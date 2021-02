Video: Katalonia äänestää keskellä koronapandemiaa: Vieläkö itsenäisyysaate kantaa vai nouseeko Espanjaa hallitseva sosialistipuolue kärkeen?

Kataloniassa Espanjan koilliskulmassa äänestetään sunnuntaina aluevaaleissa. Viime vuodet alueen politiikkaa on värittänyt kysymys mahdollisesta itsenäistymisestä.

Katalonia julistautui separatistipuolueiden johdolla neljä vuotta sitten yksipuolisesti itsenäiseksi, mikä johti Espanjassa syvään poliittiseen kriisiin. Lopulta keskushallinto otti ohjat ja määräsi alueelle uudet vaalit.

Kuluneen vuoden aikana Katalonia on kärsinyt pahoin koronapandemiasta, ja itsenäisyyshanke on saattanut jäädä monen mielessä terveys- ja taloushuolten alle. Itsenäisyyden kannattajia on ainakin kyselyissä entistä vähemmän.

Koronapandemia huolestuttaa myös akuutisti vaalipäivänä. Äänestäjien on käytettävä kasvomaskeja, desinfioitava kätensä ja pidettävä vähintään 1,5 metrin turvaväli äänestyspaikoilla.

Huolta on herättänyt myös koronatartunnan saaneille ja karanteenissa oleville varattu äänestysaika. He saavat käydä uurnilla äänestyksen viimeisen tunnin aikana eli klo 19–20 paikallista aikaa. Tuhannet vaalivirkailijat pyysivätkin vapautusta tehtävästään tartuntariskin takia.

Riskiryhmille oli varattu aamun ensimmäiset tunnit, ja muulle väestölle klo 12–19. Alustavia tuloksia vaaleista odotetaan myöhään sunnuntai-iltana.

Puoluekannatuskyselyissä kärkeen on noussut koko Espanjan hallitusta johtava sosialistipuolue. Sen ei kuitenkaan uskota saavan enemmistöä yksinään. Mikäli separatistipuolueetkaan eivät saa enemmistöä parlamentissa, vallanjaosta on edessä vaikeat neuvottelut.

Aiemmin aiheesta:

Espanjan uusi opetuslaki ryöpsäytti pintaan poliittisen kiistan espanjan kielen asemasta opetuskielenä 24.11.

Espanjassa äänestetään tänään poikkeustilan jatkosta – Barcelonalaiset kertovat Ylelle, miltä elämä tiukkojen rajoitusten keskellä tuntuu 28.10.

"Ilman EU:n apua emme selviäisi" – Turismin puuttuminen näkyy konkurssiaaltona Barcelonan keskustassa 7.8.

Korona vei barcelonalaishostellista asiakkaat, nyt sitä asuttavat kodittomat – Pandemia avasi yrittäjän silmät auttamiselle 22.7.

Espanjan parlamentilta niukka tuki pääministeri Pedro Sánchezille – maa saa ensimmäisen koalitiohallituksen Francon diktatuurin jälkeen7.1.2020

Espanjaan hallitus Katalonian separatistien tuella – pääministeri Sánchez haluaa nyt dialogia, oikeisto syyttää maanpetturiksi 7.1.2020

Lähteet: Reuters, AFP