Herätys: Haavisto tapaa Lavrovin Pietarissa, velkaantuneille työntekijöille apua, puunpolton hiukkasdirektiivi voi vesittyä

Millaisen vastaanoton Haavisto saa Pietarissa?

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapaa tänään venäläiskollegansa Sergei Lavrovin Pietarissa. Vierailua seurataan poikkeuksellisella mielenkiinnolla: Venäjän ja EU:n välit ovat kireät, ja EU:n ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin toissaviikkoinen tapaaminen Lavrovin kanssa epäonnistui täysin. Yle näyttää Haaviston ja Lavrovin tiedotustilaisuuden suorana kello 12.

Työntekijöille tarjotaan velkaneuvontaa, koska palkkaa voi mennä suoraan ulosottoon

Varsinkin alle kolmekymppiset työntekijät ovat hakeneet apua. Petteri Sopanen / Yle

Tradeka-konserniin kuuluvissa ravintolayhtiö Restelissä ja hoitoalan yhtiö Med Groupissa huomattiin pari vuotta sitten, että osalla työntekijöistä oli vaikeuksia taloudenpidossa. Joillakin työntekijöillä osa palkasta meni suoraan ulosottoon. Tämä sai Tradekan käynnistämään niin sanotun Palkka haltuun -hankkeen yhdessä velkaneuvontaa antavan Takuusäätiön kanssa. Tradekan pilottihankkeessa etenkin alle 30-vuotiaat ovat hakeneet apua rahahuoliinsa.

Takkojen verkkainen uusimistahti vähäpäästöisiin voi vesittää hiukkasdirektiivin

Vesa Salminen ja Tapio Kylä-Heiko juttelevat valmistuvan takan ääressä. Lassi Lähteenmäki / Yle

Suomessa poltetaan puuta aiempaa enemmän ja entistä vanhemmissa takoissa. Päästöjen kannalta tilanne on nurinkurinen. Ensi vuonna voimaan tuleva hiukkasdirektiivi voi jäädä kuolleeksi kirjaimeksi, elleivät suomalaiset vaihda vanhoja tulisijojaan uusiin vähäpäästöisempiin malleihin. Kehitys on ollut ripeää viime vuosikymmeninä, ja lukuisissa tutkimushankkeissa on löydetty keinoja puhtaammalle palamiselle.

Lunta tupaan idässä ja pohjoisessa

Yön aikana Lappiin on levinnyt hajanainen lumisadealue. Päivän aikana lumisade liikkuu pohjoisesta maan itäosaan. Etelässä ja lännessä on pääosin poutaista ja osin aurinkoistakin. Lämpötilat ovat -2 ja -12 välillä.

