiemunki toimi pitkään sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Kiemunki luopui kunnallispolitiikasta vuoden 2016 lopulla. Hänet valittiin tuolloin viestintäpäälliköksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin. Nykyään hänen tittelinsä on viestintäjohtaja.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin viestintäjohtajana toimiva Iisakki Kiemunki on vielä epävarma siitä, lähteekö hän ehdolle kuntavaaleihin. Ville Välimäki / Yle

Vuoden 2017 kuntavaaleihin Kiemunki ei lähtenyt. Nyt tilanne on auki. Kiemunki palasi politiikan pariin viime marraskuussa, kun hänet valittiin SDP:n Hämeen piirin puheenjohtajaksi. Kovin inokkaasti hän ei ehdokkuudestaan puhu.

– Jos minulle löytyy tehtävä, jossa voin auttaa demareita, voin ehdokkuutta harkita. Mitään suurta henkilökohtaista halua ehdokkaaksi ei ole. Myöskään minkäänlaiseen isompaan kampanjaan en aio enkä pysty lähtemään, kertoo koronatiedottamisen parissa tiiviisti työtä tekevä Kiemunki.

Kiemunki on saanut paljon näkyvää tukea tuomioiden jälkeen. Monet ovat pitäneet korvaustuomioita väärinä tai vähintään kohtuuttomina. Väärinä tuomioita on tietysti pitänyt myös Kiemunki itse. Tuesta huolimatta Kiemunki pitää Sunny Car Centeriä taakkana hänen mahdollisella tulevalla kunnallispoliittisella urallaan.

– On varmasti sellaisia henkilöitä, jotka ottavat Sunny Car Centerin esille, vaikka asia ei koskisi sitä millään tavalla. Jos Kiemunki sanoo, että kaksi plus kaksi on neljä, niin joku sanoo, ettei ole, koska Sunny Car Center, naurahtaa Iisakki Kiemunki.

Viisi kannetta ja vuosien oikeudenkäynnit

Sunny Car Center perustettiin reilut kymmenen vuotta sitten rakentamaan Euroopan suurin autokauppakeskus Hämeenlinnaan. Yhtiö asetettiin konkurssiin vuoden 2015 syyskuussa.

Havainnekuva suunnitellusta autokaupan keskuksesta. Sunny Car Center

Konkurssipesälle asetettiin julkisselvittäjäksi asianajaja Jorma Tuomaala ja varsin pian Tuomaala teki kaikkiaan viisi haastehakemusta. Oikeudenkäyntejä on käyty Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa ja Turun hovioikeudessa.

Käräjäoikeusvaihe on ohitse, kun Kanta-Hämeen käräjäoikeus päätti joulukuussa, ettei Hämeenlinnan kaupungin yhtiön tarvitse palauttaa Sunny Car Centerin sille palauttamia rahoja takaisin konkurssipesälle. Tuomaala katsoi kaupungin yhtiön ostaneen autokauppayhtiön osakkeita, mutta oikeus katsoi vastaajan näkemyksen mukaisesti, että kyse oli lainasta, jonka kaupungin yhtiö sai periä takasin.

Tätäkin asiaa puidaan vielä hovioikeudessa. Iisakki Kiemunki, kuten muutkin hallituksen jäsenet Markku Ritaluoma ja kolmas hallituksessa ollut henkilö, ovat asiassa toissijaisina vastaajina. Kun ensisijainen vastaaja on Hämeenlinnan kaupungin yhtiö, on selvää, että sillä on varaa maksaa korvaukset, jos korkeammat oikeusasteet niin päättävät.

Näin ollen Iisakki Kiemunki ei enää joudu maksumieheksi surullisen kuuluisan Sunny Car Centerin vuoksi.