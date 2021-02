Italian uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran – "Super-Mariolla" on edessään valtavat haasteet

Uuden pääministerin Mario Draghin poliittisesti värikkäässä hallituksessa on 23 ministeriä kuudesta eri puolueesta.

Italian uusi hallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa lauantaina.

Aiemmin päivällä Italian uusi pääministeri Mario Draghi, 73, vannoi lauantaina virkavalansa presidentin palatsissa Roomassa. Draghin jälkeen vuorossa olivat hänen uuden hallituksensa ministerit.

Draghin poliittisesti värikkäässä hallituksessa on 23 ministeriä kuudesta eri puolueesta. Ministereistä kahdeksan on teknokraatteja. Naisia ministereinä on yhteensä kahdeksan.

Parlamentin suurin puolue populistinen Viiden tähden liike sai neljä ministeriä. Keskusta-vasemmistolaiselle Demokraattiselle puolueelle, oikeistopopulistiselle Legalle ja oikeistolaiselle Forza Italialle annettiin kolme ministerinsalkkua kullekin. Lisäksi yhden ministerin saivat keskustalainen Italia Viva -puolue sekä liberaalien LeU-puolue.

Italialaisen Ansa-tietotoimiston mukaan Draghi pyysi ministereitä suojelemaan maataan, jättämään erimielisyydet ja toimimaan yhdessä.

Super-Mariona tunnettu Euroopan keskuspankin ex-pääjohtaja esittäytyy keskiviikkona parlamentin ylähuoneelle ja seuraavana päivänä alahuoneelle.

Draghin odotetaan esittelevänsä hallitusohjelmansa ensi viikolla.

Draghilla on takanaan kohtuullinen kansansuosio, sillä Ipsos-mielipidemittauslaitoksen Corriere della Sera -päivälehdelle tekemän kyselyn mukaan 62 prosenttia italialaisista tukee häntä.

Nämä haasteet odottavat Draghin hallitusta

Työtä Draghilla riittää.

Italian talous on ollut pitkään heikoissa kantimissa, ja rankasti velkaantunutta maata on pidetty euroalueen huolenaiheena jo ennen koronakriisiä.

Ahdinkoa on lisännyt edelleen jatkuva koronakriisi, joka on iskenyt maan talouteen poikkeuksellisen kovasti.

Moni yritys tulee ajautumaan konkurssiin ja moni italialainen menettämään työnsä, kun irtisanomissuoja ja muut poikkeusajan toimenpiteet tulevat keväällä päätökseen.

Italian talous supistui lähes 9 prosenttia viime vuonna, ja 420 000 ihmistä on menettänyt työnsä.

Italiassa, kuten monessa muussakin EU-maassa, rokottaminen koronaa vastaan on ollut hidasta. Italia on sanonut hitauden johtuvan myöhästyvistä rokotetoimituksista.

Italiassa koronatapauksia on epidemian aikana raportoitu yli 2,7 miljoonaa ja koronataudin aiheuttamia kuolemia 93 356.

Mihin elvytysrahaa suunnataan?

Ongelmia aiheuttaa myös koronaelvytys. EU-komissio odottaa jäsenmailta huhtikuun loppuun mennessä suunnitelmaa EU-elpymisrahojen käytöstä.

Italia on saamassa historiallisesta rahastosta jättipotin, noin 200 miljardia euroa.

Italian alustavaa suunnitelmaa on jo arvosteltu siitä, että siitä puuttuvat pitkään kaivatut kipeät rakenteelliset uudistukset, kuten panostaminen koulutukseen ja innovaatioihin, työvoiman alhaisen tuottavuuden saaminen nousuun ja julkisen sektorin toiminnan tehostaminen.

Seuraavat vaalit pitäisi olla kahden vuoden kuluttua, mutta ei ole lainkaan varmaa, pystyykö Draghi pitämään hallituksensa kasassa niin pitkään.

Haasteena ovat mahdolliset hallituspuolueiden radikaalit erimielisyydet. Puolueilla on vastakkaiset näkemykset maahanmuutosta, rakennus- ja liikennehankkeista, kehityksestä ja hyvinvoinnista.

Italia ehti olla jo lähes kuukauden ilman toimivaa hallitusta sen jälkeen, kun Italia Viva -pienpuolue lähti hallituksesta. Pääministeri Giuseppe Conte joutui lopulta eroamaan viime viikolla.

