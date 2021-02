Myanmarin armeija sääti uusia lakeja, joilla pidätyksiä voidaan tehdä mielivaltaisesti

Pääosin armeija on suorittanut pidätysratsioitaan yöaikaan.

Myanmarissa vallan kaapannut sotilasjuntta on kiristänyt otettaan entisestään. Sotilasjuntta määräsi tunnettuja mielenosoittajia pidätettäväksi ja sääti uusia lakeja pidätyksiä helpottamaan.

Maassa otettiin eilen käyttöön laki, jonka mukaan ihmisten on raportoitava yövieraistaan paikallisille viranomaisille. Lisäksi turvallisuusjoukoille annettiin lain puitteissa lisää mahdollisuuksia epäiltyjen pidättämisessä ja kotietsintöjen suorittamisessa ilman tuomioistuimen lupaa.

Myanmarissa on nähty suurimmat protestit vuosikymmeneen sen jälkeen, kun armeija kaappasi vallan helmikuun 1. päivänä.

Assistance Association for Political Prisoners -tarkkailujärjestön (AAPP) mukaan ainakin 384 ihmistä on otettu kiinni vallankaappauksen jälkeen. Pääosin armeija on suorittanut pidätysratsioitaan yöaikaan.

YK:n ihmisoikeusneuvosto vaatii perjantaina päätöslauselmassaan Myanmarin sotilasjunttaa palauttamaan vaaleilla valitun siviilihallinnon valtaan sekä vapauttamaan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin ja muut pidätetyt.

Myanmarin armeija on pyrkinyt oikeuttamaan vallankaappausta väittämällä, että Suu Kyin puolueen viimesyksyinen vaalivoitto johtui laajasta vaalivilpistä.

Lähteet: Reuters